Kad poslovni mindset postane prepreka obiteljskom životu: Zašto optimizacija ne funkcionira kod kuće

“Gubimo vrijeme!“ je rečenica koju je moj muž tako često znao izgovoriti. Za njega, sve što radimo treba biti maksimalno efikasno ili je automatski svrstano u kategoriju pod nazivom „gubljenje vremena“. Znaš li koliko je frustrirajuće čuti da je vrijeme provedeno s obitelji (čitaj: nestrukturirano i spontano u čistom ljudskom iskustvu svakodnevice) okarakterizirano kao „gubitak“?

Svi smo mi ubrzani. Živimo u vremenu kada je svijet dostupan uvijek, svuda i bez čekanja. I mi smo se počeli ponašati kao i sve ostalo oko nas, ubrzano i uvijek dostupno, svima i svemu. A sve što želimo je što prije pozatvarati tih 250 otvorenih tabova koji nam se konstantno vrte u glavi: poslovni taskovi i međuljudski odnosi, obiteljske obaveze, tko kada ima pregled kod kojeg doktora, gdje su one crne hlače koje nekom trebaju za petak, čijem djetetu je rođendan i što trebamo kupiti prije subote ujutro; samo da nabrojim par kapi u tom moru mentalnog napora.

Dok on poprima od sada neviđene razmjere, mi patimo za mirom, za tišinom u glavi i otpuštanjem stresa. Jer posao je stresan, a mi ga trebamo otpustiti. To je postala već izlizana fraza. Jednako kao i rečenica: „Moram se isključiti.“. A istovremeno tog otpuštanja stresa, tog mira, ni tog „isključenja“ nema ni na vidiku jer evo još jedne stvari u nizu koju moramo obaviti, riješiti, osmisliti ili privesti kraju. Ta gomila se samo povećava i ne djeluje kao da se ikada, zapravo, smanjuje.

A znaš li da ljudi nisu računala da se isključuju? I je li znaš da ljudski rod nikada u povijesti nije bio učinkovitiji nego što je danas? Nikada se takva razina produktivnosti na tako velikoj skali čovječanstva nije do sada dogodila. I mi se, htjeli to ili ne, nalazimo u samom središtu te „oluje“, konstantno „uključeni“.

Optimizacija obiteljskih procesa

Upravo zato, potpuno nesvjesno, pokušavamo optimizirati čak i vrijeme provedeno s obitelji. Pokušavamo ugurati obiteljske trenutke u tablice efikasnosti, kako bi i njih mogli prekrižili s naše mentalne TO-DO liste. Samo da na trenutak osjetimo taj mir i to otpuštanje stresa.

Mnogima od nas je obitelj tako postala projekt koji „moramo odraditi“. Nedjeljni ručak, rođendani i godišnjice, vjenčanja i sprovodi… za sve postoji protokol koji treba poštivati.

Više ne idemo na druženja kako bismo istinski uživali, već idemo staviti mentalnu kvačicu „odrađeno“ na još jedan u nizu zadataka. Često uz golemu muku, povlačeći druge za sobom uz teške rasprave i pregovaranja. I onda, kada smo se svi lijepo uredili i adekvatno posvađali usput, stižemo na odredište. Prividno veseli, iskreno nesretni.

“Gubimo vrijeme“- priručnik za poslovni brak i obitelj

Ovako je to godinama znalo izgledati u našoj kući kroz tri sasvim obična, svakodnevna primjera:

Primjer 1 (u kupovini):

Svi četvero (2 roditelja, dvoje djece) idemo u klasični šoping dječjih potrepština i odjeće. Klinci kao klinci, lete od dućana do dućana jer ih privlači sve što je sjajno i šareno. Sve moraju dotaknuti, sve im je potrebno, i sve žele kupiti. Pa je jedan žedan, pa drugi mora hitno na wc, pa se posvađaju jer jedan diše u smjeru drugog. Znači ponašaju se …kao djeca. U tom trenutku moj muž frustrirano izjavljuje: „Gubimo vrijeme!“.

Primjer 2 (planiranje vikenda):

Dogovor oko aktivnosti za vikend se malo odužio. Svatko ima svoje želje i nikako da se uskladimo. On naglo prekida raspravu: „Ovo je čisti gubitak vremena!“.

Primjer 3 (u igri):

On igra badminton s našom kćeri. Ona usred igre stane i počne uzbuđeno pričati neku nasumičnu priču koje se bila sjetila u tom trenutku i koju je htjela podijeliti s njim. Njegov odgovor glasi: „Pucaj više jer gubimo vrijeme, uskoro će mrak.“.

Poanta je „u putu“ ili „u cilju“?

Kad se tako ponašamo, kao da podsvjesno počnemo tretirati badmintonske bodove, dogovor oko nedjeljnog jutra ili brzo odrađen šoping kao da su oni sami sebi svrha; kao da je to ono što se na kraju dana broji.

Ili je ipak poanta u vremenu koje smo proveli zajedno? Želimo li da naša djeca jednog dana mogu reći da su imali efikasno djetinjstvo? Ili da se sjećaju vremena koje su proveli s roditeljima u igri, u raspravi, u pronalaženju rješenja, i to zajedno. Ljudski odnosi, ni ljudska sjećanja, nisu savršena. Ona su slikovita, nesavršena i emotivna.

I to ne znači da je onaj tko pokušava organizirati, strukturirati i optimizirati proces obiteljskog ponašanja loša osoba ili da nema dobre namjere. Već bi rekla da je to osoba koja pokušava pronaći svoj mir i oslobođenje od stresnog pritiska koji se gomila unutar njih.

Kad malo razmislimo, možda je sve to samo naš vlastiti podsvjesni pokušaj da se rasteretimo stresa koji nam koči osjećaj mira i osjećaj sigurnosti?

Zašto tvoj um u obitelji vidi „gubitak vremena“?

Niz otvorenih problema i izazova s kojim se susrećemo svaki dan što poslovno, što privatno i gomilu nepotrebnih i nebitnih obaveza i odgovornosti koje smo dopustili da drugi na nas nametnu, naša podsvijest tumači kao napad.

Jer naš um ne voli otvorene probleme, nezavršene projekte, nedorečene razgovore i otvorene to-do liste. Naša podsvijest (koje ne razlikuje email ili poslovni sastanak od realne opasnosti pada s planine) za svaki napad ili potencijalnu prijetnju ima samo jedan način rješavanja problema – stresna reakcija. Jer to je naš primitivni mehanizam samozaštite.

Suprotno svemu što su nam rekli, stres je naš najbolji prijatelj, naš zaštitnik i naš najveći saveznik. On nas je održao na životu stotinama tisuća godina. Ali nakon stresne reakcije dolazi odmor i opuštanje. To je ono što je u našoj prirodi.

Našpanani živčani sustav iliti onaj koji je naviknut na stalnu optimizaciju, rokove i KPI-jeve, na poslu može donijeti veliku prednost. Ali isti taj živčani sustav u opuštenim obiteljskim situacijama dječju spontanost ili obiteljsku neodlučnost prepoznaje kao prijetnju. Ako nema strukture i brzine, podsvijest osjeća da gubi kontrolu i automatski pali unutarnji sigurnosni alarm, tj. aktivira osjećaj nesigurnosti.

To u nama stvara kontinuirani izvor stresa što potiče kontinuirani osjećaj nesigurnosti i nemira s koji se mi, kao moderni ljudi, ne znamo nositi.

Zato kada radoholičarski pokušavamo kruta poslovna pravila primijeniti na obiteljske situacije, ne možemo biti ni uspješni, ni sretni, ni zadovoljni. Uspomene se ne stvaraju u okviru zadanih rokova. One se događaju upravo u onim „između“ trenucima koje naš poslovni um tako olako proglašava gubitkom vremena.

Upravo najzanimljivije uspomene nastaju u tim spontanim, neplaniranim, često situacijama koje krenu po krivu i mogu nam djelovati kao posljedica neorganiziranosti i traljavosti života. A mogu završiti kao najzabavnija i najupečatljivija sjećanja.

Ili kako je to legendarni John Lennon pjevao: „Life is what happens to you while you’re busy making other plans.“.

Radoholičari svih zemalja ujedinite se

Možda će neki od vas sada reći da se ne smatraju radoholičarima, već samo poslovno orijentiranima ili usmjerenima na cilj. Ako je tako, bitno je sada da ovdje sada staneš i odgovoriš sebi na sljedeće pitanje bez razmišljanja i s prvom misli koja ti padne na pamet: KOJI JE TAJ TVOJ CILJ? (odgovori prije nego nastaviš dalje čitati).

Je li tvoj odgovor bio: život pun uspomena, ili sretna djeca koja grade bolju budućnost, ili možda čak stabilan bračni odnos?

Ili je odgovor bio usmjeren samo na tebe i ono što ti možeš poslovno ostvariti? Je li to tvoj smisao života… posao?

Jedno od najčešćih žaljenja ljudi na kraju života jest da nisu proveli više vremena s obitelji. Nema izjave: „E, da sam bar taj XY tjedan ostao duže na poslu.“. Jer na kraju dana, fotelja iz koje upravljaš procesima lako postaje tvoj unutrašnji zatvor, što je tema o kojoj sam detaljno pisala u prethodnom članku – Pitanja koja bi si svaki C-level zaposlenik trebao postaviti barem jednom u karijeri.

Tko su ljudi koji se izgube u poslu?

Radoholičarstvo u svojoj srži nije ljubav prema poslu, niti je to puka ambicija. To je podsvjesni mehanizam preživljavanja. Kada tvoj um u kombinaciji s opterećenim živčanim sustavom ne zna kako se osjećati sigurno u stanju mirovanja, oni onda tišinu i nerad prepoznaju kao opasnost. Posao, užurbanost, ciljevi tada postaju tvoj unutrašnji štit od te opasnosti.

Dok god ti bjesomučno rješavaš zadatke i juriš ciljeve, tvoj unutrašnji monolog je previše zaposlen da bi se mogao suočiti s tjeskobom, prazninom ili strahom da ne vrijediš ako ništa ne radiš.

Jednostavnije rečeno, tko si ti ako ne pružaš vrijednost za druge?

Kako si pomoći u tom trenutku izgubljenosti?

Promatrala sam sebe, druge ljude i način na koji se odnose na tu poslovno-privatnu podjelu. Ideja da kao u seriji Severance možemo biti jedan dio osobe od 9 do 17h, pa drugi dio od 17 do 9h je neostvariva i čak štetna. Nije kao da imamo dva živčana sustava i dvije polovice sebe.

Pa kako si onda pomoći kada vidimo da je naša stresna reakcija prešla u „crveno“ i sve što želimo je samo sjesti na kauč i biti u miru sa sobom. Ali ne možemo jer onih 250 otvorenih tabova vrišti na nas da smo nefunkcionalni i da ne pridonosimo output?

I prije nego pobjedonosno kažeš: „Isključiti se!“, sjeti se da nisi laptop ili neki drugi komad tehnologije koji se resetira na način: „Jeste li ga pokušali ugasiti i ponovo upaliti?“.

Ljudi tako ne funkcioniraju. Ono što nam treba je razumijevanje kako naš um i naš živčani sustav funkcionira i što se već u nama nalazi kao rješenje koje samo trebamo razumjeti.

Poslovni Mindfulness nudi razumijevanje i rješenje

Tu ćemo koristiti alate 2. postulata Poslovnog Mindfulnessa (alati iz Transformacijske hipnoterapije prenamijenjeni kroz poslovnu radionicu u razumljive i primjenjive alate uvijek, svugdje i za svakoga) koji daju šalabahter i prečicu za podsvjesno (privremeno) stavljanje na „sleep“ onih otvorenih tabova koji te napadaju i stvaraju stres. Bez da moraš pobjeći u „isključivanje dijela sebe“. Jer „poslovni dio tebe“ nije loš. Taj dio savršeno radi ono za što je definiran. Sada ga samo učimo kako različite situacije zahtijevaju drugačije pristupe, bez da ga moramo gasiti.

Alat 1.

Prvo, prije odlaska s posla napravit ćeš 2 to-do liste. Prva to-do lista otvorenih stavki koje treba sutra riješiti; klasika. I druga (ovo je sada bitno) „NAPRAVLJENO“ lista!

To je lista stvari koje smo odradili, zatvorili, završili. Ali kad kažem sve, onda mislim na sve što možeš napisati da je napravljeno (poslan email, obavljen razgovor, održan sastanak, osmišljena osnovna ideja kako nešto riješiti…), baš sve i najmanje stvari koje si napravio. Jer ti si to zapravo i napravio samo misliš da nije vrijedno spomena zato što nije neki grandiozan zadatak ili projekt koji se godinama rješava. A ti, čovjek, ti ne živiš i radiš u stvarima koje imaju 45 koraka te zahtijevaju 3 mjeseca da se završe. Već u svim stvarima koje si napravio, smislio odradio jer sve to zahtjeva tvoj angažman i tvoje vrijeme.

Ti živiš, radiš i stvaraš u svakoj sitnici tog procesa i to je jako vrijedno, i to je ono što ćeš staviti svaki dan na svoju „NAPRAVLJENO“ listu kao zadnju stavku svog radnog dana. I to ne treba biti nešto posebno strukturirano, niti vizualno privlačno. To je postupak koji trebaš napraviti kako bi, umjesto osjećaja neriješenih stvari na koji smo navikli, razvio osjećaj odrađenih i riješenih stvari koje ti stvarno i jesi napravio. To je ono za čime naš um i živčani sustav žudi.

Alat 2.

Definirat ćeš cilj kako ćeš se osjećati nakon posla i iz kojeg razloga.

Znači, nakon što si napisao/la „NAPRAVLJENO“ listu odrađenih stvari kroz dan, u trenutku kada putuješ prema kući svjesno ćeš dati uputu svojoj podsvijesti koji cilj ostvaruješ i zašto: (primjer) „Ja sam kod kuće usmjeren na potrebe djece i to me čini sretnim.“; (primjer) „Kada uđem kroz vrata mog doma, ostavljam sve što se NE tiče moje obitelji iza sebe i osjećam se zadovoljno sam sa sobom.“; ili koja god rečenica je tebi ostvarenje dugo željenog cilja.

Zašto je to bitno?

Nabrajanjem svih stvari koje smo završili, nebitno koliko sitne, daje nam osjećaj da je nešto završeno. Kada nam postane pod „normalno“ kao zadnja stvar na poslu pobrojati sve što je napravljeno, dobivamo osjećaj postignuća, osjećaj za utrošeno vrijeme i da smo zatvorili te izazove i probleme. To umanjuje stresnu reakciju u tijelu i pruža prostor za ostvarivanje jednostavnog i čistog cilja. A kada imamo jasan i ostvariv cilj, znatno nam je lakše postići osjećaj mira i zadovoljstva.

Kada to napraviš, daješ sam sebi dopuštenje za smirenost i prisutnost s obitelji u slobodnom i opuštenom ostatku dana bez potrebe za žurbom i osjećajem kao da ti treba KPI za obitelj.

Mirna Miljković, Cert. Hyp. je transformacijski konzultant i hipnoterapeut; organizira i radionice za tvrtke: Poslovni Mindfulness – stres i jačanje kapaciteta zaposlenika (za ne/predvidive situacije)

hipnoterapija.eu