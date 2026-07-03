Kako letjeti iz Europe u Aziju za manje novca: Sve rute niskotarifnih avioprijevoznika koje trebate znati

Sanjate li o tome da provedete odmor učeći surfati na Baliju ili roniti na Filipinima? Ako vas samo cijena leta sprječava da te snove pretvorite u stvarnost, možda biste trebali nastaviti čitati.

U nastavku donosimo najpovoljnije letove između Europe i Azije.

Kombinirajte ove rute s uobičajenim savjetima za uštedu novca – poput letenja u petak i rezervacije leta otprilike šest tjedana prije polaska – i imat ćete više novca za trošenje na aktivnosti i hotele, prenosi Euronews.

Izravne rute

Nažalost, nema mnogo niskotarifnih aviokompanija koje lete između Europe i Azije.

Scoot, podružnica Singapore Airlinesa, leti iz Singapura za Atenu i Beč, s povratnim letovima koji počinju od 480 eura za Atenu i od 550 eura za Beč.

Njemačka aviokompanija Condor leti iz Frankfurta za Bangkok, s povratnim letovima od 660 eura.

S predsjedanjem

Postoji mnogo opcija niskotarifnih avioprijevoznika ako ste spremni rezervirati letove s presjedanjem.

Letenje preko Bliskog istoka tipična je ruta između Europe i Azije, ali glavni prijevoznici iz Perzijskog zaljeva poput Qatar Airwaysa i Emiratesa nisu jedine opcije.

Air Arabia, koja ima baze u Sharjahu i Abu Dhabiju u UAE-u, leti za Kuala Lumpur, Bangkok, Krabi i Phuket.

Prijevoznik leti na brojna europska odredišta, uključujući Bruxelles, Amsterdam, Pariz, Frankfurt, Rim, Beč i London. Cijena letova u jednom smjeru može iznositi samo 300 eura.

AirAsia X trebala je ovog ljeta pokrenuti letove između Kuala Lumpura i Londona preko Bahreina, ali planovi su odgođeni zbog rata s Iranom.

Ako ste otvoreni za samostalni transfer, Cebu Pacific leti za Manilu iz Dubaija i Rijada. Do Dubaija možete doći iz Berlina s Condorom, a iz Berlina i Stuttgarta s Eurowingsom; za Rijad možete letjeti s Flynasom iz Berlina, Bruxellesa, Budimpešte, Krakowa, Münchena i Istanbula.

Indijski niskotarifni prijevoznik IndiGo leti za Bangkok, Phuket i Singapur iz svog glavnog čvorišta u Delhiju. Od europskih gradova leti samo za Istanbul.