Kako se odjenuti za posao tijekom toplinskog vala – i što nikako ne nositi

Bez obzira na vrućine, uredska pravila odijevanja i dalje vrijede. Evo što trebate znati o ljetnom poslovnom stilu i koje modne pogreške izbjegavati.

Ljetni toplinski valovi posljednjih su godina promijenili još jedno pravilo poslovnog svijeta: pitanje što je prihvatljivo nositi u uredu kada temperature prijeđu 30 stupnjeva. Iako su hibridni rad i sve ležernija kultura odijevanja ublažili nekada stroga pravila poslovne mode, granica između opuštenog i neprofesionalnog i dalje postoji.

U vrijeme kada se zaposlenici suočavaju s visokim temperaturama na putu do posla, a potom s klimatiziranim uredima, izazov je pronaći ravnotežu između udobnosti i profesionalnog izgleda. Stručnjaci za poslovni stil slažu se da ključ nije u količini otkrivene kože, nego u kvaliteti kroja, materijala i ukupnom dojmu.

Koliko kratko je prekratko

Kratke hlače već su neko vrijeme predmet rasprave u mnogim uredima. Dok mlađe generacije sve češće zagovaraju njihovo uključivanje u poslovnu garderobu, većina stručnjaka smatra da su prihvatljive samo ako su krojene, izrađene od kvalitetnijih materijala i dovoljno duge da zadrže profesionalan izgled.

Što se tiče duljine, pravilo je jednostavno: ako bilo koji dio gole noge dodiruje ergonomsku uredsku stolicu, hlače su prekratke. Isto vrijedi i za žene. Suknje bi trebale biti dovoljno duge da ih povjetarac ne pretvori u neželjeni spektakl.

Kod gornjih dijelova odjeće važniji je dizajn od same količine otkrivenih ramena ili ruku. Krojeni prsluci bez rukava ili elegantni topovi mogu izgledati profesionalno, dok sportske potkošulje i odjevni komadi koji se tradicionalno smatraju donjim slojem odjeće uglavnom ne pripadaju poslovnom okruženju. Za urede koji dopuštaju ležerniji dress code, jednostavne majice bez natpisa i logotipa predstavljaju najsigurniji izbor, piše The Standard.

Što ako radite od kuće?

Promjene u načinu rada otvorile su i pitanje odijevanja tijekom videokonferencija. Iako rad od kuće omogućuje znatno veću slobodu, stručnjaci upozoravaju da profesionalni standardi i dalje vrijede tijekom virtualnih sastanaka. Odjeća koja nije vidljiva u kadru često može postati vidljiva neplaniranim pomicanjem kamere ili ustajanjem tijekom poziva, zbog čega se preporučuje zadržati poslovni izgled barem tijekom važnijih sastanaka.

Ljetna obuća također zahtijeva određenu dozu opreza. Japanke i izrazito ležerni modeli uglavnom se smatraju neprikladnima za ured, dok elegantne kožne sandale, mokasinke ili zatvoreniji ljetni modeli predstavljaju prihvatljiviju alternativu. Opće je pravilo da obuća ne bi trebala ostavljati dojam plaže ili godišnjeg odmora.

Koje materijale odabrati

Odabir materijala tijekom ljetnih mjeseci jednako je važan kao i sam kroj. Pamuk, lan i svila ostaju najpopularniji izbori zbog prozračnosti, no problem može nastati kada lagani materijali postanu previše prozirni. Stručnjaci preporučuju tamnije nijanse ili nešto gušće tkanine kako bi se zadržao profesionalan izgled, posebno u poslovnim okruženjima s formalnijim pravilima odijevanja.

Najveća pogreška koju zaposlenici čine tijekom ljetnih mjeseci jest pokušaj da uredsku garderobu zamijene odjećom namijenjenom godišnjem odmoru. Havajske košulje, haljine s naglašenim turističkim motivima, resice, šljokice i drugi izrazito sezonski detalji mogu djelovati prikladno na obali, ali često ostavljaju neprofesionalan dojam u konferencijskoj sali ili na sastanku s klijentima.

Kako temperature nastavljaju rasti, poslovna moda sve se više prilagođava novim okolnostima. Ipak, osnovno pravilo ostaje nepromijenjeno: cilj nije pobijediti vrućinu pod svaku cijenu, nego pronaći način da se profesionalnost i udobnost uspješno spoje u istom outfitu.