Najprije ga čujete, pa tek onda ugledate: McLaren 750S Spider je čisti spektakl na kotačima

Britanski superautomobil privlači poglede poput rock zvijezde i nudi brutalne performanse bez kompromisa u udobnosti.

McLaren se zapravo ne “vozi” koliko se preuzima kontrola nad glasnim, uličnim topom koji dominira cestom. Moj cimer s Airbnba rekao je da me čuje kako dolazim još blok dalje. Na semaforima će vam obožavatelji pružati šaku kroz vozačev prozor, ljudi će vas pitati čime se bavite, a djeca će tražiti da “nagazite” gas.

Možda ćete, kao ja jedne subotnje večeri na benzinskoj postaji u Anaheimu, dobiti poziv na “zabavu”, iako ćete imati dojam da poziv zapravo upućuju automobilu, a ne vama. (Usput, na benzinskoj ćete biti često jer mu se potršnja kreće na oko 16 litara na 100 kilometara)

Foto: McLaren

McLaren 750S za 2026. godinu je superautomobil britanske marke s motorom smještenim u sredini i pogonom na stražnje kotače – evolucija modela 720S, ali s više snage, manje mase i oštrijom aerodinamikom. Nudi se kao coupe s fiksnim krovom ili, poput testiranog primjerka, kao Spider s tvrdim sklopivim krovom. Građen je oko karbonske monokok šasije (Monocage II), a McLarenov hidraulički povezani ovjes omogućuje prepoznatljivu kombinaciju refleksa “staze” bez kažnjavajuće tvrde vožnje.

Što je novo ove godine?

Nema velikih novosti – riječ je prije o zadržavanju postojećih performansi nego o pravom redizajnu.

Dizajn

Klasični McLaren – nizak nos, duboki bočni usisi zraka koji hrane V8 u sredini, karakteristična vrata koja se otvaraju prema gore (tzv. dihedral), i karoserija koja izgleda kao da je oblikovana radi protoka zraka više nego radi pažnje – iako pažnju svakako privlači. Bitni detalji su funkcionalni. Aktivna aerodinamika, uključujući stražnje krilo, i agresivan prednji aerodinamički paket dodatno naglašavaju njegov prepoznatljiv izgled. Nitko vas neće zamijeniti za talijanskog konkurenta.

Foto: McLaren

Motor

Snagu isporučuje 4,0-litreni V8 s dvostrukim turbopunjačem, opremljen elektronički upravljanim twin-scroll turbinama i suhim podmazivanjem, uparen sa sedamstupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom (SSG). Razvija 750 PS konjskih snaga i 800 Nm okretnog momenta. McLaren navodi ubrzanje od 0 do 100 km/h za 2,8 sekundi i najveću brzinu od 332 km/h, no do toga se nisam ni približio u Los Angelesu. Početna cijena u Europi kreće od 320.000 eura, a ovisno o konfiguraciji može narasti i do 400.000 eura. Sama boja Volcani Blue stoji oko 10.000 eura. Potrošnja je očekivano visoka – oko 15 litara na 100 kilometara, ovisno o težini vaše noge, a ona će najčešće biti teška. Težina vozila je 1389 kilograma.

Unutrašnjost

Kabina je čista i kompaktna, s volanom bez tipki i vertikalnim 7-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir koji upravlja većinom funkcija. Apple CarPlay je uključen, ali Android Auto nije dostupan. Serijski dolazi s audio sustavom s četiri zvučnika, uz mogućnost nadogradnje na Bowers & Wilkins. Prtljažni prostor? Mali prednji prtljažnik i polica iza sjedala dovoljni su za stvari za jedno noćenje, ali ne i za kofere.

Foto: McLaren

Kako se vozi?

Glasno i predivno. Brutalno je brz na ravnici, ali prava priča je koliko ostaje stabilan kad cesta postane zahtjevna, zahvaljujući hidrauličkom ovjesu i aktivnoj aerodinamici koji neprimjetno rade u pozadini. Impresivna aerodinamika, snažno ubrzanje i vožnja koja može biti iznenađujuće udobna kad popustite gas njegove su glavne vrline, kao i dubok, uzbudljiv zvuk motora. Najbolje ga je doživjeti na autocesti s malo prometa, po toplom danu, s otvorenim krovom. Neće vam uništiti leđa. U njega se morate gotovo “ubaciti” i iz njega se “izvući”, ali ako ste starija osoba u pristojnoj formi, nećete biti ukočeni. Visoki i krupni? Ovo nije automobil za vas. To je auto za uživanje na otvorenoj cesti, a ne za svakodnevnu vožnju – i u tome nema ničeg lošeg. Ako si možete priuštiti McLaren, možete si priuštiti i drugi automobil za gradske obaveze.

Prostor za poboljšanje

Na semaforima morate vrlo čvrsto držati kočnicu kako automobil ne bi poskakivao prema naprijed. U gustom prometu to brzo postane naporno. Iako možete podići ovjes kako ne biste zapeli podvozjem, ipak sam više puta – više nego dvaput – čuo onaj neugodni zvuk struganja pri izlasku s kosih parkirališta ili iz vlastitog prilaza.

Foto: McLaren

Sigurnost

Klasične tehnologije pomoći vozaču ovdje nisu u prvom planu. Naglasak je na sustavima koji pomažu da automobil ostane bez ogrebotina – prednji i stražnji parkirni senzori su serijski, a kamera od 360 stupnjeva je opcija.

Zaključak

Euforija nije prestajala sva tri dana koliko sam imao automobil. Gdje god bih se pojavio – na cesti, parkiralištu ili ulici – kao da je Elvis ušao u zgradu. Ako imate novca, kupite ovaj automobil i uživajte u popularnosti i adrenalinu koji pruža.

Josh Max, suradnik Forbesa (link na originalan članak)

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se