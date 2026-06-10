Najskuplja kuća u Britaniji godinama je prazna. Njezin jedini stanar je beskućnik koji živi na trijemu

Nekretnina s 45 prostorija i pogledom na Hyde Park postala je simbol paradoksa londonskog tržišta nekretnina, gdje tisuće domova zjape prazne dok stotine tisuća ljudi traže smještaj.

Kada je 2020. prodana za 210 milijuna funti, nekretnina na adresi 2-8A Rutland Gate postala je najskuplji dom u Velikoj Britaniji. Smještena u londonskom Knightsbridgeu, jednoj od najekskluzivnijih adresa na svijetu, palača ima 45 prostorija, četiri dizala, unutarnji bazen i 116 prozora, od kojih 68 gleda na Hyde Park.

No iza njezinih vrata nema života. Godinama stoji prazna.

Ipak, na njezinu trijemu netko živi. Već tri godine ondje boravi bradati beskućnik koji je improvizirani dom napravio od šatora i nekoliko kišobrana. Tako se ispred jedne od najvrjednijih nekretnina u Europi svakodnevno susreću dva lica londonskog tržišta nekretnina – golemo bogatstvo i beskućništvo.

Interijer prekriven 24-karatnim zlatom

Priča o Rutland Gateu mnogo je više od priče o luksuznoj palači. Ona otkriva kako su londonske nekretnine tijekom posljednjih desetljeća postale globalna financijska imovina u vlasništvu milijardera, offshore kompanija i međunarodnih investitora, dok se istodobno stotine tisuća stanovnika grada bore pronaći pristupačan dom.

Današnja palača nastala je početkom 1980-ih kada je libanonski milijarder i budući premijer Rafik Hariri spojio nekoliko viktorijanskih kuća u jedinstvenu rezidenciju foto: Leon Neal/AFP

Današnja palača nastala je početkom 1980-ih kada je libanonski milijarder i budući premijer Rafik Hariri spojio nekoliko viktorijanskih kuća u jedinstvenu rezidenciju. Hariri, koji je bogatstvo stekao gradeći palače za saudijsku kraljevsku obitelj, pretvorio je Rutland Gate u simbol luksuza. Interijeri su bili ukrašeni kristalnim lusterima iz Murana, dragim kamenjem i predmetima prekrivenima 24-karatnim zlatom.

Nakon Haririjeva ubojstva 2005. godine nekretnina je prešla u vlasništvo saudijske kraljevske obitelji, a kasnije postala predmet jedne od najskupljih nekretninskih transakcija u britanskoj povijesti.

No iza rekordne prodajne cijene krije se složena priča o offshore kompanijama i kineskom nekretninskom divu Evergrande. Iako se godinama vjerovalo da je palaču kupio hongkonški milijarder Cheung Chung-kiu, Financial Times je otkrio da je stvarni vlasnik Hui Ka Yan, osnivač Evergrandea i nekada najbogatiji čovjek Kine, piše The Guardian.

Svaka deseta nekretnina prazna

Nakon sloma Evergrandea 2024. godine i optužbi protiv Huija za prijevaru i zloupotrebu sredstava, budućnost palače ostala je neizvjesna. Nekretnina se vodi na njegovu bivšu suprugu Ding Yumei, čija je imovina zamrznuta, pa objekt vrijedan stotine milijuna funti i dalje nema jasnu sudbinu.

Smještena u londonskom Knightsbridgeu, jednoj od najekskluzivnijih adresa na svijetu, palača ima 45 prostorija, četiri dizala, unutarnji bazen i 116 prozora, od kojih 68 gleda na Hyde Park foto: Leon Neal/AFP

Rutland Gate pritom nije iznimka, nego simptom šireg problema. U Engleskoj je prošle godine bilo više od 300.000 dugotrajno praznih domova, gotovo 15 posto više nego godinu ranije. Istodobno se više od 340.000 londonskih kućanstava nalazi na listama čekanja za smještaj.

U Westminsteru, gdje se nalazi palača, svaka deseta nekretnina nije u stambenoj funkciji. U susjednom Kensingtonu i Chelseaju prazna je gotovo svaka deveta.

Zbog toga prizor čovjeka koji spava na trijemu palače vrijedne 210 milijuna funti djeluje gotovo kao metafora današnjeg Londona. S jedne strane nalaze se globalni milijarderi koji nekretnine koriste kao investicijsku imovinu, a s druge stanovnici grada koji si sve teže mogu priuštiti krov nad glavom.