Nakon dvije godine pregovora još jedan kineski proizvođač uskoro dolazi u Hrvatsku

Kineski GAC dolazi u Hrvatsku. Ponudu će započeti s dva električna modela brenda Aion, a pokazali su i kako izgleda njihov električni hiperautomobil. Aion automobili im se proizvode u Austriji, a na hrvatskom tržištu prva dva modela bit će dostupna od rujna.

Kineski proizvođač automobila Guangzhou Automobile Group (GAC) u Hrvatskoji nije poznat, no i to će se promijeniti. Taj proizvođač automobila iz Fortune Global 500 s godišnjom proizvodnjom od preko 1,7 milijuna vozila, u četvrtak je objavio svoj službeni ulazak na hrvatsko tržište.

GAC je imenovao SEEAG, etabliranu regionalnu automobilsku grupu s desetljećima iskustva u uvozu i distribuciji, svojim službenim uvoznikom i distributerom za regiju. Dolazak brenda dio je širenja u jugoistočnoj Europi, jer marka ulazi i u Sloveniju, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju.

Električni hiperautomobil

Najavu dolaska za hrvatske i slovenske novinare održala se u dvorcu Otočec u Sloveniji, 40-ak kilometara od hrvatske granice. Na njoj su prezentirana dva modela GAC-ovog brenda Aion: Aion V i Aion UT koji će prvi doći na hrvatsko tržište. Uz njega, prezentiran je i GAC-ov supersportski električni model Hyptec SSR. Uz 1224 konjske snage i ubrzanje od 1,9 sekundi do 100 kmh, može se reći da je svojevrsni konkurent Rimcu Neveri. No, za sada nije bilo informacija o tome hoće li se u budućnosti i on nuditi na hrvatskom tržištu.

On nije jedini pokazatelj naprednog GAC-ovog pristupa. Tvrtka je u Kini u fazi testiranja letećeg automobila za koji planiraju masovnu proizvodnju.

Aion UT kompaktni je električni automobil, a Aion V električni SUV srednje veličine opremljen između ostalog malim zamrzivačem, hladnjakom ili grijačem za hranu ili piće. Više informacija o njima bit će dostupno nakon predstavljanja u rujnu.

Električni SUV Aion V na hrvatsko tržište dolazi u rujnu; Foto: GAC

Hrvatska se pridružuje brzorastućem popisu europskih tržišta za GAC. Nakon što je na Sajmu automobila u Parizu 2024. objavio svoj „europski tržišni plan“, brend je 2025. lansiran u Poljskoj, Portugalu i Finskoj, otvorio europsko sjedište u Nizozemskoj i otvorio svoj europski distribucijski centar za rezervne dijelove u Rotterdamu. Kao dio svoje strategije širenja, GAC ima za cilj postići potpunu pokrivenost europskog tržišta do 2028. godine.

Dizajn iz Milana, proizvodnja u Grazu

GAC ulazi u regiju s gotovo tri desetljeća iskustva u proizvodnji, stečenog i kroz dugogodišnju proizvodnju Toyota, Hondi i Mitsubushija za kinesko tržište. I prije nego su krenuli u prodaju odlučili su se za otvaranje proizvodnih centara u Europi. Vizila koja se prodaju u regiji dizajnirana su u GAC-ovom Centru za napredni dizajn u Milanu, uz podršku europske prisutnosti istraživanja i razvoja te distribucijskog centra za rezervne dijelove u Rotterdamu.

Nakon opsežnog programa suradnje s Magnom, vozila GAC za europsko tržište sastavljaju se lokalno u proizvodnom pogonu Magne Steyr u Grazu, Austrija – Aion V od kraja prošle godine, a AION UT od ožujka 2026. godine. Lokalna proizvodnja skraćuje vrijeme isporuke, osigurava da su vozila prilagođena zahtjevima europskog tržišta i osigurava otporan regionalni lanac opskrbe.

SEEAG zadužen za distibuciju u regiji

Kroz partnerstvo sa SEEAG-om, GAC je stekao uspostavljenu distribucijsku infrastrukturu diljem jugoistočne Europe. SEEAG ima preko 30 godina iskustva u uvozu, distribuciji, veleprodaji, maloprodaji i upravljanju rezervnim dijelovima za vozila u regiji.

Za hrvatske kupce to znači dokazanu kvalitetu usluge temeljenu na dugogodišnjem iskustvu s velikim i premium automobilskim markama. Uz podršku rotterdamskog središta za dijelove i regionalne logistike, rezervni dijelovi brzo i pouzdano stižu do lokalnih radionica.

Što Aion nudi?

Aion V je potpuno električni kompaktni do srednje veliki SUV koji kombinira prostranost, tehnologiju i mogućnosti prijevoza na velike udaljenosti. Njegova baterija od 75 kWh omogućuje domet do 510 km (WLTP), a unutrašnjost nudi središnji zaslon osjetljiv na dodir od 37 cm, bežičnu povezivost pametnih telefona i sveobuhvatan niz značajki za udobnost. Model ima najvišu sigurnosnu ocjenu od pet zvjezdica od Euro NCAP-a.

Aion UT je kompaktni električni hatchback čija je vanjština razvijena u GAC-ovom dizajnerskom centru u Milanu. Unatoč kompaktnom dizajnu, međuosovinski razmak od 2750 mm pruža prostor za putnike na stražnjim sjedalima usporediv s limuzinom srednje veličine, uz prtljažnik od 440 litara koji se može proširiti na 1600 litara. Dvostruki ekran u kokpitu i kompletan paket pomoćnih funkcija standardna su oprema.

Aion UT (lijevo) i Aion V (desno) u parku u blizini dvorca Otočec; Foto: GAC

Sigurnost je u središtu GAC-ove arhitekture vozila. AION V ima pet zvjezdica na Euro NCAP testu i standardno dolazi s GAC Magazine Battery 2.0 sigurnosnom tehnologijom, sedam zračnih jastuka i 13 funkcija pomoći vozaču razine 2 (ADAS), uključujući adaptivni tempomat, LSS i ublažavanje sudara.

Svako novo GAC vozilo u regiji ima osmogodišnja jamstva (ograničena i kilometražom). Ono za cijelo vozilo pokriva 160.000 kilometara, a na bateriju 200.000 kilometara. Jamstvo je specifično za vozilo i u potpunosti prenosivo na sljedeće vlasnike, podržavajući očuvanje preostale vrijednosti. Više detalja i cijene bit će dostupne u rujnu, a u budućnosti će se vidjeti i eventualno proširenje ponude dodatnim modelima.