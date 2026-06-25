NASCAR i Stonesi udružili snage: Novi album premijerno će se slušati u posebno dizajniranom trkaćem automobilu

Suradnja dvaju globalnih brendova donosi limitirana kolekcionarska izdanja, zajedničku kolekciju odjeće i jedinstveno iskustvo u kojem će obožavatelji novi album The Rolling Stonesa moći poslušati u posebno uređenom NASCAR-ovu automobilu.

NASCAR i legendarni The Rolling Stones udružili su snage u prvoj suradnji takve vrste, spajajući dva globalno prepoznatljiva brenda koja desetljećima povezuju nastupi uživo, putovanja i odana baza obožavatelja. Partnerstvo je predstavljeno uoči izlaska novog studijskog albuma benda Foreign Tongues, koji stiže 10. srpnja, a uključuje ekskluzivnu kolekciju proizvoda, limitirana kolekcionarska vinilna izdanja, originalni videosadržaj te niz promotivnih aktivnosti tijekom NASCAR-ova trkaćeg vikenda u Chicagu.

Središnji dio kampanje čini posebno preuređeni NASCAR-ov izložbeni automobil pretvoren u mobilnu slušaonicu novog albuma. Posjetitelji će u vozilu, dizajniranom kao spoj svijeta automobilskih utrka i prepoznatljive estetike The Rolling Stonesa, moći poslušati pjesme s albuma Foreign Tongues. Automobil će prije utrka obilaziti nekoliko lokacija u Chicagu, uključujući Navy Pier, Plaza of the Americas i Fan zonu na stazi Chicagoland Speedway.

Kolekcionarska izdanja

Suradnja uključuje i zajedničku kolekciju odjeće i modnih dodataka pod brendom NASCAR x The Rolling Stones, među kojima se posebno ističe NASCAR-ova trkaća jakna inspirirana vizualnim identitetom benda, kao i dva limitirana kolekcionarska vinilna izdanja novog albuma.

Kampanja započinje promotivnim filmom u kojem nastupaju NASCAR-ovi vozači Jesse Love, Connor Zilisch i Carson Hocevar te vozač i internetski kreator Cleetus McFarland. Uz glazbu s novog albuma, film prikazuje vozače kao članove rock sastava na turneji, naglašavajući sličnosti između života profesionalnih vozača i glazbenika – neprekidna putovanja, nastupi pred publikom i intenzivan raspored.

Dva simobola američke kulture

“Generacijama su NASCAR i The Rolling Stones osvajali publiku nezaboravnim iskustvima uživo i zajedničkim duhom nastupa. Dok se jedan odvija na trkaćoj stazi, a drugi na pozornici, oba pokreću strast, energija i život na putu. Ova suradnja na jedinstven način spaja ta dva svijeta te obožavateljima donosi ekskluzivan sadržaj, limitirana kolekcionarska izdanja i impresivna iskustva”, izjavila je Morgan Malayter, potpredsjednica NASCAR-a za licenciranje i potrošačke proizvode.

Iako dolaze iz potpuno različitih područja zabavne industrije, NASCAR i The Rolling Stones tijekom desetljeća izgradili su uspjeh na vrlo sličnom modelu – stalnim gostovanjima i neposrednom kontaktu s publikom. Jedni putuju od staze do staze s kamionima i trkaćim automobilima, drugi od grada do grada s pozornicama i glazbenom opremom, a cilj je isti: pružiti događaj zbog kojeg će tisuće ljudi doći upravo na to mjesto.

Upravo je ta zajednička filozofija nastupa uživo bila temelj za partnerstvo koje spaja dva simbola američke kulture – jedan s trkaće staze, drugi s koncertne pozornice – u kampanji koja slavi brzinu, glazbu i život na cesti.