Neobični blagdanski običaji diljem svijeta

Ovih sedam globalnih tradicija pokazuju drugačiju stranu blagdana, onu koja je više zajednička nego materijalistička.

Tradicije se razlikuju od mjesta do mjesta, oblikovane poviješću, vrijednostima i klimom. Iako mnoge nacije razmjenjuju darove, rituali vezani uz njih se uvelike razlikuju. Ovi običaji pokazuju nam da Božić ne mora biti materijalistički, može biti kreativan ili vođen zajednicom, od pjevanja u crkvama osvijetljenim svijećama do tihog odavanja počasti obitelji ili čak divljenja paucima.

U nastavku donosimo božićne tradicije koje možete usvojiti gdje god se nalazili.

1. Island: Čitanje uz svjetlost svijeća nakon božićne večere

Na Islandu izdavači objavljuju mnoštvo novih izdanja uoči Božića – sezonski fenomen poznat kao jólabókaflóð ili “božićna poplava knjiga”. Tradicija datira iz Drugog svjetskog rata, kada je većina knjiga bila najpraktičniji božićni poklon. Danas ova tradicija jača ljubav prema islandskom jeziku, kojem prijeti izumiranje i oduševljava ljubitelje knjiga diljem zemlje.

Obitelji već 24. prosinca razmjenjuju darove, jedu božićnu večeru, a zatim provode večer čitajući svoje nove knjige uz svjetlost svijeća, možda s kutijom čokolade i pićem pored sebe. To je ritual koji se čini izrazito islandskim, ali jedan je od najlakših za ponoviti bilo gdje.

2. Japan: Romantika i KFC

Japan slavi Božić na svoj poseban način. Umjesto obiteljske proslave, Badnjak više podsjeća na Valentinovo – romantičnu večer za parove. Ulice sjaje božićnim svjetlima¸¸, restorani nude posebne jelovnike, a luksuzni hoteli često su puni.

Na Božić Japanci naručuju velike količine piletine, a obroci se naručuju tjednima unaprijed. Također jedu poznatu kurisumasu keki, lagani slojeviti biskvit s vrhnjem i savršeno narezanim jagodama.

3. Australija: Igranje kriketa

Božić u Australiji usredotočen je na sunce, hranu i obitelj. Tradicionalno se igra božićni kriket. Samo jedan dan, kriket nije stvar pobjede, već sudjelovanja svih. Pravila se razlikuju od kućanstva do kućanstva, a neka su nemilosrdnija od drugih.

4. Finska: Odavanje počasti preminulima

Na Badnjak obitelji posjećuju groblja kako bi zapalili svijeće za voljene osobe koje su preminule. Prema This Is Finland, tri četvrtine finskih kućanstava sudjeluje, pretvarajući groblja u spokojne krajolike snijega i treperave svjetlosti svijeća.

Groblja mogu biti prepuna u ovo vrijeme, ali se i dalje smatraju rijetkim trenutkom mira i razmišljanja tijekom užurbane sezone. Posjete grobljima često prati još jedna cijenjena finska tradicija: obiteljska sauna na Badnjak.

5. Ukrajina: Pauk za sreću

U zapadnoj Ukrajini, najčešći božićni ukras nije kuglica ili zvijezda, već paukova mreža ukrašena draguljima. Običaj potječe iz legende o božićnom pauku, istočnoeuropske narodne priče u kojoj pauk ukrašava božićno drvce žene koja je previše siromašna da bi kupila ukrase. Probudi se ujutro i otkrije da drvce svjetluca od srebrnih mreža, i od tog dana nadalje, njezina obitelj više nikada nije siromašna.

Ukrajinci izrađuju tanke mreže od papira i žice te ih omotavaju oko svog drvca poput šljokica. Pronalaženje pravog pauka ili paučine na drvcu smatra se srećom i uobičajeno je da ih se ne dira tijekom tog razdoblja.

6. Danska: Izrada ukrasa

Klippe klistre dan (rezanje i lijepljenje) važan je danski ritual. Domovi, škole i radna mjesta diljem zemlje održavaju radionice izrade raskošnih vijenaca, pletenih zvijezda i papirnatih srca kako bi unijeli božićno veselje u učionice, urede i dnevne sobe.

To je prilika za zajednički hygge i izgradnju osjećaja zajedništva kroz kreativnost, a sve to potaknuto æbleskiverom (malim božićnim krafnama), keksima i gløggom, danskim jakim kuhanim vinom. Nakon godina prakse, Danci čini se da mogu pretvoriti i najtanji komad papira u nešto prilično čarobno.

7. Venezuela: Posjećivanje crkvi na koturaljkama

Tradicija se usredotočuje na rolanje na jutarnju misu (Misa de Aguinaldo) koja se održava između 16. i 24. prosinca oko 5 ili 6 ujutro. To je omiljeni ritual koji svečani trenutak roditelja i djece pretvara u nešto bezbrižno i zajedničko.

Ako rolanje nije opcija, pridruživanje lokalnoj misi ili događaju u zajednici može donijeti sličan osjećaj zajedničkog slavlja.

8. Noć rotkvica u Oaxaci, Meksiko

Noć rotkvica koja se održava svake godine 23. prosinca u Oaxaci u Meksiku, jedan je od najvećih prikaza obrta i kreativnosti u čast Božića. S vještinama prenesenim iz poznate tradicije rezbarenja drva grada, stanovnici Oaxace uzeli su rotkvice koje su stekli globalnom trgovinom i 1897. godine uspostavili natjecanje u božićnom rezbarenju. Noć rotkvica rivlači posjetitelje diljem svijeta koji dolaze diviti se radu više od 100 obrtnika. Rotkvice su puno više od običnog povrća, neizostavni su ukras koji prikladno boji Oaxacu u crveno, zeleno i bijelo taman na vrijeme za dolazak Božića.

I Hrvatska ima zanimljive božićne običaje, poput kićenja božićnog drvca na Badnjak, odlaska na polnoćku, pjevanja božićnih pjesama i darivanja. U prošlosti su se drvca kitila voćem, papirnatim ukrasima te raznim slasticama.

Od slastica se jedu kuglof, orehnjača, makovnjača, kolači od oraha, rogača, sira, suhi sitni kolači, paprenjaci, smokvenjaci, medenjaci.

Do danas se sačuvao običaj sijanja božićne pšenice u posude, kao simbola obnove života i plodnosti, na blagdan Sv. Lucije, 13. prosinca. Do Božića pšenica naraste i ukrašava božićni stol. Osim u Hrvatskoj i na rodnoj Siciliji, sv. Lucija slavi se i u cijelome svijetu, osobito u Italiji i Švedskoj.

