Od paste za zube do statusnog simbola: Kako je oralna higijena postala novo luksuzno tržište

Od dizajnerskih četkica do pasti inspiriranih parfemima, proizvođači ciljaju potrošače koji su spremni platiti više za svakodnevne proizvode.

Nakon sapuna za ruke i dezodoransa, trend premiumizacije zahvatio je i proizvode za oralnu higijenu. Paste za zube koje stoje 20 eura, vodice za ispiranje usta inspirirane parfemima i dizajnerske četkice za zube pokazuju da se svakodnevni higijenski proizvodi sve više pretvaraju u luksuzne lifestyle artikle.

Umjesto da budu skriveni u kupaonskom ormariću, četkice i paste za zube danas su dio pažljivo uređenih fotografija na društvenim mrežama, rame uz rame s luksuznom kozmetikom i dizajnerskim detaljima.

Prema analizi marketinške tvrtke VLM, oralna higijena prerasta okvire osnovne zdravstvene potrebe i postaje dio šireg tržišta wellnessa, ljepote i osobnog identiteta.

Trend se širi

Takvu promjenu prate i novi brendovi. Francuski Le Bon razvija okuse u suradnji s parfemskom kućom iz Grassea pa uz klasičnu mentu nudi kombinacije poput crnog ribiza, ruže ili cvijeta naranče, u ambalaži koja više nalikuje premium kremi za ruke nego pasti za zube.

Švedski Selahatin otišao je korak dalje te svoje proizvode opisuje parfemskim rječnikom. U suradnji s modnim dizajnerom Rickom Owensom predstavio je ograničenu kolekciju s pastom za zube čiji su mirisni tonovi inspirirani madagaskarskom vanilijom i crnim paprom.

Premium segment širi se i na četkice za zube. Brend Apriori razvija modele s asimetričnim rasporedom vlakana, ali jednaku pozornost privlači njihov dizajn. Švicarski Aurezzi prodaje četkice s drškom presvučenom 24-karatnim zlatom za 50 eura, dok američki Machete svoje modele od talijanskog acetata promovira kao dizajnerski dodatak kupaonici. S druge strane, Curaprox kupcima nudi pristupačniju alternativu s četkicama u više od 30 boja, piše The Guardian.

Švicarski Aurezzi prodaje četkice s drškom presvučenom 24-karatnim zlatom za 50 eura foto: Aurezzi

Promjena nije zaobišla ni električne četkice za zube, koje umjesto klasične bijele plastike sve češće dolaze u pastelnim nijansama prilagođenima modernom uređenju interijera.

Što kažu stomatolozi

Dok neki stomatolozi smatraju da rast premium segmenta odražava sve veću svijest o povezanosti oralnog i općeg zdravlja te potiče ljude na redovitiju brigu o zubima, drugi upozoravaju da luksuzni dizajn i visoka cijena ne jamče kvalitetu proizvoda.

Posebno ističu da neke premium paste za zube ne sadrže fluor, koji se smatra ključnim sastojkom u prevenciji karijesa. Naglašavaju da je važnije od mirisa, okusa ili atraktivnog pakiranja to sadrži li pasta odgovarajuću količinu fluora i ima li njezina formulacija znanstveno utemeljenje.

Ipak, dio luksuznih proizvoda očito završava kao dekoracija. Kolekcija Rick Owens x Selahatin rasprodana je ubrzo nakon predstavljanja, a danas se na platformama za preprodaju prodaje po višestruko višim cijenama od originalnih. Prema komentarima kupaca na Redditu, mnogi je kupuju kao kolekcionarski predmet, a ne za svakodnevnu uporabu.