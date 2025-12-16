Ova generacija najviše se svađa zbog novca — i najčešće ga skriva od partnera

Sve više parova ulazi u sukobe zbog financija, a istraživanje otkriva da najčešće skrivaju bankovne račune, potrošnju i visinu stvarnih prihoda.

Generacija Z najsklonija je svađama s partnerom zbog financija te najčešće skriva novac ili financijske informacije, pokazuje novo istraživanje. Oko devet od deset (91%) pripadnika generacije Z (osobe od 18 do 28 godina) reklo je da su se posvađali s partnerom zbog novca, u usporedbi sa 76 posto ispitanika iz svih dobnih skupina.

Prema istraživanju napravljeno za Starling Bank, najčešći razlozi sukoba su premalo štednje, prevelika potrošnja na nebitne stvari i različiti financijski prioriteti. Ova je dobna skupina također najsklonija skrivanju financijskih tajni od partnera: to čini 45 posto njih, u odnosu na prosjek od 37 posto, piše The Standard.

Skrivanje bankovnih računa, tajne kupnje i pogrešno prikazivanje prihoda među najčešćim su financijskim tajnama.

Ipak, istraživanje među više od 2000 parova u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da je generacija Z vrlo financijski pismena i među najsklonijima davanju prioriteta financijskoj kompatibilnosti s partnerom.

Becca Stroud, stručnjakinja za osobne financije iz Starlinga, konstatirala je da je odlično što je generacija Z toliko financijski pismena, ali jednako je važno razumjeti da svatko drugačije pristupa novcu. “Svatko ima svoj način upravljanja financijama, što može dovesti do nerazumijevanja, sukoba ili napetosti — zato je važno naučiti o različitim ‘jeziсima novca’ koje ljudi koriste”.

Tvrtka Mortar Research provela je anketu među više od 2000 ljudi u dugim romantičnim vezama koje traju najmanje godinu dana. Istraživanje je provedeno u studenome.