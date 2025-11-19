Ovo je jedna od najtraženijih destinacija za zimu 2026., rezervacije porasle za 160 posto

Predivni Dolomiti uskoro će biti u još većem središtu pozornosti, zahvaljujući Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina 2026.

Dolomiti u Italiji još uvijek su u punom sjaju. Nakon što se 2025. godine našao na brojnim popisima destinacija koje morate posjetiti, planinski kompleks će u veljači biti domaćin Zimskih olimpijskih igara 2026., a rani pokazatelji Visa Consultinga i Analyticsa sugeriraju da su rezervacije porasle za čak 160% u odnosu na prošlu zimu.

Tijekom veljače i ožujka, Milano i ljetovalište Cortina d’Ampezzo, udaljeno otprilike 400 kilometara, bit će domaćini Zimskih olimpijskih igara, a događaji će se odvijati na području većem od 2400 četvornih kilometara. Kako National Geographic navodi, upravo će te jedinstvene planine biti u središtu pozornosti, slično kao što je to učinio grad Pariz tijekom Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine.

Novi podaci tvrtke Visa Consulting and Analytics pokazuju da regija ima koristi na isti način kao i Pariz – rezervacije letova porasle su za 160% u odnosu na prošlu zimu, a većina tih posjetitelja dolazi iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade. Visa je službeni partner Olimpijskih igara već 40 godina i izvještava da je najveći udio potrošnje na karte za kupnju Visa karticama došao od putnika iz SAD-a, a slijede Njemačka, Kanada, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska. Trenutno najviše troše na svoje kartice Australci, a slijede Kanada, SAD i Nizozemska.

Na jednom mjestu 450 žičara

Dolomiti su na sjeveroistoku Italije, ali imaju jedinstvenu geologiju. UNESCO je Dolomite prije 10 godina proglasio svjetskom baštinom zbog iznimne prirodne ljepote i jedinstvene geomorfologije. Na sjeveru Italije postoji 18 ovih prekrasnih vrhova, karakteriziranih strmim okomitim liticama i dugim, uskim dolinama.

Skijalište Cortina d’Ampezzo i 11 susjednih gradova u Dolomitima tvore Dolomiti Superski, najveće skijaško područje na svijetu, koje zimi povezuje 450 žičara, a ljeti se pretvara u 6200 milja pješačkih staza i 250 milja biciklističkih staza.

Što raditi u Dolomitima?

Iz turističke perspektive, svatko može pronaći nešto za sebe. Odmaralište Arabba, zbog svog položaja na 2511 metara nadmorske visine, omiljeno je mjesto za ljubitelje skijanja. Možete se uputiti i u Castelrotto na najveću alpsku livadu u Europi. Ako ste ljubitelj hrane, odmaralište Alta Badia može se pohvaliti s više restorana s Michelinovim priznanjem. Osim toga, u regiji postoji sedam parkova prirode.

Dolomiti su također dom 105 milja duge planinarske staze Camino Retico koja vijuga kroz alpska sela i planinska jezera.

Cortina d’Ampezzo, gdje se održava velik dio olimpijskih događanja, dugo je bila vrlo elegantno odredište za Talijane. To je luksuzno ljetovalište okruženo vapnenačkim liticama koje pri izlasku i zalasku sunca postaju ružičaste.

Dolomiti su se 2025. godine našli na gotovo svakom popisu destinacija koja morate posjetiti, od Bloomberga do BBC-a, ali suočavaju se s prekomjernim turizmom, jedno skijalište uvelo je ograničenje broja skijaša na stazama tijekom skijaške sezone.

Madonna di Campiglio ograničava dnevne karte na samo 15.000 skijaša, u odnosu na uobičajenih 23.000. U prvom slučaju, ograničenje će biti na snazi ​​samo između 28. prosinca 2025. i 5. siječnja 2026., kao i tijekom godišnjeg talijanskog karnevala (od 15. do 22. veljače 2026.), ali to pokazuje sve veću potrebu za odgovorom na prekomjerni turizam u prepunim europskim odmaralištima.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026., održat će se u Dolomitima i Milanu od 6. do 22. veljače 2026., a Paraolimpijske zimske igre održat će se od 6. do 15. ožujka 2026.

Alex Ledsom, suradnik Forbesa