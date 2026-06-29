Ovo je Orient Express. Luksuzna jahta s 54 apartmana za bogate koja plovi i po Jadranu

Jedriličarsku jahtu Orient Express Corinthian već se moglo vidjeti na Filmskom festivalu u Cannesu i utrci Formule 1 u Monaku. Namijenjena je bogatašima koji mogu priuštiti visoke cijene smještaja, a planirane rute uključuju i hrvatsku obalu. Sedam dana u najboljem apartmanu košta gotovo 200.000 eura.

Orient Express, koji je u zajedničkom vlasništvu hotelskog lanca Accor i luksuznog konglomerata LVMH, svojom prvom velikom luksuznom jedrilicom Corinthian želi privući novu generaciju milijardera na krstarenja francuskom i talijanskom rivijerom, piše Reuters, a prenosi Forbes Slovenija.

Vlasnici žele oživjeti putnički brend iz 19. stoljeća, poznat po luksuznim putovanjima vlakom na dugim relacijama. To planiraju postići s dvije jahte, od kojih su nedavno predstavili prvu, portfeljem luksuznih hotela te novim vlakom u stilu art décoa, koji još nije predstavljen javnosti.

Popis stvari koje žele učiniti prije smrti

Accor očekuje da će Orient Expressu u proboju na tržište luksuznih doživljaja pomoći nova generacija milijardera stvorena procvatom umjetne inteligencije, osobito u SAD-u, rekao je za Reuters glavni izvršni direktor Accora Sébastien Bazin.

Luksuzni doživljaji sve više zamjenjuju potražnju za luksuznom robom. Potrošnja na luksuzna iskustva ove bi godine trebala porasti između 9 i 11 posto, što je znatno više od očekivanog rasta potrošnje na luksuzne proizvode – poput torbica, satova i sličnog – koji se procjenjuje na između jedan i četiri posto, pokazalo je istraživanje konzultantske kuće Bain.

Jedna od paluba jahte; Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sve veći broj takozvanih osoba ultra visoke neto vrijednosti (engl. ultra-high-net-worth individuals) koristi privatne zrakoplove i jahte te sve češće posjećuje događaje poput utrka Formule 1.

“Kada su ljudi iznimno bogati i imaju sedam kuća, 12 automobila i 17 satova, još uvijek imaju popis stvari koje žele učiniti prije smrti. Nije im toliko važno imati 18. sat”, rekao je Bazin.

Mogućnost međusobnog otkupa

Accor i LVMH u idućim će godinama imati mogućnost otkupiti vlasnički udio svog partnera. Nijedna od kompanija nije otkrila kolika je vrijednost brenda Orient Express, no procjenjuje se da vrijedi oko milijardu eura.

Kako piše Reuters, izglednije je da bi upravo LVMH mogao otkupiti Accorov udio. Accor je, naime, pod pritiskom dioničara da poveća profitabilnost jer poslovanje njegovih hotelskih lanaca, poput Ibisa i Novotela, već godinama stagnira.

Krevet u jednom od apartmana na brodu; Foto: Orient Express / Ferrari / Profimedia

Za LVMH, koji ostvaruje deset puta veće prihode od prodaje od svog partnera i raspolaže znatnim sredstvima za financiranje preuzimanja, takav bi potez imao više smisla i zbog promjena u potrošačkim navikama. Naime, uz poznate luksuzne brendove poput torbica Louis Vuittona, šampanjca Moët i konjaka Hennessy, kompanija bi dobila i novi poslovni stup – luksuzna iskustva.

Prva jahta Orient Expressa već je bila usidrena u blizini prestižnih događanja poput Filmskog festivala u Monaku, na kojima milijarderi dolaze pokazati svoj društveni status.

U najskupljim penthouse apartmanima istaknuti su proizvodi brendova iz grupacije LVMH – od kozmetike Guerlain do boca konjaka Hennessy, izvještava Reuters.

Krstarenje po Jadranu

Jedrilica duga 220 metara u 54 apartmana može ugostiti 110 gostiju. Trodnevno putovanje od Malte do Dubrovnika košta od 17.700 eura na više. Tu je i četverodnevno putovanje od Dubrovnika do Venecije uz pristajanje u Hvaru i Rovinju. Početna cijena takvog putovanja nije navedena.

Kružno petodnevno putovanje iz Venecije uz pristajanje u Trstu, te sidrenja kod Rovinja i na Brijunima nudi se od 25.960 eura. Ta cijena odnosi se na apartman za dvoje površine 47 kvadrata. No, u primjerice apartmanu Agatha Christie ono košta 126.720 eura za četiri osobe. On ima skromnih 225 četvornih metara i svoju terasu od 180 kvadrata s jacuzzijem. Ovaj dvosobni apartman inspiriran je Agathom Christie, a opremljen je king-size bračnim krevetima, kupaonicom obloženom mramorom, umjetničkim djelima nadahnutima književnošću te prostorijom za fitness.

djelima nadahnutima književnošću te prostorijom za fitness.

Dostupne su i druge slične kombinacije po sličnim cijenama. Tu je i sedmodnevno putovanje iz Venecije do Malte koje uključuje Rovinj, Hvar, Dubrovnik i Tivat. Najpovoljnija cijena za tu rutu iznosi 39.900 eura, a najskuplja 198.800 eura.