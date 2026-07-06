Ovo su najbolji europski otoci za odmor u 2026.: Na popisu i nekoliko hrvatskih

Planirate li bijeg na otok u Europi, ali niste sigurni gdje zbog velikog broja dostupnih otoka? S obzirom na stotine tisuća otoka diljem kontinenta, a to je konzervativna procjena – ne čudi da odluka o tome na koji otok otići često može biti težak zadatak pri planiranju odmora.

Hrvatska i Španjolska dominiraju popisom 10 najboljih otoka za odmor u 2026. godini, prema istraživanju koju je objavio Saga Holidays.

Uspoređujući 80 otočnih destinacija diljem Europe, istraživanje pružatelja usluga odmora za osobe starije od 50 godina temeljilo se na tri glavna čimbenika:

Vrijeme: uključujući sunce, kišu, vjetar i temperaturu

Dostupnost hrane i pića: na temelju broja restorana, kafića i barova, prilagođeno veličini otoka

Zeleni prostor: na temelju količine i udjela otoka prekrivenog zelenim površinama

“Ovi su čimbenici uzeti u obzir kako bi se stvorila konačna rang-lista, pri čemu zelene površine čine 45%, vrijeme 35%, a dostupnost hrane i pića 20%, rekli su iz Saga Holidaysa. “Ocjene arhipelaga izračunate su korištenjem prosječne ocjene otoka unutar svake skupine”, prenosi Euronews.

Saga Holidays je odabrala 10 najboljih europskih otoka, a podatke je podijelila u istaknute kategorije.

Tenerife, najveći od španjolskih Kanarskih otoka, zauzeo je prvo mjesto kao najbolja otočna destinacija u Europi s ocjenom 95/100. Prvo mjesto zauzeo je zahvaljujući kombinaciji prekrasnog prirodnog krajolika, svježe hrane i svog najvišeg kriterija – nevjerojatnog sunca“, rekli su iz Saga Holidaysa.

Također na Kanarskim otocima, La Palma je zauzela drugo mjesto s ocjenom 94/100. S nadimkom “La Isla Bonita“ (prekrasan otok) La Palma je UNESCO-ov rezervat biosfere. To odražava bogati prirodni okoliš otoka i fokus na održivi razvoj.

Na trećem mjestu, s ocjenom 93/100 je Madeira u Portugalu. Ovaj arhipelag dom je tisućljetne šume Laurissilva, UNESCO-ve svjetske prirodne baštine.

Dva hrvatska otoka zaokružuju prvih pet. Smješten uz dalmatinsku obalu, srednjovjekovni otok Korčula je na četvrtom mjestu (92/100), a slijedi ga Mljet (90/100), netaknuti jadranski otok koji je “utočište za aktivne putnike“.

1. Tenerife, Kanarski otoci, Španjolska: 95/100

2. La Palma, Kanarski otoci, Španjolska: 94/100

3. Madeira, Portugal: 93/100

4. Korčula, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 92/100

5. Mljet, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 90/100

6. Mallorca, Balearski otoci, Španjolska: 89/100

7. Lošinj, Kvarnersko otočje, Hrvatska: 88/100

8. Brač, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 87/100

9. Gran Canaria, Kanarski otoci, Španjolska: 86/100

10. La Gomera, Kanarski otoci, Španjolska: 85/100

Pučišća, Brač; Foto: Getty Images

Tri najbolja europska otoka za sunčano vrijeme

S fantastičnim vremenom tijekom cijele godine, ne čudi da Kanarski otoci dominiraju ovom kategorijom. Dom nekih od najsunčanijih europskih plaža, Tenerife ponovno prednjači s ocjenom 88/100.

Tenerife; Foto: Getty Images

La Gomera, drugi najmanji od Kanarskih otoka, zauzeo je drugo mjesto zahvaljujući svojoj obali s crnim pješčanim plažama, dok je Gran Canaria treća.

1. Tenerife, Španjolska: 88/100

2. La Gomera, Španjolska: 86/100

3. Gran Canaria, Španjolska: 85/100

Gran Canaria; Foto: Getty Images

Osim što imaju odlično vrijeme, Kanarski otoci su također proglašeni najboljim europskim arhipelagom.

Tri najbolja europska otoka za hranu

Kad je riječ o hrani, Italija je jasan pobjednik s dva od tri najbolja otoka – Caprijem i Sardinijom. Grčki otok Santorini je na trećem mjestu.

1. Capri, Italija: 75/100

2. Sardinija, Italija: 66/100

3. Santorini, Grčka: 65/100

Tri najbolja europska otoka po zelenilu i prirodi

Na ljestvici otoka s najviše zelenila pretežno se nalazi Hrvatska, s Mljetom na prvom i Korčulom na trećem mjestu, dok je Madeira u Portugalu druga.

1. Mljet, Hrvatska: 86/100

2. Madeira, Portugal: 85/100

3. Korčula, Hrvatska: 83/100

“Poznat kao ‘Zeleni otok’ u Hrvatskoj, Mljet je ‘relativno ispod radara’ u usporedbi s Dubrovnikom i Splitom, što ga čini odličnim dodatkom vašem hrvatskom odmoru”, stoji u istraživanju.

Mljet; Foto: Getty Images