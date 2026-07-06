Ovo su najbolji europski otoci za odmor u 2026.: Na popisu i nekoliko hrvatskih
Planirate li bijeg na otok u Europi, ali niste sigurni gdje zbog velikog broja dostupnih otoka? S obzirom na stotine tisuća otoka diljem kontinenta, a to je konzervativna procjena – ne čudi da odluka o tome na koji otok otići često može biti težak zadatak pri planiranju odmora.
Hrvatska i Španjolska dominiraju popisom 10 najboljih otoka za odmor u 2026. godini, prema istraživanju koju je objavio Saga Holidays.
Uspoređujući 80 otočnih destinacija diljem Europe, istraživanje pružatelja usluga odmora za osobe starije od 50 godina temeljilo se na tri glavna čimbenika:
- Vrijeme: uključujući sunce, kišu, vjetar i temperaturu
- Dostupnost hrane i pića: na temelju broja restorana, kafića i barova, prilagođeno veličini otoka
- Zeleni prostor: na temelju količine i udjela otoka prekrivenog zelenim površinama
“Ovi su čimbenici uzeti u obzir kako bi se stvorila konačna rang-lista, pri čemu zelene površine čine 45%, vrijeme 35%, a dostupnost hrane i pića 20%, rekli su iz Saga Holidaysa. “Ocjene arhipelaga izračunate su korištenjem prosječne ocjene otoka unutar svake skupine”, prenosi Euronews.
Saga Holidays je odabrala 10 najboljih europskih otoka, a podatke je podijelila u istaknute kategorije.
Tenerife, najveći od španjolskih Kanarskih otoka, zauzeo je prvo mjesto kao najbolja otočna destinacija u Europi s ocjenom 95/100. Prvo mjesto zauzeo je zahvaljujući kombinaciji prekrasnog prirodnog krajolika, svježe hrane i svog najvišeg kriterija – nevjerojatnog sunca“, rekli su iz Saga Holidaysa.
Također na Kanarskim otocima, La Palma je zauzela drugo mjesto s ocjenom 94/100. S nadimkom “La Isla Bonita“ (prekrasan otok) La Palma je UNESCO-ov rezervat biosfere. To odražava bogati prirodni okoliš otoka i fokus na održivi razvoj.
Na trećem mjestu, s ocjenom 93/100 je Madeira u Portugalu. Ovaj arhipelag dom je tisućljetne šume Laurissilva, UNESCO-ve svjetske prirodne baštine.
Dva hrvatska otoka zaokružuju prvih pet. Smješten uz dalmatinsku obalu, srednjovjekovni otok Korčula je na četvrtom mjestu (92/100), a slijedi ga Mljet (90/100), netaknuti jadranski otok koji je “utočište za aktivne putnike“.
- 1. Tenerife, Kanarski otoci, Španjolska: 95/100
- 2. La Palma, Kanarski otoci, Španjolska: 94/100
- 3. Madeira, Portugal: 93/100
- 4. Korčula, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 92/100
- 5. Mljet, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 90/100
- 6. Mallorca, Balearski otoci, Španjolska: 89/100
- 7. Lošinj, Kvarnersko otočje, Hrvatska: 88/100
- 8. Brač, Dalmatinski otoci, Hrvatska: 87/100
- 9. Gran Canaria, Kanarski otoci, Španjolska: 86/100
- 10. La Gomera, Kanarski otoci, Španjolska: 85/100
Tri najbolja europska otoka za sunčano vrijeme
S fantastičnim vremenom tijekom cijele godine, ne čudi da Kanarski otoci dominiraju ovom kategorijom. Dom nekih od najsunčanijih europskih plaža, Tenerife ponovno prednjači s ocjenom 88/100.
La Gomera, drugi najmanji od Kanarskih otoka, zauzeo je drugo mjesto zahvaljujući svojoj obali s crnim pješčanim plažama, dok je Gran Canaria treća.
- 1. Tenerife, Španjolska: 88/100
- 2. La Gomera, Španjolska: 86/100
- 3. Gran Canaria, Španjolska: 85/100
Osim što imaju odlično vrijeme, Kanarski otoci su također proglašeni najboljim europskim arhipelagom.
Tri najbolja europska otoka za hranu
Kad je riječ o hrani, Italija je jasan pobjednik s dva od tri najbolja otoka – Caprijem i Sardinijom. Grčki otok Santorini je na trećem mjestu.
- 1. Capri, Italija: 75/100
- 2. Sardinija, Italija: 66/100
- 3. Santorini, Grčka: 65/100
Tri najbolja europska otoka po zelenilu i prirodi
Na ljestvici otoka s najviše zelenila pretežno se nalazi Hrvatska, s Mljetom na prvom i Korčulom na trećem mjestu, dok je Madeira u Portugalu druga.
- 1. Mljet, Hrvatska: 86/100
- 2. Madeira, Portugal: 85/100
- 3. Korčula, Hrvatska: 83/100
“Poznat kao ‘Zeleni otok’ u Hrvatskoj, Mljet je ‘relativno ispod radara’ u usporedbi s Dubrovnikom i Splitom, što ga čini odličnim dodatkom vašem hrvatskom odmoru”, stoji u istraživanju.