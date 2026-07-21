“Plešivica treba postati destinacija visoke vrijednosti”, Petra Masnec, TZ grada Jastrebarskog

Plešivica je neizostavna destinacija za sve ljubitelje pjenušaca i sve više učvršćuje status kao jedna od najperspektivnijih hrvatskih eno-gastro regija. Jaskanski kraj postaje turistički sve atraktivniji, a iako je posjetiteljima posebno zanimljiv krajem svibnja kada se održava sada već iznimno popularan Festival pjenušaca i jagoda, ljubitelje vrhunskih pjenušaca i gastronomije regija privlači u svako doba godine.

Koliko je taj festival postao značajan događaj, dovoljno govori brojka da ga je tijekom nekoliko dana trajanja ovog proljeća posjetilo čak oko 14 tisuća posjetitelja. Festival je okupio petnaest vinarija, a okus plešivičkih pjenušaca nadopunile su domaće jagode koje su postale zaštitni znak Festivala. One svake godine stižu od članova Udruge proizvođača jagoda Zagrebačke županije “Jagodni prsten”.

Festival organizira Turistička zajednica grada Jastrebarskog, uz podršku Grada Jastrebarskog i u suradnji sa sudionicima – vinarima dok su pokrovitelji manifestacije bili Jana i TZ Zagrebačke županije.

​O pozicioniranju Plešivice i jaskanske regije na eno-gastro karti Hrvatske i općenito o razvoju turizma u tom kraju, razgovarali smo sa Petrom Masnec, direktoricom Turističke zajednice grada Jastrebarskog.

Alat promocije

„Festival pjenušaca i jagoda danas je puno više od samog događanja. Riječ je o jednom od ključnih alata promocije Plešivice i jaskanskog kraja kao ozbiljne eno-gastro destinacije, ali i važnom pokretaču lokalnog gospodarstva. Posebnost festivala je upravo u tome što se odvija u srcu Plešivice, u dvorištima i podrumima vinara — ondje gdje oni žive, rade i stvaraju neke od najboljih hrvatskih pjenušaca. Time posjetitelji ne dolaze samo na manifestaciju, nego izravno upoznaju ljude, prostor, tradiciju i autentičnost kraja.

Festival generira značajan promet za vinare, OPG-ove, ugostitelje, smještajne objekte, prijevoznike, lokalne proizvođače i niz pratećih usluga. Osim direktnog ekonomskog učinka tijekom festivalskog vikenda, njegova najveća vrijednost je dugoročna: posjetitelji se vraćaju tijekom godine, rezerviraju degustacije, ručkove, smještaj, privatne proslave i preporučuju Plešivicu dalje. Upravo zato ovaj festival promatramo kao razvojni projekt destinacije, a ne samo kao manifestaciju.“

Broj posjetitelja na ovogodišnjem festivalu potvrđuje kontinuirani rast interesa za Plešivicu i za ovakav oblik eno-gastro doživljaja. U odnosu na ranija izdanja vidljiv je značajan iskorak, ne samo u broju posjetitelja, nego i u kvaliteti organizacije, prepoznatljivosti festivala i strukturi publike.

„Festival ima tradiciju dugu sedam godina i iz godine u godinu se razvija. Taj rast nije slučajan, nego rezultat sustavnog rada na jačanju brenda Plešivice, suradnje s vinarima i OPG-ovima, ulaganja u komunikaciju i promociju te sve boljeg upravljanja logistikom i iskustvom posjetitelja. Danas festival privlači publiku ne samo iz Zagrebačke županije i Zagreba, nego i iz drugih dijelova Hrvatske, a sve više i goste koji Plešivicu prepoznaju kao vikend destinaciju za vino, gastronomiju i boravak u prirodi.“

Kvaliteta važnija od rasta

Ove je godine festival okupio 15 vinara, uz proizvođače jagoda i druge lokalne dionike, što pokazuje koliko je Plešivica živa i aktivna vinska regija. Interes za sudjelovanjem postoji i kod novih vinara što potvrđuje da festival ima vrijednost i za same proizvođače.

„Međutim, kod ovakvog događanja rast ne smije biti isključivo brojčani. Važno je očuvati kvalitetu doživljaja, protočnost prometa, sigurnost posjetitelja, dostupnost parkiranja, prijevoza i kapacitete samih lokacija. Plešivica je autentična upravo zato što se festival održava u dvorištima vinara, a to istovremeno znači da postoje prostorna i infrastrukturna ograničenja. Za daljnji razvoj regije ključni su dodatni smještajni kapaciteti, još bolja prometna povezanost, kvalitetno upravljanje posjetiteljima, dodatni sadržaji izvan glavne sezone te nastavak ulaganja u vinsku, gastronomsku i turističku infrastrukturu. Plešivica ima ogroman potencijal, ali razvoj mora biti promišljen i održiv.“

Plešivica je danas atraktivna tijekom cijele godine, iako se najveći intenzitet posjeta bilježi u proljetnim i jesenskim mjesecima, kada su najizraženiji eno-gastro motivi dolaska. Posjetitelji dolaze na degustacije, ručkove u restoranima i izletištima, obilaske vinarija, boravak u prirodi, privatne proslave, vikend odmore i sve češće zbog kombinacije vina, hrane, mira i blizine Zagreba.

„Izvan festivala, najveća vrijednost Plešivice je upravo u individualnim posjetima i manjim grupama koje traže autentično iskustvo. To su gosti koji žele upoznati vinara, kušati vino ondje gdje nastaje, provesti dan u prirodi i doživjeti destinaciju sporije i kvalitetnije.

Da bi kraj dodatno oživio, važno je razvijati cjelogodišnje motive dolaska, vinske radionice, vođene ture, outdoor sadržaje, kulturne i gourmet programe, kvalitetan smještaj i još snažnije povezivanje vinara, ugostitelja, iznajmljivača i drugih lokalnih dionika. Plešivica ne treba postati masovna destinacija, nego destinacija visoke vrijednosti.“

Plešivica je već godinama prepoznata kao jedna od najvažnijih hrvatskih regija za proizvodnju pjenušaca. Njezina snaga proizlazi iz kombinacije prirodnih uvjeta, znanja vinara, obiteljske tradicije i sve većih ulaganja u kvalitetu proizvodnje, podrume, opremu, brendiranje i turističku ponudu.

„Ono što plešivičke pjenušce čini posebnima su lokacija, klima, tlo i ozbiljan pristup vinara koji su među prvima u Hrvatskoj snažno razvijali kulturu pjenušavih vina. Plešivica ima svježinu, mineralnost i eleganciju koja je izuzetno važna za pjenušce, a istovremeno ima vinare koji razumiju tržište i kontinuirano ulažu u kvalitetu.

Vina i gastronomija

Turistička zajednica kroz svoje aktivnosti ulaže u promociju regije, povezivanje dionika, organizaciju manifestacija, medijsku vidljivost, razvoj eno-gastro sadržaja i jačanje prepoznatljivosti Plešivice kao destinacije pjenušaca. Važno je da vino ne promatramo samo kao proizvod, nego kao iskustvo, dolazak u vinariju, razgovor s vinarom, kroz hranu, krajolik, jer važni su i priča i emocija koju gost nosi sa sobom.“

Jaskanski kraj ima niz iznimno uspješnih vinara i etiketa koje su prepoznate na domaćem tržištu, u ugostiteljstvu, hotelima, specijaliziranim vinotekama i među vinskom publikom. Posebno je važno što se plešivička vina i pjenušci sve više povezuju s vrhunskom gastronomijom, a nalaze se i na vinskim kartama relevantnih restorana.

„Vina i pjenušci s Plešivice prisutni su prije svega na hrvatskom tržištu, no pojedini proizvođači izlaze i na strana tržišta kroz distribuciju, restorane, vinske događaje i međunarodna predstavljanja. Točan opseg izvoza razlikuje se od vinarije do vinarije, jer svaka ima vlastitu poslovnu strategiju i proizvodne kapacitete.“

„Kada govorimo o točnim količinama proizvodnje, one ovise o svakoj pojedinoj vinariji, berbi, poslovnom modelu i tržišnoj strategiji. Ono što možemo reći na razini destinacije jest da je upravo zajednička kvaliteta, raznolikost stilova i snažan identitet Plešivice ono što regiju čini prepoznatljivom. Za nas je najvažnije da se ne promovira samo pojedina etiketa, nego cijela vinska regija i njezin zajednički identitet.“

Festival se svake godine razvija i nadograđuje, ali im je važno da pritom zadrže autentičnost.

„Za sljedeće izdanje razmišljamo o daljnjem unaprjeđenju iskustva posjetitelja, od organizacije prijevoza i informiranja, do dodatnih sadržaja, mogućih tematskih programa, boljeg povezivanja s ugostiteljima i smještajnim kapacitetima te jačeg naglaska na održivosti i kvaliteti posjeta. Noviteti su dobrodošli, ali ne želimo narušiti ono zbog čega je festival postao prepoznatljiv. Cilj nije samo imati više posjetitelja, nego imati zadovoljne posjetitelje koji će se vratiti i izvan festivalskog vikenda.“

Festival značajno pridonosi revitalizaciji Plešivice, jer stvara razlog dolaska, povećava vidljivost regije i potiče gospodarsku aktivnost. Njime nisu obuhvaćeni samo vinari i proizvođači jagoda, nego i ugostitelji, iznajmljivači, lokalni OPG-ovi, prijevoznici, turističke agencije, dobavljači, izvođači, obrti, komunikacijske i produkcijske usluge te niz drugih lokalnih i regionalnih dionika.

„Važno je naglasiti da festival potiče i dugoročna ulaganja. Kada destinacija postaje prepoznatljiva, raste motivacija za ulaganje u vinarije, kušaonice, smještaj, uređenje prostora, dodatne sadržaje i kvalitetnije usluge. U posljednjih nekoliko godina na području Jastrebarskog bilježimo rast smještajnih kapaciteta, nove turističke sadržaje i sve snažnije pozicioniranje Plešivice kao destinacije za vino, gastronomiju i boravak u prirodi.

Nova faza razvoja

Posebno je važno istaknuti da se Plešivica trenutno nalazi u novoj fazi razvoja turizma, u kojoj se uz autentičnost i obiteljsku tradiciju sve snažnije razvija moderna, kvalitetna i posjetiteljima pristupačna turistička infrastruktura.

U tijeku su značajna ulaganja koja će dodatno promijeniti sliku Plešivice kao vinske destinacije. Grade se dvije nove vinarije otvorene za posjetitelje koje će dodatno ojačati ponudu vinskih degustacija, obilazaka i eno-gastro doživljaja.

Uz to, u samom središtu Plešivice obnavlja se jedna od najprepoznatljivijih građevina toga kraja, nekadašnja Plešivička zadruga, a danas dioničko društvo Plešivičko vinogorje. Ona bi u budućnosti trebala postati jedna od centralnih točaka za obilaske i upoznavanje plešivičke vinske priče.

Istovremeno, i obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom ulazi u završnu građevinsku fazu. Dvorac će u budućnosti imati važnu kulturnu i turističku ulogu, a jedna od njegovih snažnih poveznica svakako će biti upravo Plešivica kao prostor vina, tradicije, gastronomije i iznimnog krajobraza. Time se dodatno stvara šira destinacijska priča koja povezuje grad, kulturnu baštinu, vinsku cestu i lokalne proizvođače u jedinstven turistički doživljaj.

Revitalizacija se ne događa preko noći, ali ovakvi događaji stvaraju zamah. Oni vraćaju život u prostor, povezuju lokalnu zajednicu i pokazuju da ruralni i vinogradarski krajevi mogu biti iznimno atraktivni ako se razvijaju promišljeno, kvalitetno i u suradnji s ljudima koji ondje žive i rade“, zaključuje Petra Masnec, direktorica TZ grada Jastrebarskog.