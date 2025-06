Pogledajte kako izgleda najbrži serijski automobil iz GM-a: Ima 1250 konjskih snaga i nemoguće ubrzanje

Model ZR1X postaje peta varijanta u aktualnoj Corvette liniji, čineći je najširijom otkad je model predstavljen 1953. godine. To je prvi Chevroletov hiperautomobil koji perfomansama nadmašuje čak i Ferarri F80, model koji košta više od četiri milijun eura

Proizvođač automobila iz Detroita u utorak je predstavio model Chevrolet Corvette ZR1X 2026 – “hiperautomobil” baziran na već postojećem hibridnom modelu Corvette E-Ray, koji je krenuo u prodaju 2023. godine. ZR1X koristi 5,5-litreni V8 motor iz modela ZR1, ali zahvaljujući dodatnoj elektrifikaciji ima bolje performanse.

“To je najnaprednija Corvette koju smo ikad proizveli. Američki hiperautomobil je stigao”, izjavila je Megan Dalley, voditeljica marketinga za Corvette, na predstavljanju za medije.

“S ovim automobilom dajemo svijetu do znanja što Corvette i istinski američki superautomobil može učiniti.”

Što je hiperautomobil?

Pojam “hiperautomobil” odnosi se na vozila koja premašuju performanse superautomobila – posebice u brzinama, ubrzanju i vremenu potrebnom za ubrzanje od 0 do 100 km/h. Obje kategorije nadilaze klasične sportske automobile. Prema GM-u, maksimalna brzina Corvette ZR1X iznosi 375 km/h, ubrzanje od 0 do 100 km/h je ispod dvije sekunde, dok 402 metra prelazi za manje od devet sekundi, pri vršnoj brzini većoj od 241 km/h. Vozilo koristi 5,5-litreni V8 motor s dvostrukim turbopunjačem, snage 1064 konjske snage i okretnog momenta od 1123 Nm. Dodatne performanse osigurava mu električni motor i hibridni sustav iz Corvette E-Ray, koji u kombinaciji s V8 daje ukupnih 1250 konjskih snaga. To znači da ZR1X ima više snage i bolje deklarirano ubrzanje od Ferrarija F80, koji razvija 1183 konjske snage i do 100 km/h ubrzava za 2,15 sekundi – a njegova cijena cijena premašuje četiri milijuna dolara.

Tradicija duža od 70 godina

Model ZR1X postaje peta varijanta u aktualnoj Corvette liniji, čineći je najširijom otkad je model predstavljen 1953. godine. Dio je to GM-ove strategije za stvaranje iznimno profitabilne “obitelji Corvetti”, koja seže od modela Corvette Stingray – pristupačnog sportskog automobila s početnom cijenom oko 70.000 dolara – pa sve do ZR1, čija cijena može premašiti 200.000 dolara.

“Corvette je za nas iznimno profitabilan model i i dalje predstavlja vrhunac performansi,” dodala je Dalley.

Električna verzija na čekanju?

GM je ranije najavio da će razviti potpuno električni model Corvette, no nije jasno je li došlo do promjena u tim planovima s obzirom na sporiju prodaju električnih vozila od očekivanog. SUV verzija Corvette također je već nekoliko godina u razmatranju.

Cijena modela ZR1X bit će objavljena netom prije dolaska u prodajne salone, što se očekuje kasnije ove godine.Bit će dostupan u verzijama coupe i kabriolet, pri čemu coupe uključuje stražnji podijeljeni prozor – omaž poznatom modelu Corvette iz 1963. godine. Svi modeli Corvette proizvode se u GM-ovoj tvornici u Bowling Greenu, u saveznoj državi Kentucky.