Rekord bez presedana: Zašto je u 2025. lansirano više od 6000 novih parfema?

Industrija parfema doživljava globalnu promjenu potrošačkih navika, a predvođena L’Oréalom postala je glavni pokretač rasta kozmetičkog sektora.

Činjenice su jasne: ekonomski model industrije parfema, koji se nekoć smatrao neupitnim, doživio je revoluciju. Od završetka pandemije Covida-19 mladi potrošači sve češće mijenjaju mirise kako bi ih prilagodili rasporedu, začinili spoj ili jednostavno uskladili s raspoloženjem. Marketinška istraživanja sada su počela kvantificirati taj trend. U Francuskoj je više 50 posto muškaraca u dobi od 18 do 25 godina izjavilo da danas parfem koristi češće nego prije pet godina, pokazalo je istraživanje koje je Ipsos proveo u listopadu za strukovni časopis Cosmétiquemag. Često biraju parfeme s izraženim i snažnim “mirisnim tragom”, rekao je Stéphane de La Faverie, francuski direktor američke grupacije Estée Lauder, piše Le Monde.

Istodobno su influenceri aktivni na društvenim mrežama, uključujući TikTok, dodatno proširili sklonost smjelim mirisima, poput ouda, ambre ili nota “banane, pistacija ili toplog mlijeka”, rekao je Arnaud Guggenbuhl, direktor marketinga švicarskog proizvođača mirisa Givaudan. Kao primjer naveo je Daniela Renéhoa, TikTokera s 1,7 milijuna pratitelja, koji je pomogao popularizirati Baccarat Rouge 540 kuće Maison Francis Kurkdjian. Bočica tog parfema od 200 mililitara prodaje se po cijeni od 715 eura.

Kina se vraća mirisima

Trend je globalan, osobito u Kini, gdje stanovništvo, koje je tijekom Kulturne revolucije bilo spriječeno koristiti parfeme, sada “ponovno otkriva svijet mirisa”, rekla je Karine Lebret, potpredsjednica L’Oréalove olfaktorne divizije. Pritom se ruše i “rodne granice”, dodao je Guggenbuhl. Sve više žena, rekao je, usuđuje se nositi muške mirise, ali i obratno.

Ta je transformacija bila pravi dobitak za industriju. “Automatski je stvorila dodatne prihode za tržište”, rekao je Pierre Vouard, specijalizirani konzultant. Selektivni parfemski segment, odnosno luksuzni brendovski kanal, porastao je za 20 posto u dvije godine i dosegnuo više od 22 milijarde dolara (18,7 milijardi eura) u Sjevernoj Americi i Europi, prema podacima Circane. U Sjedinjenim Državama, gdje polovica odraslih svakodnevno koristi parfem, prodaja prestižnih mirisa porasla je za šest posto u prvih devet mjeseci 2025. godine. Prodaja parfema u masovnom segmentu porasla je za 17 posto. Taj se uzlet proširio i na Kinu, gdje je, primjerice, Chanelov parfem Chance, koji promovira pjevačica Angèle, zabilježio velik uspjeh.

“U 2024. globalno tržište parfema poraslo je za 11 posto. U 2025. rast bi trebao premašiti 5 posto”, rekao je Cyril Chapuy, predsjednik luksuzne divizije L’Oréala, najveće svjetske parfemske grupacije, opisujući parfemski sektor kao “motor” koji pokreće kozmetičko tržište.

Traže se nova iskustva

“Kupci su postali upućeniji i traže jedinstvene mirise i iskustva”, rekao je Yacout El Glaoui, međunarodni direktor strategije proizvoda u Chanel Parfums Beauté. Pritom se ne ustručavaju potrošiti i vrlo velike iznose za jednu bočicu.

“Je li to zato što si ljudi više ne mogu priuštiti torbice koje stoje i do 3000 eura, nakon vala inflacije? Djelomično, vjerojatno jest. Neki zaljubljenici u modu umjesto toga okrenuli su se parfemima Hermèsa, Chanela ili Diora”, rekao je Vouard.

Ovaj je uzlet oduševio dionike u industriji. U 2025. lansirano je oko 6000 novih parfema, u usporedbi s 2500 prije 2019. godine. Svi su proizvođači stoga mirise postavili u središte svojih strategija. Američka tvrtka Estée Lauder, koja se suočila s velikim poteškoćama, upravo je na tom segmentu odlučila temeljiti oporavak globalne prodaje. Trenutačno iz prodaje parfema ostvaruje 2,5 milijardi eura od ukupnih 14,3 milijarde eura prihoda. Nakon što je 2022. za 2,4 milijarde eura preuzela Tom Ford, Estée Lauder proširila je opseg svog brenda finih mirisa Jo Malone i ponovno lansirala Aramis.

Svakih 30 sekundi jedna bočica

Francuska grupacija Coty također pokušava nadoknaditi zaostatak u sektoru. Tvrtka je duboko zadužena, a od 1. siječnja očekuje se potpuna promjena uprave. Najavila je da će se riješiti svojih make-up brendova, uključujući Rimmel, kako bi se ponovno fokusirala na parfeme, “unatoč portfelju početnih licenci poput Adidasa ili ostarjelih poput Calvina Kleina”, rekao je jedan stručnjak iz industrije.

Rast Chanela došao je upravo iz parfema, pri čemu se bočica parfema N° 5 prodaje svakih 30 sekundi diljem svijeta. Sektor je opisan kao “glavni pokretač 2025. godine”, zahvaljujući ženskom parfemu Chance i muškom Bleu. U samo godinu dana modna je kuća otvorila čak 48 butika za prodaju parfema i kozmetike. LVMH, čiji je parfem J’adore kuće Dior izgubio prvo mjesto još 2014., našao se u defenzivi. Ipak, direktor LVMH-a Bernard Arnault redovito ističe da Diorov Sauvage drži prvo mjesto na tržištu muških parfema.



