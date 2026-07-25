Saša Šekoranja: Uvjerljivost je važnija od savršenstva, savršenstvo je precijenjena kategorija

Nije jednostavno napisati članak o Saši Šekoranji. Iako ga šira javnost percipira kao „flower artista“, akademskog slikara, scenografa i dizajnera interijera, naš sugovornik puno je više od svega toga. Neuvjerljivo je pisati samo o Saši kao floristu i slikaru da se ne spomene sve drugo što radi, jer kod Saše je sve povezano: sva njegova zanimanja, talenti, strasti, hobiji, osjećaj za lijepo i estetiku, njegovi subjektivni doživljaji svega što ga okružuje i zaokuplja, sve ono što voli i što ga inspirira, prožimaju se, nadopunjuju i nadograđuju.

Možda je najjednostavnije opisati ga kao svestranu umjetničku osobnost čiji je rad ispunjen žarom i značajnim uspjehom.

Saša Šekoranja je brend sam za sebe.

„Kod mene se sve stvari događaju brzo, ne volim previše racionalizirati proces, čim počnem previše razmišljati, izgubim ono prvo i iskreno. Nekad je uvjerljivost važnija od savršenstva, savršenstvo je precijenjena kategorija.“

Preskroman je da bi priznao da posjeduje i uvjerljivost i savršenstvo.

Jer Sašina umjetnička i poslovna priča zaista su idealna sinergija kreativnosti i poduzetništva, iako kaže kako mu pojmovi „poduzetnik“ i „poduzetništvo“ nisu nimalo bliski.

Izložbe i kolekcija

Uvijek je proaktivan, a kada pomislite da se možda malo odmara nakon upravo realiziranog još jednog u nizu uspješnih projekata, on već radi nešto novo.

Nebitno je li riječ o izložbi u Dubrovniku, novoj kolekciji proizvoda za plažu za jedan hotel u Opatiji, novim vazama od keramike ili svilenim maramama s njegovim potpisom, slikarskim portretima za glazbene dive, cvjetnom dizajnu za vjenčanja, umjetničkim instalacijama, coffee-table knjizi „Atmosfere“, tv prilozima koje snima ili o novom videu na njegovim društvenim profilima u kojima bere cvjetove agapantusa u vrtu svoje kamene ville u Istri…Uvijek je prisutan efekt iznenađenja i nikada ne znate što je sljedeći Sašin projekt ili inspiracija. Sve radi sa dozom ležernosti.

Ovog ljeta je puno njegovih projekata vezano uz Dubrovnik. Osim što je osmislio vizualni identitet 77. Dubrovačkih ljetnih igara, u sklopu DLJI nedavno je u atriju palače Sponza otvorio i samostalnu izložbu „Sanjam Dubrovnik“

„Kada sam dobio poziv da napravim izložbu u Dubrovniku najprije sam se dvoumio da možda izložim neke moje recentne radove ili izdvojim neke mediteranske motive. No, onda sam si rekao: Napravit ću ono što je za mene zaista Dubrovnik.

Šekoranja je nedavno u atriju palače Sponza otvorio i samostalnu izložbu „Sanjam Dubrovnik”

Čempresi u Konavlima, volumenom i čistoćom moćne zidine, čiope čiji zvuk odjekuje po čitavom gradu, Terezine pjesme…Htio sam da ta izložba ima ambijentalnu atmosferu, jer meni su najvažniji osjećaji i inspiracija koju posjetitelji ponesu sa sobom.“

„Kao podlogu postavio sam fotografiju Gundulića čije su oči i vrhovi cipela ukrašeni ružičastim cvjetovima dubrovačkog gospara, što je motiv i vizualnog identiteta 77. DLJI. Sada vidim Gundulića i dubrovačke gospare posvuda po Dubrovniku, jako sam sretan zbog toga, a ego mi je još više narastao“, smije se Saša. „To je bila igra, nisam želio ništa pretenciozno, jer za mene je umjetnost igra i sjajno se veže uz Dubrovačke ljetne igre, jer i u samom nazivu festivala je riječ IGRA.

Ima još nešto što me jako veže uz Dubrovnik, a to je Jagoda Buić Wuttke. Jagoda je govorila kako su njene tapiserije ili crne ili bijele monokromatske, a ponekad se pojavi crvena ili duboko ružičasta boja. To je boja cvjetova cinija koje je znala pronaći na pijaci na Gundulićevoj poljani. I upravo zbog Jagode umjesto govora na otvorenju izložbe napravio sam instalaciju-performans od 2000 cinija složenih u prostornu tapiseriju.“

Televizijski serijal

Snima i tv serijal ‘Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom’ obilazeći lokacije i ljude koji su ga osvojili, od Škotske, Francuske do Italije. Trenutno još snima nove epizode koje će se prikazivati ove jeseni na HRT-u.

Stalno nešto radim. Nepodnošljivo je vrijeme kada ne radim, kaže Šekoranja

„Stalno nešto radim. Nepodnošljivo je vrijeme kada ne radim. Stalno smišljam neke nove stvari i onda to pokušavam složiti i presložiti. Kao kada imate veliki kolaž i onda hoćete složiti/presložiti stvari na neki novi način, jer uvjeren sam da uvijek postoji novi način da stvari izgledaju drugačije. Upravo taj dio kreacije je ono što mene najviše zanima, jer daje mogućnosti za rast i za učenje što smatram jedinim smislom stvaranja.“

﻿Svi njegovi projekti u podlozi imaju nešto vizualno.

Najviše je ipak okružen cvijećem, od studija u zagrebačkoj Ulici kralja Držislava, do vrta istarske kuće. Cvijeće je za Sašu prvenstveno ljepota, uživanje u životu, pa tek onda i posao.

„U studiju/cvjećarni crtam, razmišljam, pišem, postavljam izloge, slažem bukete…Prostor zauzima tri kata: izložbeni dio, ured i veliko skladište. Imam sve što mi treba. Ni moj životni prostor se ne razlikuje puno od poslovnog, sve je to kao neka vrsta kreativnog laboratorija u kojem mogu eksperimentirati uz ručak, telefoniranje, odmaranje…Iz kreveta mogu iskočiti i obrisati sliku ili povući neku novu liniju po platnu…“

Otkako je prije tri godine preselio svoj cvjetni studio u Ulicu kralja Držislava, ta je ulica i zbog njegovog uvijek atraktivnog izloga dobila neku dozu vrhunske estetike.

„Sve više mi se sviđa ova ulica. Cijeli kvart se nekako mijenja. Prekoputa je Oris Kuća arhitekture sa svojim sjajnim izložbama, tu je i Intera, kultni zagrebački izložbeni prostor namještaja, iza ugla je knjižara Fraktura, a ovog proljeća doselila se i galerija Kolekcionart. Divno, ovaj grad to jako treba.“

Nema konkurencija

Najpoznatiji je florist i cvjetni dizajner u Hrvatskoj i nema konkurenciju. Je li poželi ponekad imati relevantnu konkurenciju ili je njegov talent i osebujnu osobnost i energiju teško nadmašiti?

„Ha ha, hvala, stvarno ne djelujem kao sportaš, ali oduvijek sam se volio na neki način natjecati, jer konkurencija je dobra, potiče nas da budemo još bolji…To me podsjeti na vrijeme studiranja na Akademiji kada sam sa mojim kolegama i prijateljima nastojao naslikati što više boljih slika…Što se tiče cvijeća, sa cvijećem sam počeo raditi prije 35 godina i mislim da sam napravio velike promjene u pogledu i načinu kako ljudima prikazati nešto posve drugačije. Cvjećarna je uvijek bila poput galerije, a cvijeće sam koristio kao medij umjesto boje i kista. Zagreb je jedan od rijetkih gradova koji je povezan s puno cvijeća, čak imamo i cvjetni trg. Mislim da bi neki cvijet trebao biti i zaštitni znak grada. Danas Zagreb ima puno novih lijepih cvjećarna, ali još čekam da me netko iznenadi originalnošću.“

U studiju/cvjećarni crtam, razmišljam, pišem, postavljam izloge, slažem bukete.., ističe Šekoranja

Kome ili čemu duguje toliku svestranost?

„Ma ne bih rekao da ikome išta dugujem, jednostavno je to stvar predanosti radu. Nikada nisam razmišljao niti o uspjehu niti o unosnom poslu, nego sam želio biti sretan s onim što kreiram i stvaram. Za mene novac upravo tome služi – da ga možeš preliti u nove projekte i na kraju sagledati veću sliku svoga rada. Stvarati nešto isključivo zbog novaca je neka potpuno druga priča. To stvarno ne bih znao. Naravno da bi sve ovo čime se bavim bilo besmisleno da nije i prepoznato.“

Saša kaže da o sebi nikada nije razmišljao kao o nadasve uspješnom poduzetniku.

„Ne znam što uopće znače te riječi „poduzetnik“ i „poduzetništvo“. Čovjek koji nešto poduzima, ma ne, ja to nisam …Da sam poduzetnik, trebao bih organizirati ljude, otvarati nove poslovne prostore, razvijati strategije…Ta vrsta kreativnosti nije za mene, ja bih radije ostao uz kistove, boje i platna, držao svaki dan bukete cvijeća u rukama i pustio svaki novi dan da me vodi u novu igru. Igra je ono što ne smijemo zaboraviti.“

Mnogi kreativci i umjetnici imaju dobre ideje, no nekako im ne uspijeva pretočiti ih u uspješan biznis. Koja je tajna Sašinog uspjeha?

„Možeš imati najsavršeniji rad, sliku, proizvod, ali ako nemaš cijelinu da ljudi to prepoznaju i požele to imati, onda to možda i nije tako genijalno. Treba ići dalje i stvarati nešto novo. Kada bih znao formulu kako svoje zadovoljstvo pretočiti u novac, onda bih znao i kako bi svi mogli biti lijepi, uspješni, pametni, sretni…Za to ne postoji formula, jednostavno postoji nešto što se zove osobnost, što ljudi prepoznaju ili ne prepoznaju, i to je to. Ili je ili nije! Nema formule, nema matematike.“

Novac stalno dolazi

Pitamo Sašu koji je najunosniji segment njegovog rada.

„Teško mi je to reći, jer su projekti vrlo različiti. Ponekad je to cvijeće, ponekad prodam slike za neki hotel. Kada se sve zbroji, odlično mi je, novac stalno dolazi, a ja ga potrošim, što ga više trošim, više dolazi i to je savršeno. Treba jednostavno pustiti stvari da cirkuliraju. Postoji ona narodna uzrečica koja kaže „ne stavljajte sva jaja u istu košaru“ i mogao bih to malo modificirati pa reći: Imajte nekoliko kokošinjaca, valjda neće lisica u svaki…Možda je to najbolji način da svaki segment nadopunjuje drugi i onda se sve to akumulira. Ne razmišljam tako, nego mi je privlačna ta mogućnost da stvaram cjelovite interijere koji uključuju i dizajn i slike i cvijeće. Na kraju tu mogu imati najveću kontrolu i biti zadovoljan rezultatom. Samo jedan od tih segmenata brzo bi mi dosadio.“

Odražavaju li se globalne promjene i okolnosti i na posao sa cvijećem?

„Da, stvari su se zaista jako promijenile i cvijeće je postalo nevjerojatno skupo, od uzgoja do transporta. Cvijeće je postalo pravi luksuz, ali ne odustajte od cvijeca, makar samo buket trava ubran usput u šetnji je najljepši ukras. Ja dom ne mogu zamisliti bez cvijeća.“

Sa cvijećem je Šekoranja počeo raditi prije 35 godina

Već godinama živi i stvara na relaciji između Zagreba i Istre. Ali i brojnih drugih gradova i zemalja. Postoji li za njega godišnji odmor?

„Za mene je pravi odmor ostati kod kuće u Istri, sve drugo mi je previše nekomforno. Otići malo na more, plivati nekoliko sati, onda se vratiti u sobu, razmišljati o novim projektima…To je za mene pravi odmor. I naravno prijatelji, obitelj, kuća na selu, druženja, kopanja po vrtu, slaganje cvijeća, crtanje…“

Svaki slobodan vikend, praznike i blagdane provodi u Istri, u svojoj kamenoj kući sa vrtom koji obožava. Vrt za Sašu ima posebno mjesto u stvarnom životu i u simboličkom značenju.

Vrt je za mene jako važan, nešto što me uči svemu onom što ja nisam, prije svega strpljivosti, kaže Šekoranja

„Vrt je za mene jako važan, nešto što me uči svemu onom što ja nisam, prije svega strpljivosti, jer ne može nešto narasti brže nego što raste i onda iščekujete, a mislim da je tog iščekivanja općenito danas u životu premalo. Sve je postalo instant, sve vidimo odmah, sve nam je servirano odmah, sve konzumiramo odmah, a čekanje stvara tu neku ljepotu kao što smo čekali Božić, kao što čekamo rođendane, kao kada čekamo da neki cvijet ili biljka naraste…Za mene je biti u vrtu poput meditacije kao i kada slikam, volim trenutke kada se potpuno izgubim među travama, cvijećem, paprikama, paradajzima…Oduvijek sam volio vrt i kontakt sa zemljom. Mislim da je to nešto najvrijednije, uz moje životinje koje me prate svugdje u vrtu dok radim, obožavam ih.“

Ne planira svoj brend

Realizirao je brojne uspješne suradnje sa hrvatskim brendom Merla i nekim drugim brendovima. Ima li u planu lansirati i neki vlastiti brend modnih i uporabnih ukrasa i dodataka?

„Nisam Martha Stewart. Hrvatska je malo tržište i zato ne planiram svoj brand na taj način. Sada me vesele ove suradnje u čemu radim neki novi iskorak za mene, zanimljivo je i kreativno. Zato je valjda tako dobro prihvaćeno. Osmislio sam kolekcije koje uključuju razne proizvode od stolnjaka, ukrasnih jastučića, posuđa, ubrusa, torbi, majica za odrasle i djecu, lifestyle kolekcije, setove za plažu…“

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Već godinama i viralno prezentira javnosti svoj rad i neke segmente privatnog života, a video clipovi na njegovim društvenim profilima iznimno su gledani i popularni. U njima se često pojavljuje i Sašina majka Lili, koja mu je neizmjerna potpora i inspiracija u svemu što radi.

„Sve nastaje bez puno promišljanja. Jer kada previše razmišljam, onda stvari ne ispadnu baš dobro. Nisam pristalica konceptualnog razmišljanja, jer kako imati bolji koncept od života. I ako si u tome iskren, onda treba samo raditi i prepustiti se.“

Iako se možda čini da iza Saše Šekoranje stoji cijeli tim, to nije tako.

„Nema tima, ne znam raditi timski, ali imam ljude koji me prate. Mislim da ne postoji asistent koji bi me mogao pratiti. Radim samo ono u čemu potpuno sudjelujem, bilo koja druga vrsta rada koja bi me isključila iz procesa stvaranja mi je neprihvatljiva…Možda sam „control freak“.“

U Sašinom životu gotovo da ne postoji loš i neuspješan dan.

„Nema baš cijelog dana da mi je loš, ali dogodi se neka mala luda stvar, možda neki hir koji odvede dan u krivom smjeru. A onda me neki bljesak vrati u tračnice i opet bude sve dobro.“

Čime je trenutno najviše zaokupljen?

„Sada je sredina ljeta, a ja već razmišljam o Božiću. Kao da radim u modnoj industriji…“