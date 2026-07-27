Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?

Brend satova Richard Mille osnovan je 2001. godine, a uoči ovogodišnjeg Tour de Francea za slovenskog biciklista izradio je poseban model težak samo 32 grama.

Petostruki pobjednik utrke Tour de France Tadej Pogačar već godinama nije samo jedan od najboljih biciklista svoje generacije, već i jedan od najprepoznatljivijih ambasadora švicarske urarske kuće Richard Mille. Suradnju su započeli 2021. godine, kada je brend postao partner biciklističke momčadi UAE Team Emirates, a Pogačar se postupno profilirao kao zaštitno lice marke u svijetu biciklizma.

Tijekom utrka Pogačar u pravilu nosi model RM 67-02, iznimno lagan i izdržljiv sat izrađen od materijala kakvi se inače koriste u zrakoplovnoj i automobilskoj industriji. Njegova se vrijednost procjenjuje na oko 350 tisuća američkih dolara. Sat je nosio i nakon legendarne jednodnevne klasike Pariz–Roubaix, kada ga nije skinuo čak ni tijekom tradicionalnog tuširanja na cilju – prizor koji su fotografi, naravno, rado ovjekovječili.

Uoči Toura predstavili posebno izdanje

Samo nekoliko dana prije početka ovogodišnjeg Toura, Richard Mille je zajedno s proizvođačem bicikala Colnago predstavio potpuno novi model – RM 64-01 Tourbillon Colnago.

Riječ je o ograničenoj seriji od svega 50 primjeraka, a cijena sata približava se milijun američkih dolara. Dizajn uvelike prati linije kultnih Colnagovih okvira bicikala, uključujući i prepoznatljiv zaštitni znak tvrtke – asa na kruni sata.

Radi se o ručno navijanom satu s tourbillonom, čija otvorena konstrukcija oponaša geometriju okvira Colnagovih natjecateljskih bicikala. Kućište je izrađeno od plavo-bijelog kompozita Quartz TPT, dok su mostovi mehanizma izrađeni od titanijske legure. Unutrašnjost sata ručno je obojena u prepoznatljive Colnagove boje.

Unatoč iznimno složenoj konstrukciji i 274 sastavna dijela, sat teži svega oko 32 grama, a rezerva snage iznosi približno 65 sati.

Međutim, Pogačar ovaj sat nije nosio na ovogodišnjem Tour de Franceu. U Colnagu su, zbog njegove astronomske vrijednosti, izrazili zabrinutost za osobnu sigurnost biciklista tijekom same utrke, izvijestili su BikeRadar i Cyclingnews.

Brend osnovan 2001. godine

Brend Richard Mille 2001. godine osnovao je francuski poduzetnik Richard Mille, po kojem je urarska kuća i dobila ime.

Brend Richard Mille 2001. godine osnovao je francuski poduzetnik Richard Mille; Foto: Guliver Image

Rođen je 1951. godine u francuskom gradu Draguignanu, a karijeru u urarskoj industriji započeo je još 1974., kada se zaposlio u tvrtki Finhor.

Tijekom sljedećih desetljeća stjecao je iskustvo u tvrtkama Matra i Mauboussin, gdje je vodio odjel za satove. Godine 1999. zajedno s prijateljem Dominiqueom Guenatom i uz potporu švicarskog proizvođača Audemars Piguet postavio je temelje vlastitog brenda.

Njegova je filozofija od samog početka bila usmjerena na primjenu materijala iz zrakoplovne i automobilske industrije, poput titana i ugljičnih vlakana, uz potpuni odmak od klasičnog i baroknog dizajna satova.

Danas je Richard Mille poznat po ultralaganim i iznimno otpornim satovima koje nose brojni vrhunski sportaši, među kojima su bivši tenisač Rafael Nadal, vozači Formule 1 Lando Norris i Charles Leclerc, kao i, uz Pogačara, njegov momčadski kolega Isaac del Toro te veliki rival Mathieu van der Poel.

Forbes Slovenija (link na originalni članak)