Supruga Jacka Maa kupila kuću bivšeg talijanskog veleposlantsva u Londonu za 23 milijuna eura

Kupoprodajna cijena svrstava vilu na 34. mjesto najskupljih nekretninskih transakcija u Londonu prošle godine. Povijesna kuća, površine oko 740 četvornih metara, naknadno je pretvorena u luksuznu rezidenciju koja, prema dostupnim podacima, uključuje privatno kino, dizalo i šest prostranih spavaćih soba.

Prema podacima britanskog zemljišnog registra i osobama upoznatima s transakcijom, Cathy Ying Zhang, supruga kineskog milijardera Jacka Maa, kupila je kuću u londonskoj četvrti Belgravia prošle jeseni za 19,5 milijuna funti. Ova nekretnina pridružuje se obiteljskom portfelju luksuznih posjeda izvan granica Kine. Nakon što je 2020. godine naljutio najviše kineske dužnosnike, Jack Ma veći je dio vremena provodio u inozemstvu, držeći se podalje od javnosti i neko vrijeme živeći u Tokiju, piše Financial Times.

Ova povijesna kuća, zaštićena kao objekt kulturne baštine, korištena je 1920-ih kao talijansko veleposlanstvo, a kasnije i kao ured vojnog izaslanika talijanske obrane.

Kuća površine 740 četvornih metara naknadno je prenamijenjena u rezidenciju, a prema promotivnim materijalima koje je pregledao Financial Times, ima privatno kino, lift i šest spavaćih soba. Početna tražena cijena iznosila je 21,5 milijuna funti.

Prema podacima tvrtke LonRes, koja prati londonsko tržište luksuznih nekretnina, kupoprodajna cijena svrstava ovu vilu na 34. mjesto najskupljih transakcija u Londonu prošle godine, odnosno među 0,4 posto najskupljih nekretnina u 2024.

Vila je izazvala pozornost javnosti već prilikom stavljanja na tržište, a potom ponovno nakon prodaje, što je potaknulo niz spekulacija o identitetu kupca.

Nekretnine diljem svijeta

Jedan od prodajnih agenata, Beauchamp Estates, izjavio je prošle godine da je kupca privukla “prestižna lokacija” i “visoka razina sigurnosti”, ali nije otkrio njegovo ime. Identitet je otkriven u dokumentu koji je Financial Timesu dostavila SourceMaterial, organizacija za istraživačko novinarstvo.

Obitelj Ma posljednjih je godina znatno proširila portfelj luksuznih nekretnina diljem svijeta. Kako je Financial Times ranije izvijestio, prošle je godine Zhang platila oko 45 milijuna singapurskih dolara (3,4 milijuna eura) za tri spojene trgovine (shophouses) u Singapuru, prema dokumentima podnesenima lokalnim vlastima.

Jack Ma također je jedini dioničar hongkonške tvrtke preko koje je kupljen dvorac i vinograd u Francuskoj, a obitelj je 2015. kupila luksuznu vilu na hongkonškom Victoria Peaku preko mreže tvrtki registriranih na Britanskim Djevičanskim Otocima. Nekretnina je nekoć bila u vlasništvu belgijske vlade i služila kao rezidencija konzula, a Ma je nakon rušenja izvornog objekta godinama gradio novo imanje s pogledom na Viktorijinu luku.

Jack Ma (u sredini) tijekom utakmice između Phoenix Sunsa i Brooklyn Netsa, održane u sklopu NBA China Games 2025 u Makau u listopadu 2025. foto: David Dow/NBAE via Getty Images/AFP

Prema pisanju Wall Street Journala, 2015. je kupio imanje od 28.100 hektara u planinama Adirondack u saveznoj državi New York za 23 milijuna dolara. Glasnogovornik je tada rekao da je Ma imanje, koje uključuje potoke, staje i proizvodnju javorovog sirupa, kupio uglavnom iz ekoloških razloga.

Osmi najbogatiji Kinez

Jack Ma na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu zauzima 69 mjesto, s procjenjenim bogatstvom od 30,9 milijardi dolara, te je 8. najbogatiji Kinez. Bivši profesor engleskog jezika suosnovao je Alibaba Group Holding 1999. godine, koja je danas jedna od najvećih svjetskih e-trgovinskih kompanija.

Nekada iznimno utjecajni milijarder povukao se s mjesta izvršnog predsjednika Alibabe 2019. godine. Nakon otprilike godinu dana provedenih u inozemstvu, Ma se vratio u Kinu 2023. godine, upravo u trenutku kada je Alibaba predstavila plan o podjeli poslovanja na šest zasebnih jedinica. Međutim, ta je reorganizacija privremeno zaustavljena nakon što je tvrtka odustala od planiranih inicijalnih javnih ponuda (IPO-a) svojih odjela Cainiao (logistika) i cloud computinga.

Ma i dalje djeluje kao mentor te često potakne zaposlenike na inovacije i promjene u razdoblju pojačane tržišne konkurencije.