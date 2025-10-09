Ferrari predstavio prvi električni model i doživio najgori dan na burzi. Odlaze li benzinski motori u mirovinu?

Do 2030. godine Ferrari planira da njegovu ponudu čine 40 posto benzinskih vozila, 40 posto hibrida i 20 posto potpuno električnih modela. No tržište nije reagiralo s oduševljenjem – vrijednost dionica pala je za 13,2 posto, što je označilo najgori dan trgovanja otkako je ovaj talijanski proizvođač automobila izašao na milansku burzu početkom 2016. godine.

Ferrari je u četvrtak predstavio tehnologiju koja stoji iza njegova prvog električnog automobila, ali je istodobno poručio kako će benzinski i hibridni modeli ostati u središtu ponude do 2030. godine.

Električni model nosit će naziv Elettrica, a u prodaju bi trebao krenuti sljedeće godine.

Na predstavljanju u sjedištu tvrtke u Maranellu, na sjeveru Italije, Ferrari je otkrio proizvodno spremnu šasiju novog modela — osnovu automobila s ugrađenim baterijskim paketom i električnim motorima, ali zasad bez kotača i vanjske karoserije, piše Reuters.

Predstavljanje unutarnjih komponenti prvog Ferrarijevog električnog modela označava važnu prekretnicu za automobilsku industriju, koja se sve više suočava s prijelazom s motora s unutarnjim izgaranjem na električni pogon.

Ferrari je pritom najavio i manje ambicioznu strategiju elektrifikacije. Do 2030. godine planira da njegovu ponudu čine 40 posto vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, 40 posto hibrida, te 20 posto potpuno električnih modela. To predstavlja promjenu u odnosu na plan iz 2022. godine, koji je predviđao 40 posto električnih, 40 posto hibridnih i 20 posto benzinskih modela u istom razdoblju.

Tehnologija iz Formule 1

Ferrari je najavio da će od 2026. do 2030. predstavljati u prosjeku četiri nova modela godišnje, zadržavajući tempo koji mu je dosad omogućio stalni rast interesa među bogatom klijentelom i širenje baze kupaca.

“S novim modelom Ferrari Elettrica ponovno potvrđujemo predanost napretku — spajajući disciplinu tehnologije, kreativnost dizajna i majstorstvo izrade”, izjavio je John Elkann, predsjednik Ferrarija.

Baterija ima kapacitet od 122 kWh, što omogućuje domet veći od 530 kilometara, a zahvaljujući 800-voltnom sustavu može se puniti snagom do 350 kW foto: Ferrari

Elettrica će upotpuniti Ferrarijevu ponudu tradicionalnih benzinskih i novijih hibridnih modela.

Svi ključni električni sustavi — uključujući baterijske pakete visokog napona, e-osovine i invertere — razvijaju se i proizvode unutar tvrtke, u novom “e-building” pogonu u Maranellu. Elettrica će imati četiri motora – po dva na svakoj osovini. Prednji motori zajedno razvijaju 282 konjske snage, a stražnji čak 831 konjsku snagu, što ukupno daje snagu veću od 1000 KS. Od 0 do 100 km/h stizat će za 2,5 sekunde, a krajnja brzina bit će 310 km/h. Baterija ima kapacitet od 122 kWh, što omogućuje domet veći od 530 kilometara, a zahvaljujući 800-voltnom sustavu može se puniti snagom do 350 kW, objavili su iz tvrtke.

Elettrica će imati četiri motora – prednji će razvijati 282 konjske snage, a stražnji čak 831 konjsku snagu, što ukupno daje snagu veću od 1000 KS foto: Ferrari

Veća baza kupaca i “Tailor Made” centri

Prema izvorima Reutersa, Ferrari ne planira lansirati drugi električni model prije 2028. godine, zbog slabe potražnje za luksuznim električnim sportskim automobilima.

Ferrari je također istaknuo da mu se baza aktivnih kupaca povećala za oko 20 posto od 2022. godine, dosegnuvši 90.000 klijenata.

Kako bi dodatno produbio odnos s kupcima, tvrtka planira otvoriti nova “Tailor Made” centra u Tokiju i Los Angelesu 2027. godine, gdje će klijenti moći personalizirati svoje automobile prema vlastitim željama.

Tvrtka je potvrdila i širenje svoje lifestyle strategije, najavivši otvaranje vodećih trgovina u Londonu i New Yorku 2026. godine, te proširenje ponude luksuznih proizvoda i iskustava namijenjenih i vlasnicima i obožavateljima brenda Ferrari.

Najgori pad od kada su na burzi

Ferrari je objavio da očekuje neto prihode od najmanje 7,1 milijardu eura ove godine, što je neznatno više od prethodne procjene od više od 7 milijardi eura.

Do 2030. godine Ferrari očekuje neto prihode od oko 9 milijardi eura, a cilj mu je ostvariti zaradu prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) od najmanje 3,6 milijardi eura.

Cijena dionice Ferrarija na milanskoj burzi pala je u četvrtak 16,1%, prije nego što je dio gubitaka nadoknađen. U trenutku zaključenja trgovanja dionica je bila niža za 13,2 posto, što je označilo najgori dan trgovanja otkako je proizvođač automobila izašao na milansku burzu početkom 2016. godine.

Analitičari su izrazili razočaranje novim smjernicama, istaknuvši da su one ispod očekivanja tržišta.