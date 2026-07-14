U Hrvatsku stigao redizajnirani KGM Musso, spada u N1 kategoriju pa nudi odbitak PDV-a

Redizajnirani Musso Grand na hrvatsko tržište dolazi kao dizelaš s pogonom na sva četiri kotača dužine 5,46 metara.

Redizajnirani pickup KGM Musso Grand predstavljen je hrvatskim medijima u utorak u hotelu Zagreb na Jankomiru. Navedeni automobil poznat je i po ranijem nazivu SsangYong Musso, nazivu koji se koristio do 2023. godine kad je došlo do KGM-ovo preuzimanja tvrtke. Nakon toga, kreće rebrending i promjena imena na europskom tržištu.

Musso će na hrvatskom tržištu biti dostupan samo u verziji Musso Grand dužine 5460 milimetara, dok verzija Musso duga 5150 milimetara, barem za sada, neće biti dostupna. Razlika između ova dva modela je u Grandovom dužem prtljažnom prostoru. Za sada je za Hrvatsku u planu samo verzija s pogonom na sva četiri kotača i to u verziji s ručnim ili automatskim mjenjačem.

Diferencijal donosi više snage

Musso na korejskom znači nosorog, pa ne čudi da Musso Grand krase izvrsne terenske sposobnosti, razmak od tla od 245 milimetara i vučna snaga do 3,5 tona. Diferencijal s ograničenim proklizavanjem (LD) pomaže vozilu da održi vuču u zahtjevnim uvjetima poput blata ili snijega, gdje kotač može proklizati ili izgubiti kontakt s tlom, prenoseći pogonsku silu na suprotni kotač. Prema internim testovima, ovo doprinosi približno 5,6 puta boljim performansama pri vožnji uzbrdo i približno četiri puta većoj vučnoj snazi u usporedbi s modelima koji nisu opremljeni LD-om.

Zanimljivo je da Musso Grand spada u N1 kategoriju vozila, što znači da poslovni kupci imaju pravo na stopostotni odbitak PDV-a pri kupnji vozila. Cijena Mussa Grand s popustom i PDV-om iznosi od 36.999 do 43.999 eura, ovisno o razini opreme i vrsti mjenjača.

Automobil pokreće 2,2 litreni LET dizelski motor s 202 konjske snage i maksimalni okretni moment od 441 Nm.

Musso Grand nudi teretni prostor duljine 1610 mm, širine 1570 mm i visine 570 mm, što daje volumen tereta od 1262 litre prema VDA standardu. To osigurava izvrsnu upotrebljivost u širokom rasponu radnih okruženja, uključujući komercijalnu upotrebu i prijevoz velikih količina tereta. Maksimalna nosivost je 700 kg s lisnatim ovjesom i 500 kg s višestrukim ovjesom koji je u ponudi na hrvatskom tržištu.

S obzirom da ga dio kupaca ne koristi samo kao radno vozilo, ne čudi solidan popis opreme u skupljoj verziji.