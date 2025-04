Već druga Nevera na aukciji. Zastupnik značajno podigao iznos, no i dalje se nudi u pola cijene

Obitelj koja prikuplja luksuzne sportske automobila nakon skoro dvije godine posjedovanja na aukciju je dala svoju Rimac Neveru. Trenutačna vrijednost koju je dosegnula je oko polovice vrijednosti nove, no za pretpostaviti je da će dalje rasti s obzirom da do završetka aukcije imaju još tri dana.

Već druga Rimac Nevera našla se na aukciji u zadnjih nekoliko mjeseci. Forbes Hrvatska u prosincu je izvještavao o prvoj koju je organizirala aukcijska kuća Sotheby’s, odnosno Sotheby’s Motorsport. Tada je predmet licitiranja bila Rimac Nevera Time Attack. Kao nova bila je vrijedna 2,85 milijuna eura, a na aukciji je od 700.000 dolara došla do 1,8 milijuna.

Nevera koja se sada nudi kao nova koštala je 2,14 milijuna dolara. Riječ je o modelu iz 2023. godine, a u lipnju te godine kupcu je uručio osobno Mate Rimac. Bila je to šesta Nevera od predviđenih 150. Prešla je 1371 milju, odnosno 2206 kilometara. Kupac je The Triple F Collection, kolekcija automobila koju skuplja obitelj Frecka. Nakon što im je Nevera isporučena, objavili su i 13 minutni video u kojem su je predstavili.

Zastupnik i serviser demantirao tračeve o nepouzdanosti

Aukcijska kuća Bring a Trailer ponudila ju je po početnoj cijeni manjoj od 100.000 dolara, no ubrzo je prešla milijun. Doduše, najveće zasluge za to ima Naples Motorsports – tvrtka koja prodaje i servisira Nevere u SAD-u. U trenutku objave članka dosegnula je 1,16 milijuna dolara, no aukcija će trajati još tri dana.

Aukciju prati i više od 120 komentara korisnika, pri čemu je jedan spomenuo glasinu o pouzdanosti konkretnog automobila. Na njega je reagirao Naples Motorsports koji je upozorio da je širenje neprovjerenih informacija nepošteno prema trenutačnom vlasniku automobila, njima kao dileru i samom brendu. Dodali su kako ne znaju za nikakve aktualne ili bivše probleme s tim modelom, te bi ih svakako istaknuo da ih ima.

Obitelj Frecka u kolekciji ima 16 sportskih superautomobila

Osim toga, svoje sudjelovanje u aukciji pojasnili su činjenicom da su i sami zainteresirani za automobil ako ga mogu dobiti po poštenoj cijeni. No, s obzirom da su sami licitiranjem značajno podigli cijenu (sa 150.000 dolara na milijun), može se naslutiti da im prioritet nije bilo nabavljanje vozila po vrlo povoljnoj cijeni, nego zaštita brenda s obzirom da ne smiju dopustiti da prodajna cijena bude značajno manja od nove.

Komentari sudionika i promatrača aukcije u velikom su broju pozitivni. Jedan od njih ističe i kako je ovo dobra prilika za nabavu Nevere po dobroj cijeni prije nego Trumpove carine podignu cijene (novih) modela.

Portal Exclusive Car Registry otkriva kako obitelj Frecka trenutačno ima 16 automobila. Prikazano je i 13 automobila koje su prodali. Iz dostupnih podataka teško je procijeniti koliko dugo obično zadržavaju neki automobil prije nego ga prodaju. Neveru prodaju nakon relativno kratkog posjedovanja, no primjerice ni Lamborghini Aventador iz 2022. godine nije dugo bio kod njih.