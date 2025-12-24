Zaboravite povratak vinila – jedan drugi otpisani medij hit je na ovogodišnjim božićnim listama

Potražnja za reproduktorima u 2025. porasla za 75 posto, ponajviše zahvaljujući luksuznim izdanjima izvođača poput Taylor Swift i Pink Floyda.

CD playeri i kompaktni diskovi ove su se godine ponovno našli na božićnim listama želja, potaknuti valom nostalgije za devedesetima i poželjnim “deluxe” izdanjima velikih izvođača poput Taylor Swift i Pink Floyda.

Potražnja za CD-ima dosegla je vrhunac sredinom 2000-ih, a mnoga su kućanstva s usponom digitalne glazbe odbacila analogne uređaje i kolekcije. No prepoznatljivo zujanje ponovno se vraća u spavaće sobe diljem Velike Britanije, dok trgovci i internetske platforme bilježe rast interesa za vintage tehnologiju i glazbu namijenjenu njezinu slušanju, piše The Guardian.

Lanac robnih kuća John Lewis proširio je ponudu CD playera kako bi odgovorio na obnovljenu potražnju i navodi da je prodaja u posljednjih godinu dana porasla za 74 posto. Povratku formata pridonosi i povratak kultnih bendova iz 90-ih, poput Oasis i Pulpa – koji su vrhunac popularnosti doživjeli u eri CD-a – a koji su ovog ljeta punili stadione. Iako se najveći dio prodaje glazbe i dalje odvija putem streaminga, stručnjaci bilježe rastuću potražnju za fizičkim izdanjima, s omotima i knjižicama koje se mogu listati. Obožavatelji također znaju da je kupnja fizičkog izdanja albuma učinkovitiji način financijske potpore izvođačima koje vole.

CD je i dalje snažan format

Prodaja CD-a dosegla je vrhunac 2004. godine, kada su ljubitelji glazbe kupili nevjerojatnih 162 milijuna primjeraka, u godini u kojoj su najprodavaniji izvođači bili Scissor Sisters i Robbie Williams s albumom Greatest Hits. U godinama koje su uslijedile prodaja je naglo pala, pa je 2024. prodano svega 10,5 milijuna CD-a, prema podacima Britanske fonografske industrije (BPI). Oni bi uskoro trebao objaviti i podatke za 2025. godinu. Neil Gibbons, operativni direktor tvrtke Key Production Group, koja proizvodi vinile, CD-e i kasete, rekao je da su narudžbe za proizvodnju CD-a porasle za 15 posto na godišnjoj razini. “Vidjeli smo sličan obrazac kod pada vinila… i znamo kako je to završilo. CD-i su za nas i dalje vrlo snažan format.”

Istraživanje te tvrtke pokazalo je da fizička glazba postaje sve važnija mladim Britancima. “U posljednjih 12 mjeseci generacija Z zapravo je kupila više CD-a nego milenijalci, generacija X i baby boomeri”, rekao je Gibbons. “Te se kupnje uglavnom obavljaju online ili u fizičkim trgovinama, poput prodavaonica ploča i trgovina u središtima gradova, što pokazuje da te formate aktivno traže.”

Dvostruko jeftiniji od vinila

Istraživanje je također pokazalo da 46 posto pripadnika generacije Alpha (rođeni između 2010. do 2024.), sluša glazbu na fizičkim medijima, uključujući CD-e. Ta dobna skupina “ne kupuje CD-e samo da bi stajali na polici”, rekao je. “Više od polovice generacije Alpha zna koristiti CD player – tehnologiju koju su morali preuzeti od prethodne generacije.”

Fizička glazba ponovno je postala važan dio izdanja izvođača i ima značajnu ulogu u službenim glazbenim ljestvicama. Taylor Swift objavila je četiri CD izdanja albuma The Life of a Showgirl, a po cijeni od 12 funti ona su manje nego dvostruko jeftinija od vinila.

Sam Fender također je objavio deluxe CD izdanje albuma People Watching, dobitnika nagrade Mercury, s osam dodatnih pjesama, dok je povodom 50. obljetnice albuma Wish You Were Here Pink Floyd objavio box set vrijedan 215 funti koji uključuje dva CD-a i namijenjen je bogatijim superfanovima.

Rabljeni kao oblik kolekcionarstva

U nekim krugovima CD-i zapravo nikada nisu ni nestali, jer se smatra da nude bogatiji zvuk u usporedbi s digitalnim streamingom. Ipak, broj prodanih CD-a godišnje i dalje pada, iako se taj pad usporio s dvoznamenkastih na niske jednoznamenkaste postotke, kako kupci ponovno preispituju format, osobito zato što je po cijeni od 10 do 11 funti znatno jeftiniji od vinila.

Britanci također pretražuju internetske platforme u potrazi za rabljenom glazbom. Eve Williams, glavna direktorica eBaya u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekla je da se broj ljudi koji pretražuju CD-e povećao jer žele nadopuniti digitalni život “osobnijim oblicima kolekcionarstva”.

Podaci prikupljeni iz trgovine CD-ima na internetskoj platformi MusicMagpie pružaju zanimljiv uvid u to što će se ovog Božića slušati na CD-uređajima.

Dvadeset najprodavanijih rabljenih CD-a u 2025. godini



Abba – Abba Gold: Greatest Hits

Adele – 21

Adele – 25

The Beatles – The Beatles: 1

Oasis – (What’s the Story) Morning Glory?

Amy Winehouse – Back to Black

Robbie Williams – Greatest Hits

Adele – 19

Madonna – The Immaculate Collection

The Verve – Urban Hymns

Elvis Presley – Elv1s: 30 #1 Hits

Simply Red – Greatest Hits

REM – In Time: The Best of REM 1988-2003

Alanis Morissette – Jagged Little Pill

Tina Turner – Simply the Best

Green Day – American Idiot

Queen – Greatest Hits II

Red Hot Chilli Peppers – By the Way

U2 – The Best of: 1980-1990

The Beautiful South – Carry On Up the Charts: The Best of the Beautiful South