Zašto Kinezi okreću leđa europskim luksuznim markama i biraju američki brend

Nakon godina dominacije europskih modnih kuća, na kineskom tržištu događa se neočekivani zaokret.

Jedan od razloga zbog kojih Ralph Lauren posljednjih godina osvaja kineske kupce jest njegova cjenovna pozicija. Dok su vodeće europske luksuzne kuće u posljednjih nekoliko godina značajno podigle cijene, američki brend uspio se nametnuti kao luksuznija, ali i financijski dostupnija alternativa.

To potvrđuje i 23-godišnji kolekcionar Xiao Neng, koji procjenjuje da je u posljednjih pet godina na odjeću Ralph Laurena potrošio više od milijun dolara. Smatra da kupci za nižu cijenu dobivaju proizvod koji kvalitetom, dizajnom i imidžem može konkurirati znatno skupljim luksuznim markama.

Promjena potrošačkih navika

Takvu promjenu u ponašanju potrošača primjećuju i tržišni analitičari. Jacques Roizen, suosnivač konzultantske kuće Foresight Performance Partners iz Šangaja, kaže za Reuters kako je velik broj kineskih kupaca zbog slabijeg gospodarskog okruženja počeo preispitivati opravdanost kupnje najskupljih luksuznih brendova.

Umjesto proizvoda čija se cijena posljednjih godina ubrzano povećavala, sve se više okreću markama koje nude bolji omjer cijene, kvalitete i prestiža. Upravo su Ralph Lauren i Coach među najvećim dobitnicima takve promjene potrošačkih navika.

Prema podacima investicijske kuće Bernstein, luksuzni brendovi između 2020. i 2023. godine u prosjeku su podigli cijene za 36 posto, predvođeni europskim divovima poput Chanela, Diora i Louis Vuittona. U isto vrijeme Ralph Lauren zadržao je znatno umjerenije cijene. U Kini se njegove haljine prodaju za nekoliko tisuća juana (nekoliko stotina eura), dok košulje uglavnom stoje manje od 2000 juana (250 eura). Kod pojedinih europskih luksuznih kuća haljine prelaze 20.000 juana (2600 eura), a košulje 6000 juana (800 eura).

Nije slučajnost

Analitičari smatraju da rast prodaje od 50 posto nije posljedica kratkoročnog oporavka tržišta, nego višegodišnje transformacije poslovanja.

Prema Roizenu, Ralph Lauren je posljednjih godina napravio niz strateških poteza koji su ojačali percepciju brenda. Jedan od najvažnijih bio je odustajanje od agresivnih popusta tijekom velikih internetskih rasprodaja i trgovačkih festivala, čime je tvrtka dodatno učvrstila premium pozicioniranje.

Istodobno je kompanija značajno ulagale u obnovu prodavaonica, jačanje marketinških aktivnosti i preciznije ciljanje kupaca.

Okrenuo se urbanim centrima

Umjesto ravnomjernog širenja diljem Kine, Ralph Lauren razvio je strategiju usmjerenu na najveće i najvažnije urbane centre poput Šangaja, Pekinga i Chengdua. Prema Yannu Bozecu, bivšem predsjedniku azijsko-pacifičke regije kompanije Tapestry i osnivaču konzultantske tvrtke YB Stratis, koncentriranje ulaganja u ograničen broj gradova omogućuje veću vidljivost brenda i učinkovitije korištenje marketinškog budžeta.

Takav pristup pokazao se uspješnim u trenutku kada kineski potrošači postaju oprezniji pri kupnji luksuznih proizvoda. Umjesto najskupljih svjetskih modnih kuća, sve češće biraju brendove koji, uz snažan imidž i kvalitetu, nude uvjerljiviji osjećaj vrijednosti za uloženi novac. Upravo je na toj promjeni Ralph Lauren izgradio jedan od najsnažnijih rezultata na kineskom tržištu posljednjih godina.