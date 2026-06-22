Zašto Nizozemci nose narančasto kada te boje nema na njihovoj zastavi?

Malo koja navijačka skupina na svijetu ima tako prepoznatljiv identitet kao nizozemski navijači. Bilo da je riječ o svjetskim prvenstvima, europskim natjecanjima ili Olimpijskim igrama, tisuće ljudi odjevenih u jarko narančastu boju pretvaraju tribine, trgove i gradske ulice u prepoznatljivo “narančasto more”. Ipak, postoji jedan zanimljiv paradoks: narančasta boja uopće se ne nalazi na današnjoj zastavi Nizozemske.

Dok zastavu zemlje čine tri vodoravne pruge – crvena, bijela i plava – nacionalna sportska reprezentacija i njezini navijači već generacijama koriste narančastu kao svoj zaštitni znak. Taj je fenomen posebno vidljiv tijekom Svjetskog prvenstva, gdje se navijači poznati kao “Oranje Legioen” ističu među pristalicama svih drugih reprezentacija.

Iako Nizozemska nije jedina država čije reprezentacije nose boje koje nisu dio nacionalne zastave, njezin je primjer vjerojatno najpoznatiji. Australija nastupa u zelenoj i zlatnoj boji, nadahnutoj prirodnim obilježjima zemlje i zlatnom mimozom, nacionalnim cvijetom. Njemačka tradicionalno igra u bijelim dresovima čiji korijeni sežu do povijesne Pruske, dok se japanska reprezentacija povezuje s plavom bojom zbog vjerovanja da donosi sreću.

U slučaju Nizozemske, razlog je mnogo dublji i povezan je s nastankom same države. Narančasta boja potječe od Vilima Oranskog, poznatog i kao Vilim Šutljivi, vođe nizozemske borbe za neovisnost tijekom Osamdesetogodišnjeg rata protiv španjolske vlasti. Sukob je započeo 1568. godine, a završio 1648., a Vilim Oranski postao je simbol nacionalnog identiteta i otpora. Kako je njegova povijesna uloga rasla, tako je i narančasta boja iz njegove titule postala neraskidivo povezana s nizozemskom nacijom. Više od četiri stoljeća kasnije ona ostaje jedan od najprepoznatljivijih nacionalnih simbola zemlje.

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Nasljeđe kuće Oranje nije ostalo ograničeno samo na Europu. Tijekom nizozemskog Zlatnog doba u 17. stoljeću, Nizozemska je uspostavila koloniju Nova Nizozemska na području današnjih saveznih država New York, New Jersey i Delaware u Sjedinjenim Američkim Državama.

I nakon što su Englezi preuzeli koloniju 1664. godine i Novi Amsterdam preimenovali u New York, tragovi nizozemske kraljevske dinastije ostali su vidljivi. Jedan od primjera je Orange County u saveznoj državi New York, nazvan po Vilimu III. Oranskom, potomku Vilima Šutljivog, koji je kasnije postao engleski kralj, navodi Politico.

Zbog toga današnji prizori tisuća nizozemskih navijača odjevenih u narančasto na stadionima diljem SAD-a imaju i određenu povijesnu simboliku. Navijači nizozemske reprezentacije, noseći boju koja simbolizira njihovu kraljevsku kuću i nacionalni identitet, vraćaju se u dijelove svijeta na kojima je dinastija Oranje ostavila svoj trag prije više od 350 godina.