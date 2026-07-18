Bivši direktori Bennetona i Pepca vratili Batu u Hrvatsku: “Prioritet je izgraditi jaku poziciju brenda na tržištu”

Svjetski poznati brend Bata, sinonim za kvalitetnu i udobnu obuću s više od 130 godina tradicije, službeno je stigao na hrvatsko tržište otvorenjem svoje prve trgovine u Hrvatskoj, smještene u Supernova Garden Mallu.

Nova trgovina donosi bogatu ponudu ženske, muške i dječje obuće te modnih dodataka. Kupci od sada mogu pronaći modele prilagođene različitim stilovima života i generacijama, potvrđujući dugogodišnju filozofiju brenda da kvalitetna obuća treba biti dostupna cijeloj obitelji.

Dolazak Bate u Hrvatsku omogućila je tvrtka Shoo Room, koja je ovim otvorenjem domaćim kupcima približila jedan od najpoznatijih svjetskih brendova obuće. Direktori tvrtke Shoo Room, Nicola Marini i Tomislav Bekavac za Forbes Hrvatska govore zašto su se odlučili za ovaj potez i preuzeli franšizu te otkrivaju daljnje planove širenja maloprodajne mreže.

“Otvaranje prve trgovine Bata u Supernova Garden Mallu rezultat je uspostavljene franšize svjetski poznatog brenda Bata za hrvatsko tržište, čime se Bata nakon deset godina vraća u Hrvatsku. Vjerujemo da dolazak Bate predstavlja važan doprinos hrvatskom tržištu obuće jer dodatno obogaćuje ponudu renomiranim međunarodnim brendom koji uspješno spaja kvalitetu, udobnost, suvremeni dizajn i pristupačnost. Da je Hrvatska važno tržište i na svjetskoj razini pokazao je i dolazak ključnih osoba Bate na otvorenje prve trgovine u Zagrebu. Otvorenju su prisustvovali Deniz Erda, generalni direktor za franšizu Bata, te Manuel Matiazzo, direktor franšize Bata za Europu i Ameriku, čime su potvrdili važnost hrvatskog tržišta u daljnjem razvoju brenda.

Prepoznali smo da na hrvatskom tržištu postoji prostor za međunarodni brend poput Bate koji nudi provjerenu kvalitetu, široku ponudu i dugu tradiciju. Bata je globalno ime kojem milijuni kupaca vjeruju već desetljećima. Kao tvrtka Shoo Room željeli smo hrvatskim kupcima omogućiti pristup tom iskustvu te dugoročno graditi snažnu i uspješnu maloprodajnu mrežu”, istaknuli su.

Predstavljena ljetna kolekcija “Bata Summer Essentials”

Otvorenje je ujedno bilo prilika za predstavljanje nove ljetne kolekcije “Bata Summer Essentials”, koja slavi prirodnost, udobnost i bezvremenski stil.

“Bata Summer Essentials” inspirirana je jednostavnošću, prirodnim materijalima i lakoćom ljetnog života. Kolekcija donosi laganu obuću modernog dizajna koja se lako kombinira s različitim stilovima. Posebno smo ponosni na modele izrađene od kvalitetnih prirodnih materijala koji pružaju maksimalnu udobnost tijekom cijelog dana. Cilj kolekcije je pokazati da elegancija i praktičnost mogu savršeno ići zajedno.”

Foto: Marin Adrić

Uskoro nove trgovine Bata diljem Hrvatske

Iz tvrtke Shoo Room najavili su kako je riječ tek o prvoj u nizu planiranih trgovina.

“Otvorenje prve trgovine tek je početak. Druga trgovina otvara se kroz mjesec dana, a nakon nje slijede na jesen još dva otvorenja. Plan nam je postupno širiti Bata mrežu u Zagrebu, ali i u drugim većim hrvatskim gradovima. Pri odabiru novih lokacija vodit ćemo se kvalitetom trgovačkih centara, potrebama lokalnog tržišta i potencijalom za dugoročan razvoj.

Naš cilj je učiniti Batine proizvode dostupnima što većem broju kupaca u Hrvatskoj te izgraditi jaku poziciju brenda na tržištu. Dugoročno želimo postati jedan od vodećih maloprodajnih lanaca obuće u Hrvatskoj, uz kontinuirano ulaganje u kvalitetu usluge, razvoj prodajne mreže i zadovoljstvo kupaca. Vjerujemo da Bata ima veliki potencijal te da je ovo tek početak jedne uspješne priče.”

Foto: Marin Adrić

Nicola Marini tijekom svoje karijere stekao je međunarodno iskustvo u upravljanju poslovanjem, razvoju tržišta i vođenju kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

“Posebno značajan dio moje karijere vezan je uz grupaciju Benetton, gdje sam više od dva desetljeća obnašao različite upravljačke funkcije. Bio sam član uprava Benettonovih tvornica u Hrvatskoj i Srbiji, sudjelujući u razvoju međunarodnih proizvodnih i poslovnih operacija. Također sam jedan od suosnivača Hrvatsko-talijanske gospodarske komore. Svoje bogato iskustvo u međunarodnom menadžmentu danas primjenjujem kroz razvoj novih poslovnih projekata, među kojima je menadžerska pozicija u Florian grupaciji koja se bavi preradom i trgovinom drvom te ona direktora na poslovima strateškog širenja brenda Bata na hrvatskom tržištu.”

Karijera Tomislava Bekavca već je gotovo dva desetljeća vezana uz maloprodaju i upravljanje međunarodnim poslovnim sustavima.

“Tijekom karijere obnašao sam rukovodeće pozicije u kompanijama poput Bille i Kauflanda, gdje sam stekao vrijedno iskustvo u razvoju poslovanja, upravljanju operacijama i širenju prodajnih mreža.

Gotovo desetljeće proveo sam na poziciji direktora Pepca za Adria regiju, sudjelujući u razvoju brenda, širenju poslovanja i izgradnji organizacije na regionalnim tržištima. Danas sam direktor tvrtke Shoo Room, nositelja franšize brenda Bata za Hrvatsku, gdje svoje iskustvo koristim u razvoju tog globalno prepoznatljivog brenda i izgradnji njegove maloprodajne mreže na domaćem tržištu.”

Tomislav Bekavac, Deniz Erda, Nicola Marini; Foto: Marin Adrić

Direktori tvrtke Shoo Room poručili su kako je njihov fokus u ostatku godine prvenstveno na izgradnji kvalitetnih temelja poslovanja – širenju maloprodajne mreže, jačanju prepoznatljivosti brenda Bata u Hrvatskoj, razvoju tima i stvaranju dugoročnih odnosa s kupcima.

“Financijski rezultati su nam važni, no vjerujemo da će oni biti prirodna posljedica uspješno provedene strategije i održivog razvoja poslovanja.”