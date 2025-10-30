Entrio dobio novu Upravu kako bi bio spremniji za novu fazu rasta i internacionalizacije

Širenje i jačanje Entrio grupe nastavlja se uz novu Upravu. Na čelu će joj biti Martin Jan Verschuijl, financije će voditi Filip Vrdoljak, a dosadašnji CEO Berislav Marszalek bit će zadužen za inovacije.

Entrio grupa, ticketing platforma koja je 2024. godine dobila investiciju Invera Equity Partnersa nastavlja sa širenjem. Kako bi ubrzala međunarodnu ekspanziju i ojačala poziciju na tržištu digitalnih rješenja za event industriju, dobila je novu Upravu.

Suosnivač i dosadašnji izvršni direktor Berislav Marszalek postao je član Uprave zadužen za inovacije. Predsjednik Uprave postao je Martin Jan Verschuijl, a član Uprave za financije Filip Vrdoljak.

Širenje na tri nova tržišta regije

Verschuijl je karijeru uglavnom gradio u Hrvatskoj u kojoj se dijelom i školovao. Prije prelaska u Entrio bio je internacionalni direktor strategije i operacija u Woltu, s bogatim iskustvom u vođenju timova od preko 100 ljudi, akvizicijama i otvaranju novih tržišta.

Vrdoljak je na posljednje dvije pozicije bio direktor financija i to u Holosysu i Microblinku. On će voditi financijsku i operativnu transformaciju grupacije.

Formiranjem grupacije i strateškim pojačanjem menadžerske strukture, Entrio ulazi u novu razvojnu fazu obilježenu snažnim ulaganjima, profesionalizacijom poslovanja i širenjem na nova tržišta regije.

Entrio grupa danas zapošljava preko 50 zaposlenika i posluje kroz platforme Entrio.hr, Ulaznice.hr, Entrio.si i Entrio.ba. Grupacija godišnje proda više od šest milijuna ulaznica za 12.000 događanja u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, a u narednim mjesecima najavljuje širenje poslovanja na još tri nova tržišta regije.

40 posto rasta i skaliranje

“Rastemo više od 40 posto godišnje i uspješno smo krenuli u regionalnu konsolidaciju ticketing tržišta. Formiranjem Entrio grupe i nove uprave postavljamo čvrste temelje za novi međunarodni iskorak i eksplozivni rast u narednim godinama,” istaknuo je dosadašnji CEO Marszalek.

“Entrio ima sve elemente snažnog digitalnog scale-upa – odličan proizvod, jasan tržišni moment i tim s dokazanim rezultatima. Naš fokus bit će ubrzati rast, unaprjeđivati korisničko iskustvo i pozicionirati Entrio kao regionalnog lidera u event industriji” – rekao je Verschuijl, novi CEO Entrio grupe.

“Naš je cilj postaviti jasne procese i standarde koji će omogućiti brže i sigurnije odluke u fazi rasta. Ulazimo u razdoblje u kojem će financijska struktura i agilnost poslovanja igrati ključnu ulogu,” poručio je Vrdoljak.

Formiranjem Entrio grupe, Marszalek preuzima ulogu Chief Innovation Officera i fokusira se na tehnologiju, marketing i razvoj poslovanja, čime će uprava dobiti kvalitetniju podjelu odgovornosti, veći strateški fokus i kapacitet za intenzivni rast cijele grupacije koji je već krenuo.

“Ovo je važan trenutak i za Entrio i za mene osobno, jer se upravo ostvaruje vizija koju sam si zacrtao prije 14 godina kad sam pokrenuo Entrio – izgraditi najjaču event platformu jugoistočne Europe. Martin i Filip donose veliko međunarodno iskustvo iz brzorastućih tehnoloških kompanija i bit ćemo snažan tim s komplementarnim vještinama. Uz zajedničko strateško vođenje kompanije, moći ću se značajno više posvetiti inovacijama, marketingu, razvoju proizvoda i novim poslovnim prilikama”, zaključuje Marszalek.