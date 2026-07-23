Hit godine ili nepotizam? Kako je kći milijardera osvojila vrh Billboardove Hot 100 ljestvice

Singl “Boston” popeo se među deset najvećih hitova u SAD-u zahvaljujući viralnosti na TikToku, no uspjeh mlade kantautorice prate optužbe da je riječ o “industry plantu” i kritike zbog sličnosti s hitom Noaha Kahana.

Stella Lefty ovog je tjedna ostvarila najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri nakon što se njezin singl “Boston” popeo na šesto mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice. No, uz proboj na američku glazbenu scenu, 22-godišnja kantautorica našla se i u središtu rasprava o tome je li njezin uspjeh rezultat potpore glazbene industrije te je li pjesmom previše nalikovala Noahu Kahanu.

“Boston” se popeo na šesto mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice, što je Lefty prvi ulazak među deset najpopularnijih singlova u SAD-u. Pjesma je do uspjeha stigla zahvaljujući viralnosti na TikToku i snažnoj radijskoj rotaciji.

Na Spotifyju je prikupila više od 120 milijuna streamova i uvjerljivo je najslušanija pjesma koju je Lefty objavila otkako je 2024. započela glazbenu karijeru.

Tko je Stella Lefty?

Stella Lefty kći je Erica Lefkofskog, suosnivača Groupona te osnivača i izvršnog direktora zdravstveno-tehnološke kompanije Tempus AI. Prema procjenama Forbesa, njegovo bogatstvo iznosi oko 4,8 milijardi dolara.

U intervjuima je isticala da je upravo otac oblikovao njezin glazbeni ukus i radne navike. U šali je rekla i da je veliki obožavatelj Taylor Swift, no svjesna je da će njegovo bogatstvo kod dijela javnosti izazvati različite reakcije.

Brzi uspon donio joj je veliku popularnost, ali i kritike. Dio publike tvrdi da je riječ o “industry plantu”, izrazu kojim se opisuje izvođače za koje se smatra da su uspjeh ostvarili zahvaljujući novcu, vezama ili utjecaju, a ne isključivo talentu.

Dodatne kontroverze izazvala je pjesma “Boston”, čija melodija podsjeća na veliki hit “Stick Season” kantautora Noaha Kahana.

Lefty je za portal The Line of Best Fit ispričala da je refren napisala sama, nakon čega su joj pratitelji počeli pisati da zvuči poput Kahanove pjesme. Tvrdi da sličnost nije bila namjerna.

“Njegov tim javio mi se nakon objave i razgovarali smo. Rekla sam da želim učiniti sve što njemu odgovara”, izjavila je. Zbog korištenja melodijske interpolacije Kahan je naveden kao suautor pjesme, što je uobičajena praksa u glazbenoj industriji.

No dio kritičara nije bio impresioniran. Paste Magazine opisao je Lefty kao “kopiju Noaha Kahana”, a “Boston” kao “slabu imitaciju” znatno složenije pjesme “Stick Season”.

Kako odgovara na optužbe?

Na Redditu su korisnici također raspravljali o njezinu naglom uspjehu. Jedna od najpopularnijih objava tvrdi da je postala slavna “sumnjivo brzo”, kritizirajući njezin “serijski proizvedeni folk zvuk” i sličnosti s Kahanom. Najviše pozitivnih glasova dobio je komentar u kojem se tvrdi da je uspjeh ostvarila “očito zahvaljujući ocu”.

Eric Lefkofsky danas raspolaže bogatstvom od oko 4,8 milijardi dolara, što ga svrstava među najbogatije ljude svijeta foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Lefty, rođena u Chicagu, počela je objavljivati glazbu prošle godine, a početkom 2025. objavila je prvi EP “Is This Heaven?”.

Širu publiku stekla je na TikToku, gdje redovito objavljuje videosnimke na kojima pjeva. Danas ondje ima više od 670.000 pratitelja, dok je zvuk pjesme “Boston” iskorišten u više od 1,6 milijuna objava u samo pet mjeseci od izlaska.

Lefty ne skriva da je svjesna kako će se njezino podrijetlo često spominjati.

“Bit će raznih mišljenja i to potpuno razumijem”, rekla je za The Line of Best Fit, dodajući da je iznimno bliska svojoj obitelji te da joj je otac “najdraža osoba na svijetu”.

U razgovoru za Billboard istaknula je kako je upravo od njega naučila upornost i radnu etiku. Na optužbe da je “industry plant” osvrnuo se i njezin menadžer Adam Alpert.

“Industry plantovi ne postoje”, rekao je za Rolling Stone, dodajući da je Lefty uspjela zato što piše “sjajne pjesme koje ljudi vole”.

Sama pjevačica priznaje da joj je rasprava oko njezina uspjeha ponekad “neprirodna”, ali smatra da će uvijek postojati ljudi kojima se neće sviđati ona ili njezina glazba.

Što znamo o bogatstvu Erica Lefkofskog?

Eric Lefkofsky poduzetničku je karijeru započeo krajem devedesetih, suosnivajući tvrtke InnerWorkings i Echo Global Logistics, no najveće bogatstvo stekao je s Grouponom, platformom za grupnu kupnju koju je suosnovao 2008. godine.

Milijarder je postao 2011., kada je Groupon izašao na burzu. Tada je, prema Forbesu, posjedovao oko 21 posto dionica kompanije. Kasnije je osnovao zdravstveno-tehnološku tvrtku Tempus, danas Tempus AI, koja prikuplja medicinske podatke kako bi liječnicima omogućila personaliziranije liječenje raka.

Ideju za kompaniju dobio je nakon što je njegovoj supruzi dijagnosticiran rak dojke, zbog čega je, kako je rekao u razgovoru za Forbes, shvatio koliko se malo podataka koristi u liječenju pacijenata.

Tempus AI izašao je na burzu 2024., kada je vrijednost Lefkofskyjeva udjela procijenjena na 2,2 milijarde dolara. Prema aktualnim procjenama Forbesa, Eric Lefkofsky danas raspolaže bogatstvom od oko 4,8 milijardi dolara, što ga svrstava među najbogatije ljude svijeta.

Conor Murray, novinar Forbesa (link na originalan članak)