Hrvoje Josip Balen: Ne forsirajte djecu da prerano odaberu karijeru. Životni vijek im je dug, a prilika nikad više

U podcastu Forbes Business Unplugged gost je Hrvoje Josip Balen, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays te predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti HUP-a (HUP ICT).

“Moramo prihvatiti da će današnje generacije živjeti znatno dulje. Djeca koja se danas rađaju vjerojatno će doživjeti više od 90 godina. Nema potrebe tjerati ih da već s 14 odluče čime će se baviti, kao što je to bilo u naše vrijeme – to se pokazalo kao pogrešno”, smatra Balen i dodaje kako je upoznao brojne iznimne ljude koji su tek u tridesetima pronašli svoj pravi poziv.

“Ne treba paničariti kada dijete upisuje fakultet niti na to gledati kao pitanje života i smrti. Pa što ako ne uspije ove godine? Danas postoje tisuće prilika za mlade”, poručuje savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays.

