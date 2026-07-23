Imenovan novi Nadzorni odbor Liburnia Riviera Hotela, Daniel Michael Kartje novi predsjednik

Liburnia Riviera Hoteli imenovali su Daniela Michaela Kartjea novim predsjednikom Nadzornog odbora Društva. Kartje će na toj funkciji naslijediti dosadašnjeg predsjednika Johannesa Böcka. Novi Nadzorni odbor preuzima dužnost u razdoblju u kojem je fokus kompanije na daljnjem razvoju poslovanja te pripremi i provedbi ključnih investicijskih projekata. Operativno vođenje kompanije i provedbu razvojne strategije nastavlja Uprava imenovana u ožujku na čelu s predsjednicom Zrinkom Bokulić.

“Liburnia Riviera Hoteli imaju vrijedan portfelj, snažnu tradiciju i značajan potencijal za daljnji razvoj. Kao i do sada, uloga Nadzornog odbora bit će pružati podršku Upravi u ostvarivanju strateških ciljeva kompanije, uz odgovorno korporativno upravljanje, dugoročnu održivost poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti za goste, zaposlenike, lokalnu zajednicu i dioničare“, rekao je novi predsjednik Nadzornog odbora Daniel Michael Kartje.

U skladu s razvojnim planovima, među prioritetnim projektima kompanije je već ranije najavljena obnova Hotela Palace u Opatiji, jednog od najznačajnijih povijesnih hotela na hrvatskoj obali, izgrađenog između 1906. i 1908. godine. Zbog kompleksnosti objekta, obnova će se provoditi u više faza tijekom nekoliko godina. U prvoj fazi planirani su radovi na statičkoj sanaciji zgrade i obnovi fasade, nakon čega slijedi i obnova interijera. Paralelno s tim projektom, planirana je i rekonstrukcija zatvorenog bazena hotela Excelsior u Lovranu, čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta hotelske ponude.

“Najavljeni razvojni projekti ulaze u ključnu fazu pripreme, u kojoj kroz projektiranje i suradnju s renomiranim arhitektonskim timovima postavljamo standarde kvalitete kako bismo gostima pružili još bolje iskustvo, a kompaniji osigurali održiv rast i dugoročnu konkurentnost. Upravo ta temeljitost jamstvo je da će svaki projekt biti realiziran na razini na koju obvezuje više od stoljeća tradicije“, komentirala je predsjednica Uprave Liburnia Riviera Hotela Zrinka Bokulić.

Planirane investicije dio su dugoročnog razvojnog smjera Liburnia Riviera Hotela, s ciljem očuvanja vrijedne hotelske baštine, podizanja kvalitete portfelja i daljnjeg jačanja tržišne pozicije kompanije.