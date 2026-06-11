Ivona Lučić, LG: Hrvati pažljivo i informirano kupuju, ali su otvoreni prema inovacijama

Dva desetljeća nakon dolaska na hrvatsko tržište, LG svjedoči promjeni potrošačkih navika u kojoj personalizacija, povezanost uređaja i umjetna inteligencija postaju novi standard.

LG Electronics ove godine obilježava 20 godina poslovanja u Hrvatskoj. U dva desetljeća prisutnosti na domaćem tržištu tehnologija je prošla kroz transformaciju – od uređaja koji su obavljali jednu funkciju do inteligentnih sustava koji uče navike korisnika, međusobno komuniciraju i prilagođavaju se svakodnevnom životu.

Tijekom tog razdoblja LG je predvodio mnoge tehnološke inovacije, od razvoja OLED tehnologije do uvođenja umjetne inteligencije i povezanih rješenja u kućanstva. No, unatoč svim promjenama, jedna stvar ostala je ista – fokus na tehnologiji koja odgovara stvarnim potrebama korisnika.

Asistenti u svakodnevnom životu

Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska, je povodom jubilarne obljetnica objasnila kako su se promijenile navike potrošača, koje inovacije danas imaju najveći utjecaj na svakodnevni život te kakvu ulogu umjetna inteligencija ima u budućnosti kućanskih uređaja i potrošačke elektronike.

Koje su najveće promjene u kućanskoj elektronici nastale u zadnjih 20 godina?

Najveća promjena nije samo u tome što su uređaji postali tehnološki napredniji, nego što su postali asistenti u svakodnevnom životu. Prije dvadeset godina uređaji su uglavnom izvršavali jednu funkciju, dok danas mogu učiti navike korisnika, prilagođavati svoj rad i međusobno komunicirati.

Posebno se ističe razvoj povezanih sustava koji omogućuju upravljanje cijelim domom putem jedne aplikacije. Korisnici danas mogu pratiti potrošnju energije, primati obavijesti o radu uređaja ili daljinski upravljati uređajima putem LG-jevog ThinQ, što im značajno olakšava kućanske brige.

LG sustavi mogu prepoznati obrasce korištenja i prilagoditi svoj rad navikama korisnika. Primjerice, ako se hladnjak redovito najčešće otvara u određeno doba dana, može unaprijed pojačati hlađenje kako bi temperatura ostala stabilna unatoč češćem otvaranju vrata. Time se istovremeno čuva svježina namirnica i optimizira potrošnja energije.

Sličan razvoj vidimo i kod televizora, perilica rublja ili klima uređaja. Današnji uređaji nisu samo učinkovitiji nego i prilagodljiviji, a upravo je personalizacija korisničkog iskustva jedna od najvećih promjena koje su obilježile posljednja dva desetljeća.

Uspjeh tehnoloških inovacija ne mjeri samo performansama, nego i iskustvom koje pružaju korisnicima, kaže Ivona Lučić

Koju ulogu igraju emocije kod tehnološkog brenda?

Tehnologija je uspješna tek kada postane neprimjetan dio svakodnevice. Ljudi kupuju uređaje zbog osjećaja ugode, sigurnosti i jednostavnosti koje im oni donose.

Zato se danas uspjeh tehnoloških inovacija ne mjeri samo performansama, nego i iskustvom koje pružaju korisnicima. Kada vam uređaj uštedi vrijeme, pojednostavi rutinu ili omogući da se više posvetite obitelji i stvarima koje volite, tada nastaje stvarna vrijednost. Upravo je to filozofija kojom se vodimo pri razvoju novih proizvoda.

Inovacija nije dovoljna

AI je svugdje, od hladnjaka do televizora. Koju stvarnu razliku osjete korisnici kad umjetna inteligencija preuzima dio zadataka?

Najveća korist umjetne inteligencije je u tome što uklanja potrebu za stalnim podešavanjem uređaja. Korisnici više ne moraju razmišljati o postavkama jer se uređaji sami prilagođavaju situaciji.

Primjerice, televizor može optimizirati sliku i zvuk ovisno o sadržaju koji se gleda i uvjetima u prostoriji, perilica prepoznaje vrstu tkanine i prilagođava ciklus pranja, dok klima uređaj analizira temperaturu, raspored prostorije i prisutnost osoba kako bi osigurao ugodnije hlađenje uz manju potrošnju energije. Umjetna inteligencija danas nije dodatak uređajima, nego alat koji tehnologiju čini jednostavnijom i pristupačnijom za svakodnevnu upotrebu.

Imaju li kupci u Hrvatskoj neke specifičnosti?

Hrvatski kupci vrlo su informirani i pažljivo istražuju prije kupnje. Važni su im pouzdanost, energetska učinkovitost i dugoročna vrijednost proizvoda, ali istovremeno sve više pažnje posvećuju dizajnu i korisničkom iskustvu.

Ono što primjećujemo jest da su otvoreni prema novim tehnologijama, no žele jasno razumjeti njihovu praktičnu korist. Inovacija sama po sebi nije dovoljna – korisnici žele znati kako će im pojednostaviti svakodnevicu, smanjiti potrošnju energije ili uštedjeti vrijeme. Upravo zato tržište sve više prepoznaje proizvode koji nude konkretna i mjerljiva poboljšanja u svakodnevnom životu.

Održivost je dio razvoja

Koje su LG-jeve održive prakse na koje ste posebno ponosni?

Održivost danas više nije zaseban segment poslovanja, nego sastavni dio razvoja novih proizvoda. Fokus je na povećanju energetske učinkovitosti, smanjenju emisija tijekom životnog ciklusa proizvoda te razvoju uređaja koji dulje traju i troše manje resursa.

Posebno smo ponosni na kontinuirana ulaganja u inverter tehnologije, energetski učinkovita rješenja i pametne sustave upravljanja koji korisnicima omogućuju bolju kontrolu potrošnje energije. Istovremeno razvijamo programe odgovornog recikliranja i podržavamo principe kružnog gospodarstva kako bismo smanjili utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.