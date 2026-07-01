Kako je hrvatski ALTPRO postao globalni igrač u industriji kojom dominiraju Siemens i Alstom

Zvonimir Viduka nije gradio tvrtku da bude najveća. Gradio ju je da bude najbolja u svojoj niši. Tri desetljeća poslije, ALTPRO izvozi tehnologiju u više od 55 zemalja, surađuje s najvećim svjetskim proizvođačima željezničke opreme i dokazuje da se iz Hrvatske može razviti industrijska kompanija globalnog dosega.

Kada se govori o hrvatskim izvoznim uspjesima, najčešće se spominju IT tvrtke i softverski startupi. Rijetko se spominje industrija u kojoj razvoj jednog proizvoda traje godinama, ulazak na novo tržište desetljeće, a povjerenje kupaca mjeri se sigurnošću milijuna putnika.

Upravo u toj industriji posluje ALTPRO.

Tvrtka koju je početkom devedesetih osnovao inženjer Zvonimir Viduka danas razvija i proizvodi sigurnosne sustave za željezničku infrastrukturu te posluje na više od 55 tržišta, od Europe do Azije, Afrike i Australije. Njeni proizvodi ugrađeni su u neke od najzahtjevnijih željezničkih sustava na svijetu, dok među partnerima ima kompanije poput Siemensa, Alstoma i Hitachija.

Ipak, Viduka kaže da globalna ambicija nikada nije bila polazišna točka.

“Razmišljao sam samo o tome kako napraviti kvalitetan proizvod i pronaći svoje mjesto na tržištu. Sve ostalo došlo je korak po korak.”

Ta filozofija pokazala se dugoročno uspješnijom od agresivnog širenja. Umjesto brzog rasta, ALTPRO je odabrao specijalizaciju.

Strategija koja traži strpljenje

Mnoge tehnološke kompanije rast temelje na uslugama jer omogućuju brži prihod i manje početno ulaganje. ALTPRO je krenuo suprotnim putem.

Od samog početka ulaže u vlastiti razvoj proizvoda, istraživanje i certificiranje – proces koji u željezničkoj industriji može trajati godinama.

“Najveća vrijednost nastaje kroz vlastito znanje i vlastite proizvode. To je teži put, ali dugoročno donosi neovisnost.”

U sektoru u kojem sigurnost određuje svaki poslovni potez, razvoj tehnologije ne završava izlaskom proizvoda iz tvornice. Slijede višegodišnja testiranja, međunarodne certifikacije i dokazivanje pouzdanosti u stvarnim uvjetima.

Tek tada počinje ozbiljan posao.

“Željeznička industrija nije sprint. Ona je maraton.”

Kako konkurirati tvrtkama koje su stotinu puta veće

Na papiru ALTPRO djeluje kao mali igrač. Siemens, Alstom ili Hitachi ostvaruju desetke milijardi eura prihoda godišnje.

No Viduka smatra da je usporedba pogrešna.

“Mi se s njima najčešće ne natječemo. Vrlo često upravo surađujemo.”

ALTPRO se specijalizirao za usku nišu sigurnosnih sustava, gdje veličina nije presudna. Presudni su brzina razvoja, duboko tehničko znanje i sposobnost prilagodbe svakom projektu.

Dok veliki sustavi razvijaju kompletna infrastrukturna rješenja, ALTPRO razvija komponente u kojima je postao jedan od međunarodno prepoznatih stručnjaka.

Foto: Altpro / PR

Upravo zato velike multinacionalne kompanije uključuju hrvatsku tvrtku u svoje projekte diljem svijeta.

Petnaest godina do jednog tržišta

Koliko je željeznička industrija specifična najbolje pokazuje primjer Indije.

Za ozbiljniji ulazak na jedno od najvećih svjetskih tržišta ALTPRO-u je trebalo gotovo petnaest godina.

Razlog nisu bili proizvodi, nego regulatorni procesi, certificiranje i dokazivanje sigurnosti sustava.

Danas tvrtka isporučuje opremu Indijskim željeznicama, dio proizvodnje lokaliziran je na tom tržištu, a Viduka vjeruje da najveći potencijal tek dolazi.

Takav razvoj potvrđuje jednu od njegovih ključnih poslovnih lekcija.

“Povjerenje u ovoj industriji ne može se kupiti. Ono se stječe godinama.”

Hrvatska nije ograničenje

Jedno od pitanja koje hrvatski poduzetnici često postavljaju jest predstavlja li zemlja podrijetla prepreku na globalnom tržištu.

Vidukino iskustvo govori suprotno.

Kupce, kaže, zanima samo jedno – radi li proizvod.

“Na početku je podrijetlo možda tema razgovora. Nakon toga ostaju samo kvaliteta, reference i rezultati.”

Istodobno upozorava da je globalna konkurencija danas zahtjevnija nego ikada.

Digitalizacija i dostupnost tržišta omogućili su lakši međunarodni izlazak, ali su istodobno otvorili vrata konkurenciji iz cijelog svijeta.

“Danas od prvog dana konkurirate globalno.”

Europa ulazi u novo željezničko desetljeće

Za ALTPRO tržišni trendovi idu u prilog.

Europska unija posljednjih godina željeznicu sve snažnije pozicionira kao ključni element održivog prometa, a ulaganja u modernizaciju infrastrukture rastu iz godine u godinu.

Prema procjenama europskog udruženja željezničke industrije UNIFE, tržište će do kraja desetljeća nastaviti stabilno rasti.

Viduka smatra da iza toga stoje tri velika pokretača: održivost, rast potreba za prijevozom te geopolitičke promjene koje ponovno naglašavaju važnost strateške infrastrukture.

Foto: Altpro / PR

Umjetna inteligencija neće zamijeniti odgovornost

Digitalizacija i umjetna inteligencija već mijenjaju željeznički sektor, ali u sigurnosnim sustavima prostor za eksperimentiranje vrlo je ograničen.

AI će, smatra Viduka, imati važnu ulogu u analizi podataka, prediktivnom održavanju i ranom otkrivanju kvarova.

No konačne sigurnosne odluke i dalje će ostati pod strogim regulatornim pravilima.

Kod sustava koji upravljaju ljudskim životima, tehnologija mora biti potpuno predvidiva.

Najveći izazov nisu tehnologija ni kapital

Iako posluje na globalnom tržištu, najveći izazov ALTPRO danas vidi u ljudima.

Nedostatak vrhunskih inženjera postaje problem cijele europske industrije.

Zbog toga tvrtka značajno ulaže u razvoj vlastitih stručnjaka kroz mentorstvo, edukaciju i dugoročno planiranje karijera.

“Velik broj naših stručnjaka izrastao je unutar tvrtke.”

Za Viduku upravo će ljudski kapital odlučiti tko će biti pobjednici sljedećeg industrijskog ciklusa.

Nema jedne formule za uspjeh

Nakon što je ove godine osvojio titulu EY Poduzetnika godine u Hrvatskoj, Viduka je predstavljao Hrvatsku na svjetskoj završnici u Monaku.

Ondje je, kaže, još jednom potvrdio da uspješne kompanije mogu nastati iz potpuno različitih životnih priča.

“Nema jedinstvenog recepta. Ono što svi imaju zajedničko su upornost, spremnost na rizik i stalna želja za učenjem.”

To je možda i najbolji opis razvoja ALTPRO-a.

Tvrtka nije nastala zahvaljujući velikom tržištu, obilju kapitala ili povlaštenom položaju.

Izrasla je iz jedne inženjerske ideje da se u Hrvatskoj može razviti proizvod koji će zadovoljiti najstrože svjetske sigurnosne standarde.

Tri desetljeća poslije, upravo je to postalo njezina najveća konkurentska prednost.