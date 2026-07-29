Kako je obiteljska međimurska tvrtka postala jedan od vodećih proizvođača namještaja u Europi

S više od 25 godina iskustva obiteljska tvrtka Sobočan jedan je od vodećih proizvođača namještaja u Europi. Proizvodnja se odvija u Murskom Središću, gdje su objedinjeni proizvodni pogoni i ključni stručni timovi.

Vlasnik tvrtke Franjo Sobočan za Forbes Hrvatska govori kako su postali jedan od vodećih proizvođača namještaja u Europi, o izazovima u poslovanju, prihodima, ali i planovima za budućnost.

“Naša priča počela je 2000. godine, u garaži i sa samo pet zaposlenih. Krenuli smo skromno, ali s jasnom željom da gradimo tvrtku koja će se izdvajati kvalitetom, pouzdanošću i sposobnošću da kupcu ponudi cjelovito rješenje. Tijekom više od dva desetljeća rasli smo korak po korak, prateći potrebe tržišta i kontinuirano ulažući u ljude, znanje, tehnologiju i proizvodne kapacitete. Danas smo od malog obiteljskog poduzeća izrasli u jednog od vodećih europskih proizvođača opreme za komercijalne i ugostiteljske prostore, no poduzetnički pristup i usmjerenost na svakog pojedinog kupca ostali su isti.”

Sva proizvodnja odvija se u sjedištu tvrtke u Murskom Središću.

“Kupcima pružamo cjelovitu uslugu. Od razvoja i razrade rješenja do proizvodnje, isporuke i montaže. Proizvodimo i ugrađujemo opremu za trgovine, poslovne prostore i hotele, od jednostavnijih projekata do vrlo zahtjevnih prostora, poput hotela s četiri i pet zvjezdica, složenih turističkih kompleksa i kompletnih resorta. Naša je prednost to što možemo preuzeti odgovornost za cijeli proces i povezati različite materijale, struke i faze izvedbe u jedinstveno, kvalitetno i funkcionalno rješenje.”

Sobočan otkriva koliko je potrebno vremena od ideje do gotovog proizvoda i koliko je to zahtjevno.

“Vrijeme izrade ovisi o složenosti proizvoda i projekta. Jednostavniji proizvod može biti dovršen unutar nekoliko dana, dok je za zahtjevnije elemente potrebno sedam dana ili više. Iza gotovog proizvoda nalazi se niz precizno povezanih faza, od tehničke razrade, odabira i nabave materijala do obrade, spajanja različitih komponenti, završne kontrole, logistike i montaže. Koordinacija tih procesa posebno je zahtjevna kod velikih projekata s mnogo različitih elemenata i kratkim rokovima pa su iskustvo naših timova, dobra priprema i kvalitetno upravljanje projektom jednako važni kao i sama proizvodnja.

Koristimo širok raspon materijala, među kojima su drvo, metal, pleksiglas, koža i drugi materijali za tapeciranje, kao i sve veći udio recikliranih materijala. Većinu nabavljamo na domaćem tržištu, čime skraćujemo dobavne lance i dodatno podupiremo domaće gospodarstvo. Specifične materijale koji nisu dostupni lokalno, osobito pojedine reciklirane materijale, nabavljamo i od dobavljača iz zemalja poput Nizozemske i Francuske. Pri odabiru ključni su nam kvaliteta, trajnost, mogućnost obrade i usklađenost s tehničkim i održivim zahtjevima projekta.”

“Naša je najveća prednost visok stupanj integrirane proizvodnje”

“Strategija nam je da kompletan proizvod proizvedemo unutar vlastitog sustava. To nam omogućuje bolju kontrolu kvalitete, veću fleksibilnost i bržu reakciju kada se tijekom projekta pojave promjene. Posebno se izdvajamo stručnošću naših inženjera, tehnologa i projektnih timova.

Kod kompleksnih projekata nije dovoljno samo proizvesti namještaj, potrebno je razumjeti prostor, funkciju, rokove i sve druge sudionike projekta te pronaći izvedivo rješenje. Upravo je ta kombinacija znanja, iskustva i proizvodnih mogućnosti naša najveća konkurentska prednost.”

Foto: Sobočan

Tvrtka Sobočan u proteklom je razdoblju sudjelovala u realizaciji niza zahtjevnih hotelskih projekata u Hrvatskoj.

“Među njima se posebno ističu Pical Resort u Poreču, Hotel Pelegrin i hotel Garden Istra u Umagu, Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, Hotel Amfora na Hvaru te Arba Resort na Rabu, za koji smo opremali brojne zajedničke prostore, od predvorja, recepcije i restorana do dječjih igraonica, wellnessa i prostora uz bazene.

Realizirali smo i druge projekte za vodeće domaće turističke kompanije, među kojima su Valamar Riviera, Plava Laguna, Imperial Riviera i Sunčani Hvar. Svaki od tih projekata razlikuje se opsegom i zahtjevima, ali zajednički su im visoki standardi kvalitete, velik broj elemenata i potreba za preciznom koordinacijom proizvodnje, isporuke i montaže.”

Investicija od 12,5 milijuna eura

Razvoj tvrtke financirali su kombinacijom vlastitih sredstava i kreditnih izvora, uključujući programe Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

“U prethodnom razdoblju koristili smo i sredstva Europske unije, ponajprije za projekte povezane s modernizacijom proizvodnje, digitalizacijom i energetskom učinkovitošću. Europska sredstva mogu biti važan akcelerator ulaganja, no temelj svake investicije mora biti jasan poslovni plan i njezina dugoročna opravdanost.

Od 2020. do 2025. godine investirali smo ukupno 12,5 milijuna eura. Ulaganja su bila usmjerena na proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nove tehnologije, digitalizaciju procesa, razvoj proizvoda i korištenje zelene energije. Nije nam bio cilj samo povećati kapacitet, već podići učinkovitost, preciznost i kvalitetu te stvoriti uvjete za realizaciju sve složenijih projekata. Jednako važan dio tog investicijskog ciklusa bila su ulaganja u stručne ljude koji svim tim tehnologijama daju stvarnu vrijednost.”

Rast prihoda

“U 2025. godini ostvarili smo rast prihoda od 22 posto u odnosu na 2024., što potvrđuje da su ulaganja o kojima sam govorio i usmjerenost na zahtjevne projekte dali rezultat. Za 2026. očekujemo nastavak rasta, okvirno oko 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, rast prihoda nije nam jedini cilj. Važno nam je zadržati financijsku stabilnost, kvalitetu izvedbe i zdrave odnose s kupcima i partnerima, osobito u okolnostima povećane neizvjesnosti na europskom tržištu.”

Izazov pronalaska kvalificirane radne snage

“Danas zapošljavamo 224 djelatnika. Kao i većina proizvodnih tvrtki, suočavamo se s izazovom pronalaska kvalificiranih ljudi, zbog čega tom pitanju pristupamo dugoročno. Već godinama surađujemo sa srednjim školama u okolnim sredinama i fakultetima, a učenicima i studentima omogućujemo upoznavanje s praksom. Usvojili smo i politiku stipendiranja učenika i studenata. Razvoj vlastitih kadrova nije nam povremena aktivnost, nego važan dio poslovne strategije.”

Energetska učinkovitost i održivost

“Energetska učinkovitost i održivost sastavni su dio naše poslovne strategije i kriterij koji primjenjujemo pri donošenju investicijskih odluka. Uložili smo u dvije solarne elektrane, a nove tehnologije i strojeve birali smo vodeći računa o njihovoj energetskoj učinkovitosti. Osim smanjenja utjecaja na okoliš, takva ulaganja povećavaju otpornost poslovanja i dugoročno smanjuju izloženost promjenama cijena energije. Održivost za nas nije izdvojeni projekt, nego način na koji razvijamo proizvodnju i tvrtku.”

Sobočan ističe kako su najveći izazovi u poslovanju globalna nestabilnost i nepredvidivost, posebno u Europi i na važnom DACH tržištu.

“Promjene u investicijskim ciklusima, cijene materijala i energije te pritisak na rokove zahtijevaju veliku prilagodljivost i odgovorno planiranje. Najviše sam ponosan na ljude koji čine Sobočan i na činjenicu da smo iz male garažne proizvodnje izgradili stabilnu tvrtku sposobnu realizirati vrlo kompleksne projekte za vodeće domaće i međunarodne kupce. Svoj rast nismo temeljili samo na brojkama, nego na znanju, dugoročnim odnosima, ulaganjima u lokalnu sredinu i odgovornom odnosu prema resursima.”

Foto: Sobočan

Nova faza razvoja

“Privodimo kraju uspješno strateško razdoblje obilježeno snažnim ulaganjima u digitalizaciju, tehnologiju, stručne kadrove i zelenu energiju. Zahvaljujući tome, poduzeće je danas u dobroj kondiciji i spremno za novu fazu razvoja. U budućnosti ćemo se usmjeriti na razvoj novih proizvoda, veću primjenu recikliranih materijala, daljnje podizanje kvalitete izrade i cjelokupne usluge te razvoj stručnog potencijala naših timova.

Upravo znanje ljudi stvara razliku koju tehnologija sama ne može nadomjestiti. Nastavit ćemo graditi i unapređivati suradnju sa strateškim partnerima i kupcima te rasti promišljeno, s naglaskom na kompleksne projekte u kojima najviše dolaze do izražaja naše kompetencije.”