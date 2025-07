Kako su tvorci South Parka postali milijarderi i najplaćeniji televizijski autori u Hollywoodu

Nakon potpisivanja novog ugovora s Paramountom vrijednog 1,5 milijardi dolara, Trey Parker i Matt Stone postali su dio najelitnijeg kluba, rame uz rame s Oprah Winfrey, Tylerom Perryjem, Dickom Wolfom i Jerryjem Seinfeldom.

Ako naljutite autore South Parka, Treya Parkera i Matta Stonea, platit ćete — i financijski i satirički. Drugog dana mjeseca srpnja, nakon što je Comedy Central odgodio premijeru 27. sezone zbog toga što je matična kompanija Paramount bila u zategnutim pregovorima oko prava za streaming — usred višemjesečnog procesa preuzimanja Paramounta od strane Skydance Medije Davida Ellisona — Parker i Stone objavili na X.comu: “Ovo spajanje je sranje,” napisali su, “i zajebava South Park”.

Oba su se procesa razriješila prošlog tjedna. U ponedjeljak su Parker i Stone potpisali petogodišnji streaming ugovor vrijedan 1,5 milijardi dolara, koji će dovesti South Park na Paramount+ globalno, a u četvrtak je FCC službeno odobrio preuzimanje Paramounta od strane Skydancea. Ovaj dogovor učvrstio je njihov status kao najplaćenijih televizijskih autora u Hollywoodu i pretvorio 55-godišnjeg Parkera i 54-godišnjeg Stonea u milijardere — svaki vrijedi oko 1,2 milijarde dolara.

No, novi ugovor — koji im osigurava najmanje 250 milijuna dolara godišnje — nije okončao glavobolje za Paramount. U premijeri nove sezone South Parka, prikazanoj u srijedu, Donald Trump je prikazan u krevetu sa Sotonom, a Isus upozorava mlade protagoniste serije na opasnosti izazivanja njega. “Vidjeli ste što se dogodilo CBS-u? E pa, znate tko je vlasnik CBS-a? Paramount”, kaže Isus. “Želite li i vi završiti kao Colbert?”

Već u drugoj sezoni postali najgledaniji

Komički neustrašivi Parker i Stone sada ulaze u rijedak klub televizijskih milijardera, rame uz rame s Oprah Winfrey, Tylerom Perryjem, Dickom Wolfom i Jerryjem Seinfeldom.

Ova zapanjujuća svota novca potvrda je trajne popularnosti South Parka, koji je od svoje premijere 1997. postao kulturni fenomen. Već u drugoj sezoni bio je najgledaniji program izvan sporta na kabelskoj televiziji, s gotovo šest milijuna gledatelja. S godinama je postao neizostavan za Comedy Central, a više od 300 epizoda emitira se u reprizama na tjednoj bazi. Pravi poslovni potez Parker i Stone napravili su 2007., kada su zajedno s odvjetnikom i poslovnim partnerom Kevinom Morrisom dogovorili s mrežom da se epizode South Parka emitiraju online putem jednostavnog Flash video playera, uz podjelu tada nepostojećih digitalnih prihoda 50-50 — “zauvijek”.

Onda je došla streaming revolucija. Hulu je 2014. licencirao prava za 87,5 milijuna dolara, a zatim produžio ugovor na 110 milijuna do 2019. HBO Max je u nadmetanju pobijedio Peacock, Netflix i ostale te osigurao ekskluzivna prava za 550 milijuna dolara u razdoblju od pet godina. Taj je ugovor istekao u lipnju.

Novim ugovorom Parker i Stone obvezali su se da će do 2030. producirati 10 novih epizoda South Parka godišnje foto: Jon Kopaloff/Getty Images via AFP

Umjesto da samo uzmu svoju polovicu HBO-ove zarade, Parker i Stone su 2021. sklopili novi dogovor s Paramountom (vlasnikom Comedy Centrala) za garantirani prihod od 155 milijuna dolara godišnje, u zamjenu za nove epizode i udio u streaming zaradi. Ugovor od ponedjeljka redizajniran je tako da godišnji prihod sada iznosi 250 milijuna dolara. Parker i Stone taj kapital ulažu u Park County — ne samo fiktivni grad South Parka, već i naziv njihove produkcijske kuće u stopostotnom vlasništvu. Osnovana 2012., kompanija služi za prihode od TV emisija, filmova i kazališnih predstava poput “The Book of Mormon”, čiji su suautori. Osobno uzimaju tek oko 10 milijuna dolara godišnje plaće.

Nikad nisu imali investitore

To je uobičajena struktura među hollywoodskim teškašima, ali za razliku od Hello Sunshinea Reese Witherspoon ili Plan B Entertainmenta Brada Pitta, Park County nikada nije imao investitore. Umjesto toga, 2012. su Parker i Stone iskoristili trenutne i buduće prihode South Parka i drugih projekata kako bi osigurali 60 milijuna dolara konvertibilnog duga od medijski usmjerenog investicijskog fonda The Raine Group. Ako otplate zajam na vrijeme, zadržavaju potpuno vlasništvo. Ta se oklada isplatila kad su počeli priticati streaming dolari, pa su 2016. otkupili Raineov udio i otada imaju potpunu kontrolu. Park County i dalje koristi dug za rast, uključujući osiguranje kreditne linije od 800 milijuna dolara od Carlyle Groupa 2023. Pametnim korištenjem Hollywoodske računovodstvene prakse i otpisima zbog amortizacije kataloga, Park County je značajno umanjio i odgodio porezne obveze.

Konačni izlazni plan bio bi prodaja kompanije, podmirenje dugova i poreza, i zadržavanje ostatka novca.

Kompanija im vrijedi tri milijarde dolara

Izvori za Forbes kažu da su Viacom (tadašnji vlasnik Comedy Centrala) i Park County o tome pregovarali još 2019., u stilu Disneyjevih akvizicija poput Lucasfilma ili Marvela. Dogovor je došao do procjene od milijardu dolara prije nego što su razgovori propali. Te je iste godine Viacom, kao i sada, bio usred kaotičnog spajanja s CBS-om, što je otežavalo skupe akvizicije. Kad su se 2021. vratili za pregovarački stol, ukupni produkcijski ugovor Park Countyja procijenjen je na 935 milijuna dolara kroz šest godina — gotovo ista cijena kao kod kupnje, ali bez prijenosa vlasništva.

S obzirom na garantirane prihode i jaku profitabilnost, Forbes sada procjenjuje vrijednost kompanije do tri milijarde dolara u slučaju prodaje, što bi svakome od dvojice autora moglo donijeti više od milijarde dolara. Najnoviji pregovori s Paramountom bili su najteži do sada i ujedno prva prava provjera vodstva Davida Ellisona iz Skydancea, sina Larryja Ellisona, drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ellison je izjavio da želi stvoriti “studio koji stavlja kreativnost na prvo mjesto i privlači vrhunske pripovjedače”. Dok su prijašnji vlasnici licencirali najveće brendove poput South Parka i Yellowstonea drugim platformama za brzi prihod, čini se da Ellison sada sve želi vratiti pod krov Paramount+.

Tvorci animirane serije na početku karijere 2000. godine; poziraju iza pozornice na dodjeli MTV Movie Awards nakon što su osvojili nagradu za najbolju glazbenu izvedbu za pjesmu ‘Uncle Fucka’ iz South Parka foto; Lucy Nicholson/AFP

No, nije sve teklo glatko. Krajem lipnja, Park County je zaprijetio tužbom protiv Skydancea jer su vjerovali da im ometa pregovore s Netflixom i Warner Brosom o mogućem preuzimanju streaming prava South Parka. Paramount je bio motiviran za postizanje dogovora i želio izbjeći još negativnog publiciteta, poput onog nakon isplate 16 milijuna dolara Trumpu zbog intervjua s Kamalom Harris u emisiji “60 Minutes” i nedavne otkazane “Late Show with Stephen Colbert“.

“Nema više politike”

Suočeni s mogućom novom odgodom premijere i dodatnim ismijavanjem na San Diego Comic-Conu ovaj tjedan — gdje su Parker i Stone rijetko bili suzdržani — Skydance i Paramount su u ponedjeljak postigli dogovor kojim su revidirali produkcijski ugovor Park Countyja, usklađen s novim streaming pravima, što je bio kamen spoticanja u pregovorima.

S džepovima punim nakon 1,5 milijarde dolara vrijednog ugovora, Parker i Stone će do 2030. producirati 10 novih epizoda South Parka godišnje, a nema sumnje da će nastaviti ismijavati i matičnu kompaniju i vrlo parnički nastrojenog predsjednika. Kada su ih prošli četvrtak, tijekom panela na Comic-Conu, pitali što očekivati od ostatka sezone, Stone je u šali rekao: “Nema politike”, izazvavši smijeh u publici.

A Parker, na pitanje o Trumpovoj negativnoj reakciji na prvu epizodu, odgovorio je mrtvo-hladno: “Strašno nam je žao.”

Matt Craig, novinar Forbesa