Karl Nehammer novi je potpredsjednik i član Uprave Europske investicijske banke

Karl Nehammer dolazi u EIB s bogatim iskustvom iz političke karijere u Austriji. Obnašao je dužnost saveznog kancelara Austrije od 2021. do 2025. Prije toga, bio je ministar unutarnjih poslova od 2020. do 2021., zastupnik u Nacionalnom vijeću od 2017. do 2020., te glavni tajnik Narodne stranke.

Europska investicijska banka (EIB) imenovala je Karla Nehammera za novog potpredsjednika i člana Upravnog odbora, nakon odluke 27 ministara financija država članica EU-a, koji predstavljaju dioničare EIB-a, tj. države članice Unije.

Nehammer je austrijski državljanin, nominiran je od strane Austrije i dužnost će preuzeti 1. rujna 2025., naslijedivši sadašnjeg potpredsjednika Thomasa Östrosa.

Predsjednica Grupe EIB Nadia Calviño pozdravila je imenovanje.

“Sa zadovoljstvom pozdravljam Karla Nehammera u Upravnom odboru EIB-a. Njegovo duboko iskustvo u europskoj politici bit će važna vrijednost za našu Grupu i za ostvarenje ključnih ciljeva politika Europske unije.“

Prilikom imenovanja, Karl Nehammer rekao je kako je oduševljen što se pridružio Europskoj investicijskoj banci, instituciji koja je ključna za gospodarsku dobrobit i stratešku autonomiju Europske unije. “EIB ima ključnu ulogu u potpori prioritetnim ulaganjima diljem Europe i svijeta, i radujem se suradnji s predsjednicom Calviño, kolegama iz Upravnog odbora, osobljem i dionicima EIB Grupe na unaprjeđenju misije Banke.“

Grupa EIB djeluje u Austriji od 1973. godine, a od tada je osigurala više od 34 milijarde eura za javna i privatna ulaganja diljem zemlje. Posljednji austrijski potpredsjednik EIB-a bio je Wilhelm Molterer, koji je tu funkciju obnašao od 2011. do 2015.