Maja, Ana i Nives – Tri poslovne priče o savršenoj sinergiji kreativnosti i poduzetništva

Što povezuje Dežmanov prolaz, Martićevu ulicu i Prilaz Gjure Deželića? Osim što dvije ulice (Martićeva i Dežmanova) već imaju status kreativnih četvrti s adresama etabliranih dizajnerskih dućana, umjetničkih prostora, kultnih restorana, kafića, craft pekarnica…, Deželićev prilaz je na dobrom putu da to tek postane.

Nisu to samo ulice već četvrti sa posebnom energijom, svojevrsni mikrokozmosi sa specifičnom atmosferom, ljudima i doživljajem.

Povezuju ih i tri uspješne žene. One su kreativke, poduzetnice, vizionarke, estete…

Maja Bagić Barić, Ana Tevšić Nauković i Nives Borko već su dobro poznata imena na hrvatskoj kreativnoj i dizajnerskoj sceni, a povezuju ih multifunkcionalni prostori, kreativni studiji i concept storeovi čije su vlasnice.

Da ih zajedno okupimo u članku za Forbes Hrvatska, lajtmotiv nam je njihova različitost i autentičnost, a istovremeno sličnost. I nadasve uspješnost u svemu što rade. Stvorile su brendove, concept prostore, galerije i kreativne studije sa prepoznatljivim proizvodima, projektima, međunarodnim suradnjama. Stvorile su i posebnu energiju kao i poveći community, univerzalan za svaki od tih prostora, sa cijelom mrežom kupaca, klijenata, suradnika, raznih ljubitelja projekata koje stvaraju.

Njihovi prostori i projekti daju Zagrebu duh istinske europske metropole.

Popričali smo sa Majom, Anom i Nives o projektima, planovima, energiji koja ih pokreće u njihovom uvijek zanimljivom radu.

MAJA BAGIĆ BARIĆ, GRAFIČKA DIZAJNERICA I VLASNICA KO:KE SPACE

“Najzanimljiviji projekti nastaju na sjecištu kreativnosti i poduzetništva“

Maja Bagić Barić; Foto: PR KO:KE Space

KO:KE Space nastao je kao prirodan nastavak svega što je Maja godinama gradila kroz KO:KE creative farm – studio za vizualne komunikacije koji uspješno djeluje više od dvadeset godina. Kroz suradnju s umjetnicima, institucijama, kulturnim organizacijama i brendovima razvijala se potreba za stvaranjem fizičkog prostora koji bi okupljao ljude, ideje i različite kreativne discipline.

“Željela sam stvoriti mjesto na kojem se susreću umjetnost, dizajn, edukacija, poduzetništvo i kultura. Danas mogu reći da je odluka bila ispravna, jer je KO:KE Space vrlo brzo pronašao svoju publiku i postao mjesto susreta kreativne, poslovne i kulturne scene. To je multifunkcionalni kreativni prostor i platforma za susrete, suradnje i razvoj novih ideja. Može funkcionirati kao galerija, showroom, mjesto za radionice, edukacije, korporativna događanja, predstavljanja proizvoda ili kulturne programe. Upravo je njegova prilagodljivost njegova najveća vrijednost. Namijenjen je umjetnicima, kreativcima, poduzetnicima, startupima, tvrtkama i institucijama.Vjerujem da najzanimljiviji projekti nastaju upravo na sjecištu kreativnosti i poduzetništva, a ovaj prostor je zamišljen kao mjesto koje takve susrete omogućuje“.

KO:KE Space nalazi se u Prilazu Gjure Deželića; Foto: Petar Santini

Prostor se nalazi na adresi Prilaz Gjure Deželića 27, a prve reakcije kada je otvoren prije godinu dana bile su izuzetno pozitivne.

“Mnogi su mi govorili da su upravo ovakav prostor dugo priželjkivali u Zagrebu. Prepoznat je ne samo kao galerija ili event lokacija, nego mjesto koje okuplja zajednicu i stvara prilike za suradnju. Mislim da Zagrebu nedostaje više ovakvih prostora. Imamo kvalitetne kreativce, umjetnike i poduzetnike, ali nemamo dovoljno platformi koje ih povezuju. Upravo zato me posebno veseli što kroz KO:KE Space prolaze ljudi iz vrlo različitih područja koji se inače možda nikada ne bi susreli.“

U prostoru je održano niz izložbi domaćih i međunarodnih umjetnika koji djeluju u području suvremenog slikarstva, kiparstva, fotografije, arhitekture i dizajna, a realizirana je i suradnja s festivalom Organ Vida i WHW Akademijom.

“Uz izložbeni program realizirana su brojna događanja i radionice, među kojima posebno izdvajam suradnju s platformom The Soul Edit te radionice Art of Work i White Cube Writing. Za te sam projekte preuzela kreativno vodstvo, od kreativne i umjetničke direkcije do oblikovanja cjelokupnog prostornog iskustva. Najvećim uspjehom ne smatram broj događanja, nego činjenicu da su iz njih nastale nove suradnje, poznanstva i projekti.“

Majin profesionalni put započeo je na smjeru dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Već tijekom studija osvojila je prvo mjesto za fotografiju na međunarodnom natjecanju D&AD u Londonu. Nakon završetka fakulteta stekla je status samostalne umjetnice i surađivala s agencijom Bruketa&Žinić kao art direktorica, gdje je radila na projektima za Adris grupu, Podravku i HEP te kao autorica i članica agencijskog tima sudjelovala u projektima koji su osvojili brojna međunarodna priznanja.

U prostoru se održavaju workshopovi, eventi, izložbe…; Foto: Petar Santini i Vladimira Spindler

Godine 2005. osnovala je KO:KE creative farm, kroz koji već više od dvadeset godina razvija projekte brandinga, vizualnih identiteta i komunikacijskih strategija. Od 2017. do 2024. surađivala je i s agencijom Fabular branding na brojnim međunarodno nagrađivanim projektima.

“Posebno bih izdvojila razvoj vizualnih identiteta za Grad Trogir, Otok Hvar, Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa, Valamar Amicor Green Resort, The Amauris Vienna i Ericsson Nikola Tesla. Dobitnica sam priznanja poput D&AD, Red Dot, Pentawards i REBRAND100® Global Awards. Posebno mi je drago što je plakat za Festival europske kratke priče bio među deset najboljih plakata na svijetu prema izboru časopisa HOW te što su moji radovi bili predstavljeni u galeriji Art Directors Cluba u New Yorku.“

Paralelno s razvojem KO:KE Spacea i dalje vodi KO:KE creative farm. Rad studija i prostora danas se prirodno nadopunjuje kroz projekte koji povezuju dizajn, komunikacije, kulturu i događanja.

“Trenutno radim i na vlastitom autorskom projektu – grafičkom romanu odnosno ilustriranoj knjizi prema mom autorskom tekstu i ilustracijama. Kroz taj projekt istražujem teme otuđenosti, anksioznosti, identiteta i suvremenog života.“

Jedna od temeljnih ideja iza KO:KE Spacea i KO:KE creative farm jest stvaranje okruženja koje ne služi samo realizaciji gotovih projekata, nego i razvoju ideja koje tek nastaju.

“Moje iskustvo pokazuje da najbolje ideje često nastaju kroz razgovor i suradnju. Zato u KO:KE Space i KO:KE creative farm ljudi mogu doći s početnom idejom, bilo da je riječ o izložbi, događanju, vizualnom identitetu ili projektu u nastajanju.

Mislim da se još uvijek često stvara umjetna podjela između kreativnosti i poduzetništva, iako su duboko povezani. Svaki uspješan poduzetnički pothvat zahtijeva kreativnost, a svaka kreativna ideja treba određenu poslovnu logiku kako bi zaživjela.

Pomaže mi činjenica da nikada nisam doživljavala te dvije uloge kao suprotnosti. Upravo suprotno – poduzetništvo mi daje okvir unutar kojeg kreativnost može stvarati stvaran učinak.“

“Voljela bih da KO:KE Space bude jedan od pokretača razvoja da Deželićev prilaz postane nova kreativna ulica i četvrt u Zagrebu. Mislim da za to ima velik potencijal. Ne vjerujem da jedan prostor može sam stvoriti kreativni distrikt, ali vjerujem da može biti važan dio procesa. Voljela bih vidjeti Prilaz Gjure Deželića kao prepoznatljivu adresu kreativnosti, kulture i poduzetništva – mjesto na kojem nastaju nove ideje, suradnje i projekti koji mijenjaju grad nabolje.“

ANA TEVŠIĆ NAUKOVIĆ, PRODUKT DIZAJNERICA I VLASNICA DIZAJN SUDIJA LOVE, ANA

“Moj je dizajn emocionalan“

Ana Tevšić Nauković; Foto: Sanja Jagatić

Ani je najveći uspjeh kada vidi produkt proizvode s potpisom njenog studija Love, Ana. u svakodnevnom životu.

“Izdvojila bih nekoliko projekata koje često vidim vani: vizualni identitet za dućan Friškoteka, ambalažu za Makris Pharm SPF30, maslinovo ulje Villa Olive…Taj trenutak kad nešto što je nastalo u studiju zaživi u svakodnevici drugih ljudi za mene vrijedi svakog uloženog truda.“

Love, Ana. design studio na adresi Dežmanov prolaz 4 nastao je iz vrlo jednostavne potrebe. Ana je tražila prostor u kojem može izlagati svoje proizvode.

“Krenula sam od raznih dizajnerskih sajmova, gdje sam imala priliku vidjeti kako drugi kreativci rade u vlastitim prostorima. To me potaknulo da i sama pokrenem studio — prostor u kojem mogu istraživati vlastite mogućnosti i različite načine rada. S vremenom je prerastao tu prvotnu namjenu i danas je to radni prostor u kojem stvaram, držim radionice, predstavljam suradnje i izlažem radove — svoje, ali i one koje sam dizajnirala za druge brendove. Jako volim kreativne radionice koje organiziram za žene — u njima se stvara osobita energija povezanosti. Specifični su za studio i pop-up eventi na kojima predstavljam suradnju sa nekim brendom.“

Izlog studija Love. Ana. u Dežmanovom prolazu; Foto: Martina Movrić

“Moj je dizajn emocionalan. Želim da proizvodi koje radim nose značenje, da istovremeno sjednu u prostor kao da su oduvijek bili tamo. U samom pristupu radu prvenstveno me vodi znatiželja; volim naučiti nešto novo kad god se za to ukaže prilika, makar to značilo zakoračiti u nepoznat medij ili tehniku. Upravo u tom učenju kreativnost najjače navire, pa rado spajam različite discipline i načine rada. Dizajn i način razmišljanja kod mene se prelijevaju i u svakodnevni život. Svakodnevica hrani ono što stvaram, a energija iz kreativnog rada vraća se natrag u nju.“

Studio u Dežmanovom prolazu nije klasični studio i dućan. Odražava credo Aninog brenda, jednako kao i uvijek maštoviti izlog.

“Nikad nisam zamišljala taj prostor kao klasičan dućan u kojem se kupuje s police. To je prostor koji se doživljava, gdje se proizvod vidi u kontekstu, a ne tek kupuje. I prostor i izlog stalno mijenjaju oblik i sadržaj, zbog inspiracije, ali i zbog želje za komunikacijom. Često presložim izlog, jer volim predstavljati svoje proizvode i projekte na kojima radim; to mi je gotovo kao razgovor s prolaznicima. To je ujedno i razlog zašto izlog ponekad stoji prazan. Ne žurim s idejama i dajem si vremena da ih provedem do kraja, onako kako sam ih zamislila. Sviđa mi se i što ne mora uvijek sve biti izravno i nametljivo. Posebno me intrigira kad nešto potakne na razmišljanje ili na ponovni pogled.“

Lista proizvoda s potpisom Love, Ana. zaista je duga i raznovrsna. Koji su joj omiljeni proizvodi?

“Najdraža mi je svakako Buket vaza. Nastala je iz naše obiteljske rutine i nekako se intuitivno razvila u proizvod koji sam zamišljala dugo prije nego što sam ga odlučila razraditi. Vikende obično provodimo na biciklima i imamo rutu na kojoj usput uzmemo cvijeće za stan. Upravo me trenutak odmotavanja tog cvijeća iz papirnatog omota inspirirao za izradu vaze. Zatim Voir (stalak za nakit), dugogodišnji favorit, jer ga koristim svaki dan. Redovito iznenadi ljude kad ga okrenu jer ne očekuju ogledalo na dnu — a upravo je u tome njegova posebnost. Meni je posebno drag jer se tako prirodno uklopi u svaki prostor i brzo postane njegov dio. Istaknula bih i Ruoku, set za namaze i sitne zalogaje — najviše zbog osobne ljubavi prema postavljanju stola za one koje volim. Nastao je iz potrebe za okupljanjem oko stola: da budemo uneseni u razgovor, da dijelimo hranu i uživamo u trenutku. Trenutno razvijam i proizvode za brend BZS One — zajednicu koja obitelji povezuje za stolom i roditeljima prenosi znanje o prehrani i hranjenju koje im itekako treba.“

Voli suradnje, jer upoznaje drugi brend ili osobu, način razmišljanja i motivaciju, kao i zajedničko traženje kako ideju provesti u nešto opipljivo. „Posebno volim projekte s pop-up ili event karakterom, gdje radim nešto potpuno custom za tu priliku. Nedavno sam, primjerice, za 24Bottles radila personalizaciju boca na samom eventu — bilo je to divno iskustvo, puno susreta i priča. Personalizirani detalji za proslave i svečane prigode također su mi jako zanimljivi za rad — te su priče ispunjene ljubavlju i anegdotama. Volim nečiju emociju prenijeti u fizički proizvod. Trenutno pripremam i kolaboraciju s modnim brendom A’Marie. Jako me veseli, jer se zaista razumijemo na svakoj razini, pa suradnja ide gotovo intuitivno. Rezultat će biti naše viđenje ljeta na moru, u materijalima i dizajnu koji ženama uljepšavaju dane na plaži.“

Proizvodi Love, Ana. izrađuju se u Hrvatskoj.

“Tražim lokalne izvođače s kojima mogu izravno razgovarati i od kojih mogu nešto naučiti. Komunikacija i znanje uvijek su mi na prvom mjestu. Pronalazak kvalitetnih partnera ide u ciklusima, pa se neki projekti znaju odgoditi do bolje prilike. Od nekih sam projekata znala i posve odustati. Nedostaje nam majstora i obrtnika, ali razumijem zašto ih je sve manje. Zahvalna sam što uopće mogu naći nekoga za suradnju.“

Ruoku set, Buket vaza i Voir stalak za nakit neki su od brojnih proizvoda s potpisom Love, Ana; Foto: Sanja Jagatić

Ana smatra da poduzetništvo ne ide bez kreativnosti, iako joj je kreativna strana bliža.

“Ne bih rekla da to balansiram savršeno, ali iskustvo ipak radi svoje pa učim na vlastitim pogreškama i ispravljam se u hodu. Velik mi je poticaj i razgovor sa ženama s kojima dijelim iskustva i znanje dok zajedno tražimo dobar omjer poduzetništva i kreativnosti.“

Dežmanov prolaz oduvijek privlači dizajnere i kreativce istančanog stila.

“Dežmanov prolaz specifičan je po lokaciji — u samom je centru, a opet odvojen od gužve i buke. Meni osobno najviše odgovaraju blizina šume i prostor za šetnju. Drago mi je i što se s vremenom popunio zanimljivim prostorima i što je ponuda raznolika. Dućani i prostori u Dežmanovoj nose određeni mir i osjećaj susjedstva. Divno mi je što se svi pozdravljamo kad dolazimo na posao, kao da smo dio jedne male zajednice. Moj studio tu živi mirno, a opet u punom naponu kreativnosti.“

NIVES BORKO, VLASNICA CONCEPT STOREA SELECTEDD

Duh Skandinavije u srcu Zagreba

Nives Borko; Foto: Marko Mihaljević

Nakon dugogodišnjeg rada u sektoru odnosa s javnošću, po struci povijesničarka umjetnosti i germanistica Nives se 2008. upustila u poduzetničke vode.

“Bilo je to neposredno prije globalne financijske krize, što i nije bio baš idealan trenutak za pokretanje vlastitog posla. Mnogi su tada smatrali da je napuštanje sigurnog korporativnog okruženja prilično hrabar i pomalo lud potez. Ali, eto ja sam baš tada bila spremna za iskorak.“

Nakon dugogodišnjeg rada u odnosima s javnošću sve je više osjećala potrebu za kreativnom slobodom i stvaranjem nečega vlastitog. Ideja joj nije nedostajalo.

“Budući da je početni kapital bio vrlo ograničen, krenula sam s ponudom dizajnerskih, pomalo neobičnih aposlovnih poklona koji su se bitno razlikovali od tadašnje standardne ponude na tržištu. Tada je bilo zahtjevnije pronaći brendove i povezati se s njima. Možda je upravo ta kombinacija znatiželje, kreativnosti i poduzetničke hrabrosti bila presudna za moj profesionalni zaokret.“

Prestižni skandinavski brendovi u jednom prostoru; Foto: Marko Mihaljević

“Oduvijek me zanimao skandinavski dizajn. Dok sam istraživala ponudu originalnih i promišljenih poslovnih poklona, iznova sam nailazila na nordijske brendove. Privlačila me njihova filozofija – dizajn koji ne traži pažnju pod svaku cijenu, već kvalitetom, funkcionalnošću i bezvremenskom estetikom govori sam za sebe. Već 2013. godine počela sam redovito odlaziti u Dansku na sajmove dizajna i događanja. Tada sam prvi put posjetila mali festival dizajna u Kopenhagenu, koji će s vremenom izrasti u današnji „3 Days of Design“, jedan od najvažnijih svjetskih događaja u industriji. Osvojio me cjelokupan skandinavski pristup. Njihov “understated” dizajn, odsustvo suvišnosti, poštovanje prema materijalima i uvjerenje da predmeti koje koristimo trebaju trajati godinama, a ne sezonu ili dvije. Taj način razmišljanja bio mi je blizak i kao poduzetnici i u privatnom lifestyleu, pa je s vremenom prerastao iz profesionalnog interesa u dugoročnu poslovnu orijentaciju. Upravo su ti prvi odlasci u Kopenhagen bili prekretnica. Tamo nisam pronašla samo inspirativne proizvode, nego i dizajnersku kulturu s kojom sam se u potpunosti poistovjetila.“

Selectedd je nastao vrlo organski, bez zacrtanog plana pokretanja i fizičkih trgovina. Sve je krenulo 2018. godine pokretanjem webshopa kako bi se predstavili brendovi produkt dizajna koje su tada zastupali, ali i kada je napravljen iskorak prema ozbiljnijim međunarodnim imenima.

“Među prvima su bili danski brend Frama, kojeg i danas ekskluzivno zastupamo; otvorio nam je vrata kategorijama namještaja i rasvjete. Zatim New Works pa Serax, danski Stoff Nagel i drugi brendovi koji su oblikovali smjer u kojem smo željeli razvijati poslovanje.

Kako je interes rastao, postalo nam je jasno da ovakve proizvode nije dovoljno predstavljati samo digitalno. Kupci su ih željeli doživjeti u prostoru, vidjeti materijale, proporcije i način na koji funkcioniraju u svakodnevnom životu. Tako smo naš prvi prostor u dvorištu Preradovićeve ulice najprije pretvorili u showroom, a potom i u concept store.“

Sljedeća faza razvoja bilo je preseljenje u Ratkajevu ulicu na broju 10, u zagrebački dizajn distrikt.

“Tamo smo već pet godina, tijekom kojih se Selectedd profilirao kao mjesto za suvremeni dizajn i pažljivo kuriranu selekciju međunarodnih brendova za birane poklone, detalje za dom, rasvjetu i namještaj. No, kako su u naš portfelj stizale sve ozbiljnije kolekcije namještaja, rasvjete i dodataka za dom, pojavila se potreba za još kvalitetnijom prezentacijom. Brendovi poput Vippa, New Worksa i drugih vodećih danskih proizvođača zahtijevaju prostor koji može prenijeti cjelovito iskustvo života s dizajnom, a upravo je ta potreba postala pokretač naše sljedeće razvojne faze. Otvaranje novog prostora u Martićevoj ulici 14E bio je prirodan korak u razvoju Selectedda, jer tamo možemo na kvalitetniji i cjelovitiji način predstaviti brendove koje zastupamo.“

Selectedd je mjesto gdje se dizajn doživljava kroz ambijent; Foto: Marko Mihaljević

Novi showroom nije zamišljen kao klasičan prodajni prostor, već kao mjesto na kojem se dizajn doživljava kroz ambijent. Umjesto tradicionalnog izlaganja proizvoda, prostor je organiziran kroz pažljivo osmišljene cjeline koje posjetiteljima omogućuju da namještaj, rasvjetu i dizajnerske predmete sagledaju u kontekstu stvarnog životnog prostora.

“Danas oba prostora imaju jasno definirane uloge i publiku. Martićeva je posvećena namještaju, rasvjeti i collectible dizajnu, dok je Ratkajev prolaz i dalje fokusiran na manje predmete za dom, knjige, časopise i pažljivo odabrane poklone. Posebno nam je važno što su udaljeni svega nekoliko koraka jedan od drugoga, pa posjetitelji mogu jednostavno doživjeti oba koncepta kao jedinstvenu cjelinu.“

U novom prostoru u Martićevoj predstavljeni su prestižni skandinavski brendovi koji istražuju suvremene načine življenja, a mnoge od njih Selectedd ekskluzivno predstavlja na hrvatskom tržištu. Tako se izbliza mogu doživjeti Frama, Vipp, Astep Design, Louise Roe i Transparent, a osim njih, tu su i brendovi New Works, New Mags, Santa & Cole.

“Kako smo ekskluzivni zastupnici za danski brend Vipp tako su i njihovi komadi najtraženiji od univerzalnih Vipp Swivel stolica i Studio stolova pa do tepiha i fotelja od novozelandske vune. Jako je tražena i rasvjeta danskih brendova New Works i Astep design. Od namještaja do biranih komada rasvjete, Selectedd priča priču o duhu Skandinavije u srcu Zagreba.“

Nude i odličnu selekciju poslovnih poklona. „Svake godine u srpnju šaljemo naš katalog poslovnih poklona, a u rujnu počinju narudžbe. Još uvijek nam je to jako dragi segment poslovanja.“

Nives jako veseli i osjećaj susjedstva koji se u Martićevoj posebno njeguje.

“Od naših dragih prvih susjeda iz bara Program, koji je već odavno dnevni boravak kvarta, preko cvjetnog koncepta Tvoje, alternativne Bookse, gurmanske pizzerije Park, Fetiša, showrooma Grupe i Prostorije te concept storea Garderobe, ateljea modne dizajnerice Nataše Mihaljčišin – svi zajedno stvaramo jedan poseban ekosustav.

Vjerujemo da najveća vrijednost Martićeve nije samo u pojedinačnim prostorima, nego upravo u zajednici koja se spontano stvara između njih.

Kada se kreativnost, dizajn, gastronomija i lokalni poduzetnici međusobno podržavaju, nastaje nešto puno veće od obične trgovačke ulice – nastaje kvart s identitetom, karakterom i ljudima koji ga svakodnevno oblikuju.“