Milica Vukajlović nova regionalna direktorica prodaje sektora za pouzdana napajanja u tvrtki Schneider Electric

Tvrtka Schneider Electric imenovala je Milicu Vukajlović na poziciju regionalne direktorice sektora za pouzdana napajanja za područje zapadnog Balkana. Nakon višegodišnjeg uspješnog rada i razvoja u različitim sektorima unutar tvrtke, u svibnju 2026. godine preuzela je upravljanje ovim važnim poslovnim segmentom na regionalnoj razini.

Secure Power divizija tvrtke Schneider Electric pruža integriranu IT fizičku infrastrukturu, sustave hlađenja za podatkovne centre te rješenja za neprekidno napajanje (UPS). Ovaj segment uključuje i globalno prepoznatljiv brend APC by Schneider Electric, s primarnim fokusom na osiguravanje kontinuiteta poslovanja i dostupnosti energije 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, za kritične aplikacije – od uredskih prostora do industrijskih AI podatkovnih centara. Uz ubrzani razvoj umjetne inteligencije i cloud usluga, ovaj sektor ima ključnu ulogu u postavljanju standarda za izgradnju energetski učinkovite i stabilne digitalne infrastrukture nove generacije.

Od lokalnih uspjeha do globalnog tima

Milica Vukajlović donosi višegodišnje iskustvo stečeno unutar tvrtke Schneider Electric, gdje je uspješno radila na lansiranju proizvoda iz područja niskonaponskih rješenja na regionalnoj razini, zatim vodila mrežu distributera u Srbiji, a potom bila članica globalnog tima zaduženog za razvoj digitalnih usluga i rješenja za podatkovne centre. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu, na smjeru Telekomunikacije i informacijske tehnologije.

“U novoj ulozi moj će fokus biti usmjeren na daljnji razvoj i implementaciju inovativnih, skalabilnih i energetski optimiziranih rješenja za kritičnu infrastrukturu i podatkovne centre u regiji. Također, radit ću na daljnjem jačanju certificirane lokalne mreže partnera i distributera, kao i na pružanju stručne konzultantske podrške s ciljem uspješnog odgovora na sve složenije zahtjeve tržišta“, izjavila je.

Imenovanje Milice Vukajlović na čelo Secure Power divizije potvrđuje opredijeljenost tvrtke Schneider Electric da kroz lokalnu stručnost i globalno iskustvo osigura stabilnost i tehnološki napredak ključnih infrastrukturnih projekata na području zapadnog Balkana.