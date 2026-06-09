Miroslav Mareš, BOX NOW: “U Hrvatskoj godišnje obrađujemo više od 10 milijuna paketa. Ciljamo na sam vrh tržišta”

Glavni izvršni direktor tvrtke BOX NOW u Hrvatskoj Miroslav Mareš za Forbes Hrvatska govori o ulaganjima u ovoj godini i značaju distribucijsko-sortirnog centra u blizini Velike Gorice, koji predstavlja sljedeću veliku operativnu prekretnicu za tvrtku. Otkriva i kakve su navike hrvatskih potrošača i na kojem je europskom tržištu tvrtka najzastupljenija.

“BOX NOW je logističko-tehnološka tvrtka izgrađena oko vrlo jednostavne ideje: dostava se treba prilagoditi ljudima, a ne ljudi dostavi. Naš poslovni model temelji se na vlastitoj mreži pametnih paketomata dostupnih 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, preko kojih korisnici mogu brzo, povoljno i jednostavno te uz potpunu kontrolu primati, vraćati i slati pakete.

Paketomate ne promatramo kao dodatnu uslugu uz tradicionalnu kurirsku dostavu. Za nas je mreža paketomata sam proizvod. Upravo je to ključna razlika. Takav pristup omogućuje nam veću brzinu, veću predvidljivost i veću troškovnu učinkovitost. Umjesto pokušaja dostave na svaka pojedinačna vrata u točno određenom trenutku, velik broj paketa dostavljamo na jednu praktičnu lokaciju koju korisnici ionako svakodnevno posjećuju, u blizini trgovina, poslovnih prostora, domova i frekventnih urbanih područja.

Ukratko, BOX NOW mijenja koncept dostave, s čekanja kod kuće kako bi preuzeli pošiljku na potpunu kontrolu korisnika nad preuzimanjem pošiljke. To je prava promjena koju donosimo tržištu”, kaže Miroslav Mareš, čija je profesionalna karijera od samog početka usko povezana s logistikom, operativnim upravljanjem i razvojem dostavnih mreža.

“Prije dolaska u EMMA Capital radio sam u DHL-u, gdje sam stekao vrlo praktično razumijevanje logističkog poslovanja – što funkcionira, što stvara operativne izazove i gdje tradicionalni modeli dostave dosežu svoje granice. Također, kraće sam vrijeme radio u logističkom segmentu Allegro Grupe.

Nakon što sam se pridružio EMMA Capitalu, uključio sam se u projekt BOX NOW te dobio priliku pokrenuti BOX NOW Hrvatska od samog početka. Privukla me mogućnost stvaranja nečega što nije samo još jedna kurirska kompanija. Hrvatsko tržište tada je još uvijek bilo snažno usmjereno na dostavu na kućnu adresu, dok su mnoga tržišta srednje i istočne Europe već započela tranziciju prema mrežama paketomata. Prepoznali smo jasnu priliku: izgraditi kvalitetnu mrežu, učiniti uslugu jednostavnom za korisnike i promijeniti njihove navike. Upravo to danas radimo.

Osim profesionalnog života, Hrvatska je u međuvremenu postala moj dom i mjesto na kojem sam izgradio brojna dugotrajna prijateljstva. Riječ je o zemlji s velikim potencijalom i mnogo prilika za daljnji razvoj.”

Investicija vrijedna 1,5 milijuna eura

“U sklopu naše razvojne faze za 2026. godinu, nedavno smo predstavili novi, najsuvremeniji distribucijsko-sortirni centar u blizini Velike Gorice, koji predstavlja sljedeću veliku operativnu prekretnicu za BOX NOW Hrvatska. Centar smo planirali s jednim jasnim ciljem – osigurati kapacitete potrebne za sljedeću fazu razvoja poslovanja. To znači ne samo za današnje količine pošiljaka, već i za budući razvoj tržišta paketne dostave”, rekao je Mareš.

“Centar obuhvaća oko 4000 kvadratnih metara operativnog hub-prostora, a ulaganje u infrastrukturu i operativne kapacitete iznosi približno 1,5 milijuna eura. Riječ je o centru projektiranom za značajan rast, s kapacitetom obrade više od 150.000 paketa dnevno te mogućnošću sortiranja oko 14.000 paketa na sat.

Za nas ovo nije samo veće skladište. To je operativni pokretač naše sljedeće faze rasta i razvoja. Centar koji je izgrađen za brzinu, skalabilnost poslovanja i pouzdano funkcioniranje tijekom razdoblja najvećih opterećenja. Novi centar donosi nam veće kapacitete, učinkovitije sortiranje, bržu obradu pošiljaka, bolju spremnost za ključna sezonska opterećenja te više prostora za buduće širenje poslovanja: više distribucijskih linija, više paketomata, veći broj pošiljaka i još pouzdaniju uslugu. Istovremeno, otvara nove prilike za širi logistički ekosustav, uključujući vozače, operativne partnere i vanjske pružatelje usluga.

Za korisnike rezultat je jednostavan: brža i pouzdanija dostava te vrhunsko korisničko iskustvo. Za naše partnere to znači snažniju logističku platformu, a za BOX NOW predstavlja važan korak prema ostvarenju našeg cilja – postati dominantan lider u segmentu dostave na posljednjoj milji u Hrvatskoj. Naš cilj nije biti prosječan, mi ciljamo na sam vrh tržišta.”

Prisutnost na četiri europska tržišta

Glavni izvršni direktor tvrtke BOX NOW u Hrvatskoj rekao je da tvrtka trenutačno posluje na četiri europska tržišta: u Grčkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Cipru, dok je sljedeće planirano tržište za širenje poslovanja Slovenija.

“Tvrtka je 2021. godine započela poslovanje u Grčkoj, dok je na hrvatsko tržište ušla 2022. To znači da međunarodno poslujemo već nekoliko godina, a u Hrvatskoj smo prisutni gotovo četiri godine. Grčka je i dalje naše najrazvijenije i najprofitabilnije tržište, prije svega zato što je ondje koncept prvi put uspješno testiran, potvrđen i skaliran.

Istodobno, Hrvatska predstavlja jednu od najuspješnijih razvojnih priča unutar Grupe. U samo nekoliko godina prošli smo put od predstavljanja potpuno novog načina preuzimanja i slanja paketa do pozicije jednog od najrelevantnijih igrača na domaćem tržištu paketne dostave.

Na razini Grupe, BOX NOW upravlja s više od 4300 paketomata u Grčkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Cipru. BOX NOW u Hrvatskoj trenutačno upravlja s više od 900 paketomata i više od 90.000 pretinaca, uz pokrivenost od približno 85 % teritorija zemlje. Danas u Hrvatskoj godišnje obrađujemo više od 10 milijuna paketa te surađujemo s više od 1300 partnera, uključujući vodeće međunarodne e-commerce brendove kao što su Vinted, Temu, Shein, Notino, Zara, Sport Vision, Decathlon, H&M i mnogi drugi.”

Dodatna ulaganja u ovoj godini

“2025. bila je godina u kojoj je BOX NOW Hrvatska dokazao da naš poslovni model uspješno funkcionira i u velikom opsegu poslovanja. Ostvarili smo operativnu profitabilnost, uz istovremeno vrlo snažan rast. U usporedbi s 2024. godinom, naši su prihodi porasli tri puta, dok se volumen pošiljaka udvostručio.

U 2026. planiramo dodatno povećati ulaganja, prvenstveno u infrastrukturu, tehnologiju i daljnje širenje naše mreže. Naš plan za ovu godinu uključuje daljnje širenje mreže na više od 1.100 paketomata i oko 120.000 pretinaca, uz pokrivenost veću od 95 % teritorija Hrvatske, uključujući otoke i ruralna područja.

Istodobno, značajne investicije u razvoj mreže paketomata predviđene su i tijekom 2027. godine, jer vjerujemo da upravo kapacitet i sposobnost skaliranja poslovanja dugoročno određuju tržišne pobjednike.

Što se tiče naše tržišne pozicije, rekao bih to vrlo izravno: BOX NOW više nije alternativa. Postajemo novi standard. Već danas držimo više od 20 % tržišnog udjela u Hrvatskoj, a naše su ambicije jasne – premašiti 30 % tržišnog udjela i postati vodeći igrač na tržištu. Vjerujemo da se tržište razvija upravo u smjeru na koji je BOX NOW usmjeren od samog početka: dostava izvan kućne adrese, potpuna kontrola korisnika nad preuzimanjem pošiljaka i vrhunsko korisničko iskustvo.”

Miroslav Mareš

Navike hrvatskih potrošača

Miroslav Mareš kaže kako se navike hrvatskih potrošača mijenjaju brže nego što su mnogi očekivali – danas kupci sve više žele imati kontrolu.

“Prije nekoliko godina velik broj kupaca još je bio naviknut čekati dostavu kod kuće, usklađivati vrijeme s dostavljačima ili odlaziti u poštanske urede. Danas kupci žele sami odlučiti gdje će i kada će preuzeti paket. Žele dostavu koja se uklapa u njihov raspored, a ne obrnuto. Upravo zato mreže paketomata rastu tako brzo. One odgovaraju načinu na koji ljudi danas žive – uz dinamičan tempo života, naviku korištenja mobilnih uređaja, sve manje strpljenja za čekanje i sve veću sklonost jednostavnim digitalnim rješenjima.

Istodobno bilježimo snažan rast segmenta dostave između privatnih korisnika (P2P) te tržišta rabljene robe i second hand e-trgovine. Platforme poput Vinteda ubrzale su stvaranje novih navika: korisnici više nisu samo primatelji paketa, već ih sve češće i sami šalju. Upravo je zato naša usluga “Pošalji paket” jedan od strateški važnih segmenata poslovanja.

Zanimljivo je i to da ovaj trend nije ograničen samo na Zagreb. Kada je odgovarajuća infrastruktura dostupna, građani u manjim gradovima i ruralnim sredinama također vrlo brzo prihvaćaju paketomate kao praktično rješenje. Praktičnost je univerzalna vrijednost, bez obzira na mjesto stanovanja.”

Otvaranje novih radnih mjesta

“U Hrvatskoj imamo više od 100 zaposlenika, a kroz širi operativni model podržavamo i više od 200 dodatnih neizravnih radnih mjesta. Kako rastemo, osobito s novim hubom i proširenim kapacitetima sortiranja, očekujemo i daljnje otvaranje novih radnih mjesta.

Trenutačno je dostupnost radne snage za nas stabilna. Ključno nije samo pronaći ljude, nego izgraditi procese i alate koji timovima omogućuju učinkovito i kvalitetno funkcioniranje. Tehnologija nam u tome mnogo pomaže. Naša je filozofija AI-first, human always – automatizacija treba ukloniti prepreke i ponavljajuće zadatke, dok ljudi ostaju nezamjenjivi u složenim situacijama, kvaliteti usluge i donošenju operativnih odluka.”

Planovi za budućnost

“Naši planovi temelje se na tri ključna prioriteta: kapacitetima, tehnologiji i tržišnom vodstvu. Prvo, nastavit ćemo širiti mrežu paketomata. Naš je cilj da budemo prisutni svugdje gdje nas korisnici trebaju, u velikim gradovima, manjim sredinama, na svakodnevnim rutama građana, a sve više i na hrvatskim otocima.

Drugo, nastavit ćemo ulagati u operativne kapacitete. Novi hub, tehnologija za sortiranje pošiljaka i buduće širenje mreže paketomata dio su iste strategije: izgraditi sustav koji može odgovoriti na daljnji rast, vršna sezonska opterećenja i sve veća očekivanja korisnika.

Treće, nastavit ćemo unapređivati digitalno korisničko iskustvo. Mobilna aplikacija, mogućnost preusmjeravanja pošiljaka, izmjene podataka primatelja, praćenje pošiljaka u stvarnom vremenu, korisnička podrška, chatbotovi i buduća AI rješenja dio su naše vizije da dostava bude jednostavna za korisnika, čak i kada je operativni sustav u pozadini vrlo složen.

Naša je ambicija jasna: učiniti BOX NOW prvim izborom za svakodnevnu dostavu paketa u Hrvatskoj. Dostava na kućnu adresu i dalje će imati važnu ulogu za velike, osjetljive ili premium pošiljke, no kada je riječ o standardnoj e-trgovini i dostavi između privatnih korisnika (P2P), dostava na paketomat sve više postaje prirodan i očekivan standard.”

“Najveći izazov je učiniti vrlo složen operativni sustav potpuno jednostavnim za korisnika”, dodaje Mareš.

“Za korisnika, BOX NOW mora djelovati jednostavno i lako: otvori aplikaciju, pronađe paketomat i preuzme ili pošalje paket u svega nekoliko sekundi. No iza te jednostavnosti stoji vrlo zahtjevan sustav: predviđanje volumena pošiljaka, sortiranje, optimizacija ruta, upravljanje kapacitetom paketomata, korisnička podrška i tehnologija koja sve to povezuje u stvarnom vremenu. Naša je filozofija: operacije počivaju na procesu, a iskustvo na tehnologiji.”