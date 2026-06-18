“Mislila sam da je moj život gotov”. Oprah otkrila događaj bez kojeg ne bi izgradila carstvo od 3,4 milijarde dolara

Oprah smatra da bez teškog iskustva koje ju je obilježilo u tinejdžerskim godinama vjerojatno nikada ne bi izgradila karijeru koja ju je učinila jednom od najutjecajnijih žena svijeta.

Oprah Winfrey, koja se nalazi na vrhu Forbesove liste 250 najvećih američkih poduzetnika i poslovnih lidera koji su sami izgradili svoje bogatstvo, prisjetila puta od farme u Mississippiju bez tekuće vode, na kojoj je rođena, do medijskog carstva čiju vrijednost Forbes procjenjuje na 3,4 milijarde dolara.

U razgovoru održanom u srijedu istaknula je kako su ključ njezina uspjeha lekcije koje je naučila tijekom teškog djetinjstva.

Winfrey, koja je od devete godine bila žrtva silovanja i seksualnog zlostavljanja, rodila je sina sa 14 godina, no dijete je ubrzo preminulo.

“Mislila sam da je moj život gotov. Pokušala sam si nauditi jer sam osjećala golemu sramotu zbog svega što se dogodilo”, rekla je okupljenima na događaju Forbes Self-Made 250 Celebration.

Da je njezin sin preživio, Winfrey bi morala napustiti školovanje kako bi ga odgajala. Danas taj tragični događaj vidi kao drugu priliku da se vrati obrazovanju, gdje je otkrila talent za debate i javni nastup. To ju je dovelo do posla na radiju, stipendije na Tennessee State Universityju, a kasnije i do stvaranja jednog od najpoznatijih medijskih brendova na svijetu.

Na ručku s Nelsonom Mandelom

Winfrey je otkrila i da je tijekom godina imala 29 zajedničkih obroka s Nelsonom Mandelom, koji je pomogao oblikovati Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, školu za djevojke u Južnoafričkoj Republici. Taj projekt opisuje kao najvažniju filantropsku lekciju u životu jer ju je naučio da “samo pisanje čekova nije dovoljno”.

Posebno mjesto u njezinu životu imala je i književnica Maya Angelou. Kada joj je Winfrey rekla da će njezina akademija za djevojke biti njezino najveće nasljeđe, Angelou joj je odgovorila da nitko zapravo ne zna kakvo će mu biti nasljeđe.

“Nasljeđe nije zgrada niti iznos novca. Nasljeđe su svi životi koje ste dotaknuli”, prisjetila se Winfrey njezinih riječi.

Prisjetila se riječi bake

Forbes procjenjuje da Oprah Winfrey danas raspolaže bogatstvom od 3,4 milijarde dolara. To je bogatstvo stvarala više od pet desetljeća kroz emisiju The Oprah Winfrey Show, produkcijsku kuću Harpo Productions, televizijsku mrežu OWN (Oprah Winfrey Network) te brojne filmske projekte, uključujući remake filma The Color Purple iz 2024. godine.

Govoreći o svom usponu, Winfrey se prisjetila riječi svoje bake:

“Moja baka mi je govorila: ‘Dušo, nadam se da ćeš jednog dana pronaći dobre bijelce kakve mi imamo.’ Bila je kućna pomoćnica i za nju su ‘dobri bijelci’ bili ljudi koji su joj dopuštali da kući ponese višak hrane, staru odjeću ili stvari koje njima više nisu trebale. Ne bi mogla vjerovati da sam odrasla i došla do toga da dobri bijelci rade za mene. Ne bi ni razumjela kako je moguće preokrenuti takav poredak stvari.”

Winfrey je istaknula kako je najbolja stvar koja joj se dogodila kao crnkinji bila je to što su je podcjenjivali. “Ti bijeli momci iz King Worlda nikada mi ne bi dali 50 posto vlasništva da su vjerovali da ću jednog dana biti tamo gdje sam danas”.

Kako je izgradila bogatstvo

Oprah Winfrey rođena je 1954. godine u gradiću Kosciusko u Mississippiju. Svoje bogatstvo počela je graditi 1984. kada je preuzela vođenje posrnulog jutarnjeg televizijskog programa u Chicagu. Emisija je ubrzo prerasla u nacionalni hit pod nazivom The Oprah Winfrey Show, koji se emitirao 25 sezona, od 1986. do 2011. godine.

Tijekom snimanja filma The Color Purple njezin odvjetnik savjetovao joj je da osnuje vlastitu produkcijsku tvrtku. Winfrey kaže da je za ulogu u filmu zaradila 235.000 dolara te se odrekla godišnjeg odmora kako bi sudjelovala u snimanju.

Osnivanjem Harpo Productions preuzela je vlasništvo nad vlastitom emisijom. Dotad je tvrtka King World upravljala prodajom i prihodima od showa te joj isplaćivala plaću. Kasnije je poslovanje proširila na televizijsku mrežu OWN i filmsku produkciju.

Godine 2007., uz podršku Nelsona Mandele, otvorila je internatsku školu za talentirane djevojke iz siromašnih obitelji u Južnoafričkoj Republici. Govoreći o desetljećima filantropskog rada, priznala je da je u početku često griješila.

“Napravila sam mnogo pogrešaka jer sam mislila da će davanje novca ljudima biti dovoljno da ih izvuče iz siromaštva ili teških životnih okolnosti. Naučila sam to na teži način: nikada nemojte nekome dati više novca nego što ga je sam zaradio.”