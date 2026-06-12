Nadja Schaps Horvat, LQ: Liderstvo nije titula nego sposobnost stvaranja okruženja u kojem ljudi rastu

Tvrtke poput LQ-a stvaraju lidere. A kada odluče dodatno ojačati vlastiti menadžment i zakoračiti u novu fazu rasta i razvoja uslijed raznih globalnih izazova, ulogu CEO-a njihove tvrtke može preuzeti jedino netko tko ima iznimno visok fokus na kvalitetu, inovacije i dugoročne rezultate. Upravo je takav lider Nadja Schaps Horvat, nova izvršna direktorica tvrtke LQ.

Nadja ne samo da spremno vodi u nove izazove tvrtku na čijem je čelu već istovremeno kreira i usmjerava lidere u tvrtkama klijenata LQ-a. Do tvrtke LQ dovela ju je dosadašnja impresivna karijera. U svom bogatom portfoliju vodila je brojne projekte organizacijskog razvoja i transformacije, pomažući kompanijama u stvaranju održivih rezultata kroz snažno liderstvo i razvoj organizacijske kulture. Karijeru je započela u PE (private equity) fondu gdje je prošla kroz pozicije analitičara investicija do članice uprave odgovorne za regulatornu usklađenost, ljudske resurse i pravne zadatke. Potom je s partnerima osnovala konzultantsku tvrtku usmjerenu na M&A, a posljednjih nekoliko godina obnašala je funkciju izvršne direktorice u jednoj od najvećih hrvatskih tvrtki za zdravstveni turizam s klinikama u Hrvatskoj i Italiji. Suosnivačica je udruge Lead You, koja je usmjerena na osnaživanje pojedinaca u profesionalnom razvoju izgradnje samopouzdanja i liderskih kompetencija u različitim fazama karijere.

Strategija i fokus za budući rast i razvoj tvrtke LQ, inovacije na tržištu konzultinga, mindset istinskih lidera te dugoročno mentorstvo tek su neke od tema o kojima smo razgovarali sa Nadjom Schaps Horvat u intervjuu za Forbes Hrvatska.

Prije nekoliko mjeseci preuzeli ste poziciju CEO u LQ-u, konzultantskoj tvrtci specijaliziranoj za razvoj lidera i organizacija. Koliko se ta pozicija razlikuje od Vaših dosadašnjih pozicija i sa kakvim izazovima se susrećete u LQ-u?

Preuzimanje pozicije CEO-a u LQ za mene je prirodan nastavak profesionalnog puta, ali i značajan iskorak. Ovo je prvi put da sam na čelu kompanije čija je osnovna misija razvoj liderstva i interne transformacije kod drugih organizacija. To donosi dodatnu razinu odgovornosti — ne samo voditi klijente prema promjenama, nego ih svakodnevno živjeti unutar vlastite organizacije.

Što se tiče izazova, ne bih rekla da su bili iznenađujući, ali svakako jesu zahtjevni. Svaka organizacija nosi svoje dinamike, neizgovorene pretpostavke i navike koje su se gradile godinama. Moj prioritet u ovim prvim mjesecima nije bio dolaziti s gotovim odgovorima, već slušati — tim, klijente i partnere. Vjerujem da se pravi liderski autoritet ne preuzima titulom, nego gradi povjerenjem koje se zarađuje svaki dan.

Preuzimam LQ u trenucima kada najveći izazov poslovnog svijeta nije tehnologija ni strategija sama po sebi, nego sposobnost organizacija da se prilagode brzini promjena. Konzultantska industrija također prolazi kroz vlastitu transformaciju. Danas kompanije više ne traže samo savjet, nego konkretan i mjerljiv utjecaj na poslovanje. Upravo zato vjerujem da će najveću vrijednost stvarati organizacije koje uspiju povezati poslovne rezultate, razvoj ljudi i sposobnost prilagodbe stalnim promjenama. Upravo u tome vidim strateški izazov, ali i važnu ulogu LQ-a.

LQ je tvrtka koja već godinama postavlja standarde u području razvoja liderstva i organizacijske učinkovitosti. Što se mijenja Vašim dolaskom? Koja je Vaša strategija i fokus za budući rast i razvoj tvrtke LQ?

LQ je kompanija s vrlo snažnim temeljima i reputacijom, tako da moj dolazak ne vidim kao potrebu za velikim zaokretom, nego kao priliku za dodatno jačanje poslovne dimenzije i strateškog utjecaja koji imamo prema klijentima.

Foto: Goran Hrubi

Ono što osobno donosim jest dugogodišnje iskustvo rada na C-level pozicijama i donošenja kompleksnih poslovnih odluka. Dugi niz godina bila sam s ‘druge strane stola’, zbog čega vrlo dobro razumijem pritiske, odgovornosti i izazove s kojima se lideri danas susreću. Mislim da klijenti danas sve manje traže teoriju, a sve više partnere koji razumiju realnost poslovanja i mogu povezati razvoj ljudi s konkretnim poslovnim rezultatima.

Moj fokus je dodatno približiti LQ business zajednici, nastaviti profesionalizirati poslovanje i jasno se usmjeriti na projekte u kojima možemo ostvariti stvaran i dugoročan utjecaj. Istovremeno, vjerujem da budućnost razvoja liderstva mora uključivati i razumijevanje utjecaja AI-a i novih tehnologija na organizacije i način rada.

Također vjerujem da upravo kombinacija business iskustva, rada s ljudima i razumijevanja organizacijskih promjena danas predstavlja najveću vrijednost koju mogu donijeti LQ-u i našim klijentima.

Tijekom Vaše karijere uspješno ste vodili kompleksne projekte organizacijskog razvoja, razvoja liderstva i poslovne izvrsnosti s posebnim fokusom na stvaranje održivih rezultata i dugoročne vrijednosti za klijente. Koji su Vam dosadašnji projekti bili najzahtjevniji, najizazovniji i najkompleksniji?

Najzahtjevniji projekti u mojoj karijeri bili su oni koji nisu tražili samo poslovnu transformaciju, nego i promjenu načina razmišljanja i ponašanja unutar organizacije. Strategiju je relativno lako definirati, ali pravi izazov počinje kada promjena treba zaživjeti u svakodnevnim odlukama, kulturi i načinu na koji lideri vode ljude.

Vodila sam više projekata u kojima je trebalo istovremeno ostvariti konkretne poslovne rezultate i graditi novu organizacijsku kulturu. U takvim procesima ključno je uskladiti različite razine organizacije i izgraditi povjerenje, jer se ne mijenjaju samo procesi, nego često i duboko ukorijenjeni obrasci ponašanja.

Kompleksnost projekata povećavale su situacije u kojima nije postojao ‘copy-paste’ pristup. Svaka organizacija ima vlastitu kulturu, dinamiku i fazu razvoja, zbog čega rješenja moraju biti prilagođena konkretnom kontekstu. Upravo zato vjerujem da pravi uspjeh nije kada promjena izgleda dobro nekoliko mjeseci, nego kada organizacija i nakon nekoliko godina pokazuje da je sposobna kontinuirano učiti, razvijati se i ostvarivati rezultate.

Ekspert ste za financijsko modeliranje, procjenu investicija i analizu projekata, C-level liderica, poslovni strateg s velikim iskustvom u području M & A-a, executive coachica…Koja su znanja, vještine i iskustva bili ključni za sve te pozicije i kompetencije?

Kada danas pogledam svoj profesionalni put, rekla bih da je svaka faza prirodno vodila sljedećoj. Sve je zapravo krenulo iz financija. Financijsko stručno znanje omogućilo mi je dubinsko razumijevanje poslovanja kompanija iz različitih industrija — ne samo kroz brojke, nego kroz način na koji organizacije stvaraju vrijednost, donose odluke i upravljaju rastom.

S vremenom su me dodatne edukacije, rad na kompleksnim projektima i iskustvo rada s različitim leadership timovima prirodno doveli do prve C-level pozicije. Tada sam shvatila da poslovni rezultati nikada nisu samo pitanje strategije i operativne izvrsnosti, nego prije svega kvalitete ljudi, odnosa i leadershipa.

Upravo zato sam se odlučila educirati za executive coacha. Coaching nikada nisam promatrala kao zasebnu karijeru, nego kao alat i vještinu koja mi pomaže bolje razumjeti ljude, njihove motivacije i potencijale te učinkovitije voditi timove i organizacije kroz promjene. Vjerujem da današnji lideri moraju jednako dobro razumjeti biznis i ljude.

Naravno, mislim da u svakom karijernom putu treba postojati i doza sreće — odnosno spremnosti da prepoznamo i odvažimo se iskoristiti prilike kada se pojave. Jednako je važan i mindset s kojim pristupamo izazovima.

Nadja Schaps Horvat, Foto: Goran Hrubi

Koje su trenutno najznačajnije inovacije, kvalitete usluga i poslovni performansi na tržištu konzultinga specijaliziranog za razvoj liderstva i organizacijskih transformacija?

Tržište konzultinga u području razvoja lidera i organizacija danas prolazi kroz vrlo intenzivnu promjenu. Klijenti više ne traže samo inspirativne edukacije ili teorijske modele leadershipa, nego vrlo konkretan i mjerljiv utjecaj na poslovne rezultate. Upravo zato najveću vrijednost danas imaju konzultantske kuće koje uspijevaju povezati business strategiju, organizacijsku kulturu i razvoj lidera u jedinstven i praktično primjenjiv pristup.

Jedna od najznačajnijih promjena svakako je integracija umjetne inteligencije i data-driven pristupa u razvoj ljudi i organizacija. AI otvara nove mogućnosti personaliziranog razvoja lidera, analitike organizacijske učinkovitosti i kvalitetnijeg donošenja odluka. No, istovremeno pokazuje koliko će ljudske vještine — poput empatije, komunikacije, sposobnosti vođenja kroz neizvjesnost i izgradnje povjerenja — postajati još važnije.

Klijenti danas posebno cijene partnere koji razumiju njihov business kontekst i specifičnosti industrije, a ne nude generička rješenja. Zato kvaliteta usluge više nije samo pitanje ekspertize, nego sposobnosti stvaranja dugoročnog partnerstva i stvarnog utjecaja na organizaciju.

Što u kontekstu i globalnom okruženju 2026. godine znači biti uspješan lider ili liderica, bez obzira o kojoj se branši radi? Kakav treba imati mindset istinski lider/liderica?

U svijetu stalnih promjena, neizvjesnosti i tehnološke transformacije, uspješni lideri su oni koji znaju stvarati povjerenje, povezivati ljude i davati smjer čak i kada nemaju sve odgovore.

Vjerujem da će najuspješniji biti oni koji uspiju spojiti poslovnu odlučnost i ljudskost, strateško razmišljanje i sposobnost slušanja. Tehnologija i umjetna inteligencija mijenjat će poslovanje, ali neće zamijeniti potrebu ljudi za kvalitetnim vodstvom.

Za mene je mindset istinskog lidera prije svega mindset kontinuiranog učenja, prilagodljivosti i osobne zrelosti. Liderstvo nije titula, nego sposobnost da stvarate okruženje u kojem ljudi mogu rasti, preuzimati odgovornost i ostvarivati rezultate.

Jednako važna postaje i autentičnost. Ljudi danas vrlo brzo prepoznaju razliku između lidera koji govore o vrijednostima i onih koji ih doista žive. Upravo zato vjerujem da će najveću prednost imati organizacije koje istovremeno grade rezultate i zdrave, održive odnose.

Kako biste ukratko opisali što bi CEO trebao raditi, a što nipošto ne bi trebao. Koje su najveće pogreške koje neki CEO-i rade?

CEO mora dati jasan smjer, okupiti pravi tim i stvoriti uvjete da ljudi mogu uspjeti. Njegov posao nije kontrolirati sve, nego omogućiti organizaciji da funkcionira i raste.

Najveće pogreške nastaju kada lider izgubi dodir sa stvarnošću, okruži se ljudima koji mu govore ono što želi čuti ili počne vjerovati da sam nosi organizaciju. U konačnici, kvaliteta lidera ne vidi se po tome koliko odluka donese sam, nego koliko kvalitetnih odluka organizacija može donositi i bez njega.

Suosnivačica ste PWMN Zagreb (Profesionalne mreže žena i muškaraca Zagreb) i udruge Lead You, te kreatorica Mentoring programa udruge Lead You. Koliko je mentorstvo važno u svakoj profesiji, neovisno o dobi, spolu ili poslovnim pozicijama?

Vjerujem da je mentorstvo važno u svakoj fazi karijere, a ne samo na njezinom početku. Kroz vlastiti profesionalni put imala sam priliku učiti od ljudi koji su mi, formalno ili neformalno, bili mentori i uvjerila se da nitko ozbiljan profesionalni razvoj ne gradi potpuno sam.

Za mene mentorstvo nije odnos u kojem jedna osoba ima sve odgovore, nego prostor za razmjenu iskustava, novih perspektiva i zajedničko učenje. Upravo zato sam kroz PWMN Zagreb i Lead You željela stvarati prilike za povezivanje i podršku ljudima koji žele rasti i razvijati se.

Foto: Goran Hrubi

Posebno mi je važno osnaživati žene u poslovnom svijetu, jer vjerujem da svatko zaslužuje pristup znanju, iskustvu i mreži podrške koja može ubrzati profesionalni razvoj. Oni koji su imali sreću učiti od drugih imaju i odgovornost dio tog iskustva prenijeti dalje.

Koji su najvažniji savjeti koje su vam dali Vaši mentori? A koje Vi savjete najčešće dajete drugima u mentoring programu?

Jedan od najvažnijih savjeta koje sam dobila od mentora bio je da karijeru ne gradim kroz titule, već kroz iskustva, odnose i kontinuirano učenje. Također, naučila sam koliko je važno ostati znatiželjan, otvoren za promjene i ne donositi odluke iz straha.

Posebno bih istaknula dva savjeta: „Biraj svoje bitke“ – usmjeri energiju na ono što donosi stvarnu vrijednost i dugoročan utjecaj – te „Možeš imati sve, ali ne u istom trenutku“, što me podsjeća da je karijera maraton, a ne sprint.

U mentoringu najčešće naglašavam važnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti razvoj. Mentor može pružiti podršku i perspektivu, ali ključne odluke donosi svatko za sebe. Također, potičem ljude da grade mrežu odnosa, traže savjet kada im je potreban i ne čekaju da budu potpuno spremni za sljedeći korak. Rast često dolazi upravo iz izlaska iz zone komfora.

I na kraju, vjerujem da je važno ne uspoređivati svoj put s tuđim. Ne postoji jedna definicija uspjeha – važno je graditi karijeru koja je u skladu s vlastitim vrijednostima i životnim prioritetima.

Tko može biti mentor?

Mislim da mentor ne mora biti osoba s najvišom titulom ili najimpresivnijom karijerom. Mentor je prije svega netko tko je spreman dijeliti iskustvo, postavljati prava pitanja i pomoći drugoj osobi da jasnije vidi vlastiti potencijal.

Tijekom karijere često su me najviše oblikovali ljudi koji nikada nisu imali formalnu ulogu mentora, ali su svojim primjerom, savjetom ili jednim razgovorom ostavili važan trag. Upravo zato vjerujem da mentorstvo ne mora biti formalno da bi bilo vrijedno.

Po mom mišljenju, dobar mentor ne stvara sljedbenike, nego pomaže ljudima da razviju vlastiti način razmišljanja i donošenja odluka. Zato mentor može biti svatko tko ima iskustvo, osobnu zrelost i iskrenu želju pomoći drugoj osobi da raste.

Vlastiti kredibilitet i ugled često su važniji od bilo kojeg poslovnog cilja i poslovnih rezultata. Što je ključno u njihovoj ‘izgradnji’?

Vjerujem da se kredibilitet i ugled grade dosljednošću – kroz svakodnevne odluke, ponašanje i način na koji se odnosimo prema ljudima. Posebno u leadershipu, nije važno samo što govorite, nego kako se ponašate pod pritiskom i koliko živite vrijednosti koje zastupate.

Nikada nisam vjerovala da cilj opravdava sredstva. Poslovni rezultati jesu važni, ali jednako je važno na koji način do njih dolazimo. Dugoročno – povjerenje, integritet i odnosi vrijede više od bilo kojeg kratkoročnog uspjeha.

Ljudi na kraju ne pamte samo što ste postigli, nego i kakva ste osoba bili u tom procesu. Zato vjerujem da se ugled gradi godinama, kroz profesionalnu konzistentnost i odluke koje su u skladu s vlastitim vrijednostima.

Često ističete važnost networkinga i izgradnje poslovnih odnosa. Koliko je networking danas važan za profesionalni uspjeh i dogovaranje poslova te može li se uspjeti i bez aktivnog umrežavanja i intenzivnog društvenog života? Jesu li poslovne mreže otvorene svima koji žele graditi kvalitetne profesionalne odnose ili ipak postoje određene prepreke za ulazak u te krugove?

Za mene networking nije pitanje broja kontakata, nego kvalitete odnosa koje gradite kroz vrijeme. Najvrjedniji poslovni odnosi nastaju kroz suradnju, povjerenje, zajednička iskustva i reputaciju koju dosljedno gradite.

Foto: Goran Hrubi

Ne mislim da je za uspjeh nužan izrazito aktivan društveni život niti da svi moraju biti ekstrovertirani. Međutim, teško je dugoročno graditi karijeru potpuno izolirano, jer svima u nekom trenutku trebaju suradnja, preporuka ili nova perspektiva.

Također, vjerujem da networking nije rezerviran za elitne krugove. Dugoročno vrata najčešće ne otvaraju status ili „pozivnice“, nego kredibilitet, kvalitetan rad i odnos prema ljudima. Najbolje profesionalne mreže nastaju kada odnosima pristupamo s iskrenim interesom i spremnošću da ne samo primamo, nego i doprinosimo.

Rođeni ste u Njemačkoj i odrastali ste u dvojezičnom okruženju. Odlično govorite njemački, hrvatski, engleski, španjolski i ruski. Pretpostavljam da ste karijeru mogli graditi i u nekoj znatno razvijenijoj zemlji. Što je bilo ključno za ostanak u Hrvatskoj?

Iskreno — ljubav. Prema tadašnjem dečku, a današnjem suprugu, prema obitelji, prijateljima, načinu života i sebi samoj.

Imala sam sreću odrastati u vrlo međunarodnom i dvojezičnom okruženju, zbog čega sam relativno rano shvatila da ‘trava kod susjeda nije nužno zelenija’. Kao dijete sam puno vremena provodila u inozemstvu, obrazovala sam se na engleskom i hrvatskom, provela dio studija u Švicarskoj i Rusiji. Naravno da razvijenija tržišta često nude više prilika u određenim industrijama, ali isto tako vjerujem da Hrvatska pruža vrlo kvalitetne mogućnosti ljudima koji su spremni dosljedno raditi, učiti i dugoročno graditi svoj profesionalni put.

Za mene su osjećaj pripadnosti, bliski odnosi i kvaliteta života bili jednako važni kao i poslovne prilike, a upravo sam to pronašla ovdje.

Što Vas još izvan profesionalnih okvira i sfera liderstva najviše raduje i zaokuplja?

Posao mi je važan, ali nikada nije bio cijeli moj život. Najviše me raduju putovanja, upoznavanje novih kultura i iskustava koja mi šire perspektivu. Posebno volim Afriku, kojoj se posljednjih godina redovito vraćam.

Važan dio mog života su i kultura, umjetnost i sport – od kazališta i izložbi do planinarenja i teretane. Volim druženja, dobru hranu, kuhanje i čitanje, a upravo mi ta raznolikost interesa pomaže da ostanem znatiželjna, uravnotežena i ispunjena – privatno i profesionalno.

Kakav je privatno Vaš mindset?

Po prirodi sam znatiželjna, optimistična i usmjerena na rast. Vjerujem da i dobra i teška iskustva imaju vrijednost ako iz njih nešto naučimo. Sport me posebno naučio disciplini i otpornosti — da nakon pada uvijek treba ustati i nastaviti dalje.

S vremenom sam postala i puno pragmatičnija. Vjerujem u visoke standarde i kvalitetu, ali isto tako mislim da perfekcionizam često može usporavati ljude i stvarati nepotreban pritisak.

Trudim se stajati čvrsto s obje noge na zemlji, ali istovremeno sanjati velike snove. Mislim da je upravo ta kombinacija realizma i ambicije važna — imati dovoljno hrabrosti za velike ciljeve, ali i dovoljno stabilnosti da ih možete dugoročno graditi.