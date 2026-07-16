“Najteže je bilo vratiti povjerenje”, Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke

Addiko banka slavi 10 godina poslovanja u Hrvatskoj, a isto toliko na čelu banke je i njezin predsjednik uprave. I tako, nakon deset godina uspješnog poslovanja u razgovoru za Forbes Hrvatska Mario Žižek ne govori o najvećim izazovima kroz bilance ili tržišne udjele. Govori o povjerenju. Upravo je ono, kaže, bilo najveći kapital koji je trebalo ponovno izgraditi nakon što je banka izašla iz jednog od najtežih razdoblja u svojoj povijesti. Danas, kada Addiko već godinama bilježi rekordne rezultate i slovi za jednu od najagilnijih banaka u regiji, jasno je da transformacija nije započela promjenom imena, nego promjenom načina razmišljanja.

Postoje trenuci u poslovanju kada brojke više nisu najveći problem. Bilanca se može očistiti, kapital povećati, a loši krediti smanjiti na prihvatljivu razinu. Ono što je mnogo teže vratiti jest povjerenje.

Upravo je to bio izazov koji je Addiko banku čekao početkom 2016. godine. Nekadašnji Hypo iza sebe je ostavio financijski i reputacijski teret koji se nije mogao izbrisati jednostavnom promjenom vlasništva ili novim vizualnim identitetom. Novi vlasnici, američki investicijski fond Advent i Europska banka za obnovu i razvoj, preuzeli su instituciju koja je već prošla zahtjevno restrukturiranje. Bilanca je bila očišćena, udio loših kredita među najnižima na hrvatskom tržištu, a kapitalna pozicija iznad prosjeka domaćeg bankarskog sustava. Financijski gledano, najteži dio posla bio je završen.

No percepcija javnosti govorila je nešto sasvim drugo.

“Vrlo brzo shvatili smo da problem nije unutar banke. Naši zaposlenici i postojeći klijenti imali su veliko povjerenje u instituciju. Problem je bio način na koji nas je doživljavala javnost”, prisjeća se Žižek.

To je bio trenutak u kojem je postalo jasno da će transformacija morati biti mnogo dublja od klasičnog rebrandinga.

“Rebranding nije promjena logotipa ili boje. On mora biti posljedica promjene strategije. Ako promijenite samo ime, a nastavite raditi isto, zapravo niste promijenili ništa.”

Danas ta rečenica zvuči gotovo samorazumljivo, ali prije deset godina predstavljala je prilično radikalan zaokret. Većina banaka tada je nastojala širiti ponudu proizvoda i biti prisutna u svim segmentima tržišta. Addiko je odabrao potpuno suprotan put.

Umjesto univerzalne banke odlučio je postati specijalist.

“Rekli smo da želimo raditi manje stvari, ali ih raditi bolje od drugih.”

Ta odluka nije bila kozmetička. Značila je odustajanje od dijela poslova koji su desetljećima činili identitet banke. Prodano je društvo za upravljanje fondovima, leasing poslovanje izdvojeno je iz sustava, ugašene su brokerske aktivnosti, a financiranje velikih korporacija više nije bilo strateški prioritet. Fokus je prebačen na dva područja za koja je Uprava vjerovala da nude najveći prostor za rast – gotovinske kredite građanima i financiranje malih poduzetnika.

Rebranding nije promjena logotipa ili boje. On mora biti posljedica promjene strategije, kaže Žižek: Karlo Klasić

Iz današnje perspektive taj potez djeluje logično. Tada nije bio.

“Najveći izazov nije bio uvjeriti tržište. Najteže je bilo objasniti vlastitim ljudima zašto prestajemo raditi nešto što smo godinama smatrali važnim dijelom poslovanja.”

Svaka velika organizacija razvije vlastite navike. Ljudi se poistovjećuju s poslovima koje rade, procesima koje poznaju i klijentima s kojima godinama surađuju. Promijeniti strategiju znači promijeniti i način na koji zaposlenici razmišljaju o vlastitoj ulozi. Upravo zato prvi mjeseci transformacije nisu bili posvećeni proizvodima ili marketingu, nego razgovorima unutar same banke.

“Nije dovoljno zaposlenicima reći što će se promijeniti. Morate objasniti zašto se mijenja. Tek kada ljudi razumiju razlog, spremni su prihvatiti promjenu.”

Žižek danas o tom razdoblju govori bez dramatike, ali priznaje da je upravo ono bilo najzahtjevniji dio cijelog procesa. Ne zbog tržišta, nego zbog neizvjesnosti.

“Najteže je razdoblje između odluke i prvih rezultata. Tada svaki dan govorite ljudima da vjerujete u strategiju, ali još nemate brojke kojima to možete dokazati.”

Rezultati ne mijenjaju strategiju

To je trenutak u kojem se, smatra, vidi razlika između upravljanja i liderstva.

“Ako vi sami ne vjerujete u ono što radite, ljudi će to vrlo brzo osjetiti. Ne možete svakoga dana stajati pred organizacijom i govoriti nešto u što sami niste potpuno uvjereni.”

Prve potvrde stigle su već godinu poslije. Nakon rekordnog gubitka ostvarenog 2015. godine banka se vratila u pozitivno poslovanje, a svaka sljedeća godina donosila je rast novih plasmana, profitabilnosti i tržišne pozicije. No Žižek ni danas ne govori o tome kao o prekretnici.

“Rezultati nisu promijenili strategiju. Oni su samo potvrdili da smo od početka bili na dobrom putu.”

Ta dosljednost postala je zaštitni znak Addika. Dok su mnoge financijske institucije posljednjih godina prilagođavale strategije svakoj novoj tržišnoj okolnosti, Addiko je ostao vjeran jednostavnoj ideji – raditi manje, ali biti bolji. Upravo će ta filozofija otvoriti prostor za drugu veliku promjenu koja će obilježiti sljedeće desetljeće; digitalizaciju bankarstva, u kojoj je banka često bila ispred konkurencije.

Promjena strategije nije dugo ostala samo interna priča. Vrlo brzo počela se vidjeti i na proizvodima koje je banka nudila tržištu. Dok je većina konkurenata i dalje gradila procese oko opsežne dokumentacije i dugotrajnih procedura, Addiko je pokušavao odgovoriti na jedno jednostavno pitanje – što klijentu doista treba?

Odgovor nije bio novi proizvod, nego manje administracije.

“Mi nismo pojednostavili kriterije za odobravanje kredita. Pojednostavili smo proces”, kaže Žižek.

Filozofija transformacije

Na prvi pogled razlika zvuči gotovo semantički, ali upravo je u njoj bila sadržana filozofija cijele transformacije. Kredit nije postao dostupniji zato što je banka preuzimala veći rizik, nego zato što je počela koristiti podatke koje je već imala na raspolaganju. Ako je klijent imao urednu kreditnu povijest i banka je kroz kreditne registre mogla procijeniti njegovu urednost, nije bilo razloga da ga ponovno opterećuje dokumentacijom koja nije mijenjala konačnu odluku.

Tako je Addiko među prvim bankama u Hrvatskoj omogućio odobravanje gotovinskih kredita uz samo osobnu iskaznicu. U to vrijeme takav je pristup mnogima djelovao gotovo nevjerojatno. Javnost je pojednostavljeni proces često poistovjećivala s manjom razinom kontrole, iako je stvarnost bila upravo suprotna. Umjesto papira, banka se počela oslanjati na podatke.

Tehnologija nije cilj. Ona je samo sredstvo, naglašava Žižek; Foto: Karlo Klasić

Bio je to tek početak.

Nekoliko godina poslije predstavila je i potpuno digitalni proces odobravanja kredita, u kojem je novi klijent mogao, bez odlaska u poslovnicu, od identifikacije do potpisa ugovora završiti cijeli postupak iz vlastitog doma.

“Danas se to podrazumijeva, ali tada je to bio velik iskorak. Identifikacija klijenta, digitalni potpis i realizacija kredita kroz jedan online proces bili su tehnološki mnogo složeniji nego što izgledaju iz korisničke perspektive.”

Digitalizacija je vrlo brzo postala jedan od zaštitnih znakova Addika. Virtualna poslovnica ušla je u svakodnevni rječnik korisnika, a banka se pozicionirala kao institucija koja nove tehnologije ne koristi kao marketinški alat, nego kao način pojednostavljenja korisničkog iskustva.

Tehnologija nije cilj

No Žižek i danas upozorava kako se digitalizacija često pogrešno tumači.

“Tehnologija nije cilj. Ona je samo sredstvo. Klijenta ne zanima koliko je sustav sofisticiran. Njega zanima može li svoju potrebu riješiti brzo, jednostavno i sigurno.”

To je ujedno razlog zbog kojeg nikada nije vjerovao u tezu da će poslovnice nestati. Iako se već godinama predviđa kako će mobilno bankarstvo u potpunosti zamijeniti fizičke kontakte, iskustvo Addika pokazuje drukčiju sliku.

“Ljudi žele mogućnost izbora. Jedan će klijent sve napraviti putem mobitela. Drugi želi razgovarati s bankarom. Treći će odabrati da mu ugovor donese poštar. Naš posao nije odlučiti koji je način ispravan. Naš posao je omogućiti sva tri.”

Ista logika vodila je i razvoj poslovanja s malim poduzetnicima, segmentom koji je prije deset godina činio tek manji dio portfelja banke.

Žižek smatra da su upravo mala i srednja poduzeća bila područje u kojem se moglo napraviti najveći iskorak. Ne zato što su druge banke zanemarivale taj segment, nego zato što su ga često obrađivale jednako kao velike korporacije.

Najbolja reklama uvijek je preporuka zadovoljnog klijenta, ističe Žižek: Foto: Karlo Klasić

“Mali poduzetnik nema vremena čekati tjednima. Njegov posao funkcionira drukčije. Ako mu odgovor treba danas, onda mu za mjesec dana više ne znači puno.”

Banka je zato razvila vlastite modele procjene koji su kombinirali javno dostupne financijske podatke, interne analize i digitalnu obradu zahtjeva. Rezultat nije bio samo brže odobravanje kredita nego i potpuno drukčije iskustvo za klijente.

Brojke najbolje pokazuju koliko je takav pristup promijenio tržišnu poziciju Addika. Od nekoliko milijuna eura novih plasmana malim poduzetnicima godišnje banka je u deset godina došla do portfelja koji se mjeri u stotinama milijuna eura.

“Najbolja reklama uvijek je preporuka zadovoljnog klijenta. Kada poduzetnik dobije odgovor u nekoliko dana, a ne za nekoliko tjedana, on će to ispričati drugom poduzetniku. Takve preporuke vrijede više od bilo koje kampanje.”

Pitanje umjetne inteligencije

Iako se danas gotovo svaka rasprava o budućnosti bankarstva vrlo brzo pretvori u razgovor o umjetnoj inteligenciji, Žižek smatra da je oko nje stvoren i određeni val nerealnih očekivanja.

Ne dovodi u pitanje njezin potencijal. Naprotiv, uvjeren je da će umjetna inteligencija promijeniti gotovo svaki segment poslovanja. Ali jednako je uvjeren da će još dugo trebati ljudsku kontrolu.

“Što je prilika veća, veći je i rizik.”

U Addiku umjetna inteligencija već sudjeluje u pripremi odgovora na upite klijenata. Većina ih prolazi bez značajnijih intervencija zaposlenika, no upravo preostali dio pokazuje zašto tehnologija još ne može preuzeti odgovornost.

“Oko osamdeset posto odgovora potpuno je ispravno. Petnaestak posto traži manje korekcije. Ali nekoliko posto odgovora i dalje je potpuno pogrešno. U bankarstvu je to jednostavno previše.”

Umjetna inteligencija, zaključuje, može pomoći ljudima da rade brže i kvalitetnije, ali još nije došla do razine na kojoj može zamijeniti iskustvo, prosudbu i odgovornost. Upravo zato najveće promjene koje dolaze neće se događati između ljudi i tehnologije, nego u načinu na koji će te dvije strane naučiti surađivati.

Ako je digitalizacija promijenila način na koji banke posluju, onda će, smatra Žižek, sljedeće desetljeće obilježiti nešto drugo; sposobnost da se u vremenu sve bržih promjena zadrži povjerenje klijenata i investitora. Upravo zato razgovor o budućnosti vrlo brzo skreće s tehnologije na stanje hrvatskog gospodarstva.

Investicije, pravna sigurnost, preuzimanje Addiko banke…

U posljednjih deset godina Hrvatska je, kaže, napravila ozbiljan iskorak. Kreditni rejting države dosegnuo je investicijsku razinu, uveden je euro, zemlja je postala dio Schengena, a makroekonomski pokazatelji danas izgledaju bitno drukčije nego prije deset godina. Sve su to signali koji međunarodnim investitorima šalju poruku da je riječ o stabilnijem tržištu.

No postoji jedno područje za koje smatra da nije pratilo taj napredak.

“Najmanji pomak vidim u pravnoj sigurnosti.”

Ne govori to iz pozicije bankara koji zaziva deregulaciju. Dapače, uvjeren je da je snažna regulativa jedan od temelja stabilnog financijskog sustava. Problem nastaje kada tržište izgubi osjećaj predvidivosti.

“Investitor može prihvatiti niži prinos ili sporiji rast. Ono što teško prihvaća jest situacija u kojoj ne može procijeniti kakva će pravila vrijediti za pet ili deset godina.”

Kao primjer navodi dugotrajne posljedice kredita vezanih uz švicarski franak. Posljednji takvi krediti u Addiku odobreni su još 2008. godine, no gotovo dva desetljeća poslije tema i dalje proizvodi pravne i financijske posljedice.

Najjači timovi uvijek su najrazličitiji, zaključuje Žižek; Foto: Karlo Klasić

“To više nije samo pitanje banaka. To je pitanje poruke koju šaljete svakome tko razmišlja o ulaganju.”

Upravo zato vjeruje da će sljedeći veliki iskorak Hrvatske ovisiti manje o fiskalnim pokazateljima, a više o jačanju povjerenja u institucije.

Da interes investitora nije samo teorijska tema potvrđuje i primjer same Addiko banke. Na pitanje o mogućem preuzimanju Žižek nije želio komentirati konkretne procese, ali kaže kako interes koji banka privlači vidi kao potvrdu vrijednosti stvorene tijekom posljednjih deset godina. (Trenutačno su za preuzimanje Addiko banke zainteresirani Raiffeisen Bank International i Nova Ljubljanska banka, koje su objavile konkurentske ponude za preuzimanje. op.a.)

Žižek podsjeća da je Addiko nakon izlaska na burzu 2019. godine već bio predmet snažnog interesa ulagača, a slična situacija postoji i danas, kada više investitora pokazuje interes za vlasnički udio. Bez obzira na buduću vlasničku strukturu, smatra da su najveća vrijednost banke njezini ljudi, znanje, procesi i tehnologija.

Sličan proces okrupnjavanja, smatra, čeka i europsko bankarstvo.

Konsolidacija će se nastaviti. Troškovi regulatornih zahtjeva, ulaganja u kibernetičku sigurnost i razvoj digitalnih platformi postali su toliko veliki da manje banke sve teže mogu samostalno pratiti tempo tržišta.

“Banku često uspoređujem s hotelom koji ima wellness, restoran i kongresnu dvoranu, ali samo deset soba. Fiksni troškovi ostaju isti, bez obzira na to koliko gostiju imate.”

Ipak, veličina sama po sebi nije jamstvo uspjeha.

Naprotiv.

Veliki sustavi često postanu spori upravo onda kada tržište od njih traži najveću agilnost.

“Možete imati goleme resurse, ali ako vam za odluku treba nekoliko mjeseci, tržište će vas prestići.”

Ta rečenica možda najbolje objašnjava zašto tijekom cijelog razgovora mnogo češće govori o brzini nego o veličini banke. U njegovoj interpretaciji konkurentska prednost nikada nije proizlazila iz tržišnog udjela nego iz sposobnosti da organizacija brzo prepozna promjenu i jednako brzo na nju odgovori.

“Brzina odlučivanja bila je jedna od naših najvećih prednosti.”

Temelj u ljudima

No gotovo svaki put kada razgovor ode prema tehnologiji ili tržištu, Žižek ga vraća ljudima.

Prisjeća se kako je, dolazeći u banku prije deset godina, vjerovao da su najbolji stručnjaci odavno otišli. Pokazalo se da je pogriješio.

“Najveća vrijednost koju sam zatekao bili su ljudi. Donijeli smo nova znanja i nova iskustva, ali temelj organizacije već je bio ovdje.”

Otuda proizlazi i njegov pogled na upravljanje.

Najbolje organizacije, smatra, ne stvaraju se okupljanjem ljudi koji razmišljaju jednako.

“Najjači timovi uvijek su najrazličitiji. Različite generacije, različita iskustva, različiti karakteri i pogledi na svijet. Upravo tada dobivate najbolje odluke.”

To je možda vidljivije nego ikada prije, u trenutku kada na tržište rada dolaze generacije koje imaju potpuno drukčija očekivanja od svojih prethodnika. Fleksibilnost više nije pogodnost nego standard, a odnos prema poslu bitno se promijenio.

“Danas mladi ljudi otvoreno govore da žele ravnotežu između privatnog života i posla. To je činjenica kojoj se poslodavci moraju prilagoditi.”

Istodobno upozorava da prilagodba ne znači odustajanje od visokih očekivanja.

“Naš je cilj imati najbolje ljude i ponuditi im najbolje uvjete. Ali nije riječ samo o plaći. Ljudi žele raditi u sredini u kojoj mogu učiti, razvijati se i osjećati da njihov rad ima smisla.”

“Radio bi brže”

Pred kraj razgovora vraćamo se na početak. Na deset godina koje su promijenile Addiko banku i na pitanje koje se gotovo nameće samo od sebe.

Bi li danas nešto napravio drukčije?

Ne razmišlja dugo.

“Sve bih napravio još brže.”

Ne zato što smatra da su donesene odluke bile pogrešne, nego zato što danas zna koliko je važno ne izgubiti zamah kada jednom odlučite promijeniti organizaciju.

“Iz iskustva znam da smo bili na dobrom putu. Danas bih imao više hrabrosti ubrzati cijeli proces.”

Na odlasku ga pitam još samo jedno: može li se čovjek nakon deset godina vođenja tako zahtjevnog sustava umoriti?

Odgovor ponovno dolazi gotovo instinktivno.

“Ne. Kada radite posao koji volite, on vam ne oduzima energiju. Često se s godišnjeg odmora vratim s više ideja nego što sam ih imao prije nego što sam otišao.”

Možda upravo ta rečenica najbolje zaokružuje priču o Addiku. Posljednjih deset godina banka je promijenila ime, strategiju, poslovni model i tržišnu poziciju. No iza svih tih promjena nije stajala tehnologija niti marketinška kampanja. Stajala je jednostavna ideja da se povjerenje ne može vratiti preko noći, nego da se gradi svakom odlukom, svakim procesom i svakim odnosom s klijentima, zaposlenicima i investitorima.

U svijetu u kojem se banke natječu algoritmima, umjetnom inteligencijom i digitalnim platformama, upravo bi to mogla biti njihova najvrjednija konkurentska prednost.