Najveći svjetski franšizer brze hrane ne gubi apetit za novim akvizicijama, agresivno širi poslovanje

Greg Flynn upravlja s više od 3.000 restorana, uključujući Wendy’s, Pizza Hut, Taco Bell i druge lance, koji zajedno ostvaruju više od 5 milijardi dolara godišnjeg prihoda. Evo zašto nastavlja agresivno širiti svoje poslovanje.

Posljednjih deset godina Greg Flynn bio je najveći franšizer u Americi, a danas je najveći na svijetu. No njegov apetit za daljnjim rastom ne jenjava.

„Naš je cilj izgraditi globalno poslovanje s operativnim sposobnostima i uspjehom koji nadilaze sve što se danas može vidjeti u svijetu“, kaže 62-godišnji Flynn, izvršni direktor i osnivač tvrtki Flynn Group i Flynn Properties. „Vođenje operativnih poslovanja, osobito onih usmjerenih na krajnje potrošače, iznimno je zahtjevno. Ako to možete raditi uspješno i dosljedno, kroz više brendova, na više geografskih tržišta i u više industrija, to postaje vrlo vrijedna i teško nadoknadiva konkurentska prednost.“

Carstvo od 5 milijardi dolara prihoda

Tijekom posljednja tri desetljeća Flynn je iznova ulagao u franšize restorana brze prehrane. S godišnjim prihodom od 5 milijardi dolara i više od 3.000 franšiza Applebee’sa, Taco Bella, Panere, Arby’sa, Pizza Huta, Wendy’sa te, odnedavno, Planet Fitnessa u 44 američke savezne države te u Australiji i Novom Zelandu, njegov portfelj više je nego dvostruko veći od portfelja sljedećeg najvećeg franšizera.

Prema procjenama Forbesa, Flynn posjeduje oko 25 % vlasništva u poslovanju, uz približno 2,5 milijarde dolara kredita i više od 100 milijuna dolara gotovine. Forbes procjenjuje vrijednost tvrtke na oko 5 milijardi dolara, što Flynnovo osobno bogatstvo stavlja na približno 650 milijuna dolara.

„Namjerno smo sastavili portfelj tako da odražava strukturu restoranske industrije. Razlog je jednostavan – nemamo kristalnu kuglu“, kaže Flynn. „Ne mogu vam reći hoće li segment fast casual restorana, klasične brze prehrane ili bilo koji drugi segment zauvijek dominirati tržištem.“

Hoteli, nekretnine i stabilna zarada

Njegova tvrtka za razvoj komercijalnih nekretnina Flynn Properties od osnutka 1994. godine, zajedno s partnerima, posjedovala je i upravljala s više od 4 milijuna četvornih stopa nekretnina. Danas portfelj obuhvaća 101 hotel – uglavnom Marriott Residence Inn i Hilton Garden Inn – te šest luksuznih resorta i hotela u Meksiku i Kaliforniji.

Forbes procjenjuje da Flynn ostvaruje oko 500 milijuna dolara godišnje EBITDA dobiti, uz prosječnu profitnu maržu od oko 10 %, koja u povoljnim tržišnim uvjetima može doseći i 15 %.

“Najbolji operater u restoranskoj industriji”

„U restoranskoj industriji Greg Flynn i Flynn Group smatraju se najboljim operaterima“, kaže Gregory Francfort iz investicijske kuće Guggenheim Partners. Ističe kako Flynn nakon svake akvizicije vrlo brzo poboljšava poslovne rezultate kupljenih restorana.

Godine 2001. Goldman Sachs uložio je 40 milijuna dolara u jednu od njegovih najvećih akvizicija Applebee’sa. Kasnije je investiciju preuzeo kanadski Ontario Teachers’ Pension Plan Board, a danas su vlasnici holdinga Flynn, njegov menadžment, taj mirovinski fond i investicijska kuća Main Post Partners.

Zašto ne vjeruje u obiteljske tvrtke

Flynn tvrdi da je njegov plan nasljeđivanja već razrađen te da bi poslovanje nastavilo funkcionirati i bez njega.

„Sutra bih mogao stradati u prometnoj nesreći i poslovanje se ne bi ni na trenutak zaustavilo.“

Njegovo troje djece nije uključeno u poslovanje.

„Moju djecu to ne zanima, ali iskreno, nisu ni pozvana. Nisam osobiti zagovornik obiteljskih tvrtki. Vrlo je teško privući najbolji svjetski talent ako se njihovo prezime ne nalazi na natpisu iznad ulaza.“

Poduzetničke korijene naslijedio je od obitelji

Flynn je odrastao u obitelji koja je desetljećima bila povezana s franšizama brze prehrane. Stric je vodio uspješni McDonald’s, a otac dva Burger King restorana u San Franciscu.

„Taj jedan restoran platio mu je ostatak života“, prisjeća se Flynn govoreći o jednom od očevih Burger King restorana.

Povijest ga je naučila kako upravljati rizikom

Iako je završio povijest na Brownu i magistrirao američku povijest na Yaleu, najveću poslovnu lekciju pronašao je u priči brodograditelja Johna Roacha, koji je propao nakon što mu država nije platila ratne brodove.

„To me naučilo što znači koncentrirani rizik. Nikada nisam želio staviti sva jaja u jednu košaru“, kaže Flynn.

Krizu je pretvorio u priliku za širenje

Nakon kupnje prvog luksuznog hotela 2006., financijsku krizu 2008. iskoristio je za agresivno širenje. Do 2012. kupio je gotovo 300 novih Applebee’s restorana.

Slijedile su akvizicije Taco Bella, Panere i Arby’sa.

„Uvijek prvo zadržimo postojeće operativne timove. Gotovo bez iznimke iz istih ljudi uspijemo izvući bolje rezultate nego prethodni vlasnici.“

Pandemija nije zaustavila rast

Pandemija je teško pogodila restoransku industriju, ali Flynn se prilagodio oslanjanjem na drive-thru prodaju i dostavu hrane.

Već 2021. kupio je 900 Pizza Hut i 190 Wendy’s restorana, a dvije godine kasnije postao najveći Pizza Hut i Wendy’s operater u Australiji i na Novom Zelandu.

Nova velika oklada: fitness i kava

Posljednjih godina Flynn širi poslovanje izvan restorana. Uložio je u lanac kafića 7 Brew te se obvezao otvoriti 160 novih lokacija.

Istodobno je postao jedan od najvećih franšizera Planet Fitnessa kupnjom više od 140 fitness centara.

„Vrlo snažno ulažemo u taj segment. Nadam se da ćemo kupiti još lokacija.“

Kupci danas prije svega traže vrijednost

Unatoč diversifikaciji, restorani ostaju okosnica njegova poslovanja. Applebee’s, Arby’s i Taco Bell bilježe rast koji nadoknađuje slabije rezultate Pizza Huta i Wendy’sa.

„Imamo snažnu prisutnost u šest velikih brendova i naš je glavni zadatak održavati ih uspješnima. Povjerenje potrošača nikada nije bilo niže, a to je usko povezano s inflacijom. Kupci danas više nego ikad traže vrijednost za svoj novac. Najuspješniji su oni brendovi koji tu vrijednost znaju isporučiti.“

Chloe Sorvino, novinarka Forbesa (link na originalni članak)