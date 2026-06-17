Nekad najplaćeniji sportaš svijeta optužen za krađu i izdavanje čeka bez pokrića od 200.000 dolara

Uz najnovije pravne probleme, sportska legenda uključena je i u više financijskih sporova s trgovcima luksuznim nakitom.

Nepobijeđeni boksački prvak Floyd Mayweather suočava se s dvije kaznene prijave u Las Vegasu zbog optužbi da je izdao ček bez pokrića kako bi kupio sat u trgovini luksuzne rabljene robe.

Mayweather se u ponedjeljak trebao pojaviti na prvom ročištu pred Sudom pravde u Las Vegasu. Na saslušanju nije bio osobno prisutan, već ga je zastupao odvjetnik, priopćio je ured okružnog tužitelja okruga Clark. Sljedeće ročište zakazano je za rujan.

Mayweather (49) optužen je u travnju za krađu te za izdavanje i korištenje čeka bez dovoljno sredstava na računu s namjerom prijevare, pokazuju sudski dokumenti.

Ljubitelj satova i nakita

Tužitelji tvrde da je u prosincu 2024. godine napisao ček na 200.000 dolara preko banke Wells Fargo za kupnju u luksuznoj trgovini Gold and Beyond u Las Vegasu, iako na računu navodno nije imao dovoljno sredstava za pokriće tog iznosa. Prema kaznenoj prijavi, riječ je o kupnji sata. Mayweatherov odvjetnik i njegovi predstavnici nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kaznene prijave dolaze u trenutku kada se bivši boksački prvak suočava s još nekoliko pravnih sporova. Ranije ove godine protiv njega je u New Yorku podnesena tužba zbog navodnog neplaćanja najamnine za stan na Manhattanu, a uključen je i u financijske sporove s više draguljara.

Istodobno je Mayweather podnio tužbu protiv svog bivšeg poslovnog menadžera, tvrdeći da je godinama bio žrtva prijevare.

Dvaput na vrhu Forbesove liste

Mayweather je 2015. godine prema Forbesu bio najplaćeniji sportaš svijeta sa zaradom od oko 300 milijuna dolara, ponajviše zahvaljujući megaborbi protiv Mannyja Pacquiaa, koja se i danas smatra jednim od najunosnijih sportskih događaja u povijesti. Samo od tog meča inkasirao je više od 200 milijuna dolara.

Na vrh Forbesove ljestvice vratio se i 2018., kada je zaradio približno 285 milijuna dolara nakon spektakla protiv UFC zvijezde Conora McGregora. Borba je generirala više od 600 milijuna dolara prihoda od televizijskih prijenosa, ulaznica i sponzorskih ugovora, potvrdivši Mayweatherov status jednog od najunosnijih sportaša svih vremena.

Nekadašnji svjetski prvak u pet različitih težinskih kategorija početkom godine objavio je da prekida boksačku mirovinu i ovog se ljeta vraća natjecateljskom boksu. Prema ranijem priopćenju, Mayweather bi 27. lipnja trebao nastupiti u Ateni na boksačkom spektaklu pod nazivom “Battle of the Legends”. U travnju je i sam potvrdio da će sudjelovati na priredbi u grčkoj prijestolnici, piše CNN.