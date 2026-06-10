Nikolina Lauc, GlycanAge: “Prikupili smo 13 milijuna dolara investicija. Najviše rastemo na tržištu SAD-a”

Europska studija koja integrira podatke više od 20.000 pojedinaca, uključujući istraživanja iz Velike Britanije, Njemačke, Švedske i Hrvatske – pozicionira regiju na čelo novog načina razumijevanja starenja. Znanstvenici su uspjeli standardizirati mjerenje biološke dobi pomoću glikobiomarkera koji odražavaju dugoročnu upalu, na način koji je izravno povezan sa zdravstvenim ishodima poput bolesti i smrtnosti.

Za Europu, a posebno za Hrvatsku, to predstavlja pomak od doprinosa globalnim istraživanjima prema definiranju standarda koji se primjenjuju u kliničkoj praksi.

Istraživanje se temelji na radu profesora Gordana Lauca, suosnivača GlycanAgea, čiji rad potječe sa Sveučilišta u Zagrebu i koji je pokrenuo Human Glycome Project, a rezultati će biti predstavljeni na kliničkom skupu u Dubrovniku 20. lipnja uz sudjelovanje suradnika ISABS-a i Mayo Clinic.

“Tehnologiju komercijalizira GlycanAge, biotech startup sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu (poznat po istomenom testu biološke dobi) koji je prisutan u više od 2000 klinika u 60 zemalja. ” Više o rezultatima istraživanja otkrila je za Forbes Hrvatska Nikolina Lauc, suosnivačica i izvršna direktorica GlycanAgea.

“To je jedna od najvećih analiza glikana koja je dosad napravljena i rezultati su nam bili vrlo zanimljivi jer smo vidjeli da vrlo različite bolesti, od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti do autoimunih bolesti imaju vrlo sličan proinflamatorni glikanski potpis.

Drugim riječima, mnoge kronične bolesti dijele zajedničku biološku podlogu povezanu s kroničnom upalom i starenjem imunosnog sustava.

Posebno je važno to što glikani nisu samo biomarkeri koji “prate” starenje, nego aktivno sudjeluju u regulaciji imunosnog sustava i upale. Dakle, ne gledamo samo posljedice starenja, nego jedan od mehanizama koji sudjeluje u samom procesu starenja.

Također smo pokazali da GlycanAge ostaje povezan s rizikom smrtnosti čak i kada se uzmu u obzir klasični faktori rizika poput LDL kolesterola, tlaka, pušenja ili CRP-a. To sugerira da glikani mjere dugoročnu imunosnu “istrošenost” organizma koju standardni markeri često ne mogu dovoljno rano prepoznati.

Meni je možda najvažnije to što vidimo da se taj biomarker može mijenjati. Ljudi koji poboljšaju san, smanje stres, izgube višak kilograma ili promjene životne navike često vide i poboljšanje svoga GlycanAge rezultata.”

“Glikani reguliraju naš imunosni sustav”

“Startup GlycanAge zapravo je nastao iz više od 30 godina znanstvenog rada mog oca Gordana Lauca i istraživanja glikana, područja u kojem je Hrvatska danas jedan od svjetskih lidera”, kaže Nikolina Lauc.

“Glikani su kompleksne molekule koje reguliraju naš imunosni sustav i kroničnu upalu, a upravo je kronična upala povezana s velikim brojem bolesti koje dolaze sa starenjem.

Moj je otac još prije petnaestak godina razvio tehnologiju kojom je moguće mjeriti starenje na molekularnoj razini. Tada industrija dugovječnosti nije ni postojala, ali znanstveno smo već vidjeli koliko su glikani važni za razumijevanje zdravlja i starenja.

Iz toga je kasnije nastao test GlycanAge kao alat koji ljudima omogućuje da vide kako njihov organizam zapravo stari i što se događa na razini imunosnog sustava puno prije nego što se razvije bolest.

Human Glycome Project pokrenut je s ciljem mapiranja i razumijevanja ljudskog glikoma, jednog od posljednjih velikih neistraženih područja ljudske biologije. Vjerujemo da će glikani, složene molekule koje reguliraju brojne biološke procese, imati jednaku važnost za medicinu 21. stoljeća kakvu su geni imali za medicinu 20. stoljeća.

Riječ je o dugoročnom međunarodnom projektu koji okuplja znanstvenike, liječnike, inženjere i tehnološke stručnjake s ciljem boljeg razumijevanja zdravlja, starenja i kroničnih bolesti te razvoja nove generacije dijagnostičkih i terapijskih rješenja.

Važno je naglasiti da GlycanAge nije nastao kao tipični startup “preko noći”. Iza svega stoji više od dva desetljeća znanstvenog rada u institutu Genos i oko 40 milijuna eura znanstvenih grantova i istraživanja.

Analiza glikana tehnološki je vrlo zahtjevna i dugo nije ni postojala tehnologija koja bi omogućila takvu analizu u velikim populacijama. Danas imamo više od 300.000 analiziranih uzoraka iz cijelog svijeta i surađujemo s više od 2000 klinika u više od 60 zemalja.”

13 milijuna dolara investicija

“Do danas smo prikupili oko 13 milijuna dolara investicija u dvije investicijske runde. Ali zanimljivo je da prve dvije godine uopće nismo imali vanjske investitore. Ja sam bila prvi investitor u kompaniju i sve smo gradili iz moje ušteđevine i vlastitih sredstava dok nismo dokazali da tehnologija stvarno ima potencijal za globalno tržište.”

Nikolina Lauc objasnila je jesu li testovi biološke dobi točni i kako se GlycanAge razlikuje u usporedbi s drugim testovima.

“To je danas dosta velika tema jer postoji jako puno različitih aging clockova, ali nisu svi jednako korisni ili znanstveno validirani. Mnogi testovi dobro predviđaju kronološku dob, ali to ne znači nužno da mjere procese koji stvarno upravljaju starenjem. Mi kroz GlycanAge gledamo imunosni sustav i kroničnu upalu niske razine, takozvani inflammaging, koji je povezan s velikim brojem bolesti karakterističnih za starenje.

Razlikuje nas to što glikani nisu samo biomarkeri nego i funkcionalni regulatori imunosnog sustava. Dakle, ne promatramo samo nešto što korelira sa starenjem, već jedan od bioloških mehanizama koji u njemu aktivno sudjeluje.

Test je vrlo precizan. Ako ista osoba pošalje dva uzorka istovremeno, razlika u rezultatu bit će manja od jedne godine, što nam daje visoku pouzdanost mjerenja.

Ipak, uvijek volim naglasiti da GlycanAge nije “marker za ego”. To nije natjecanje tko ima mlađi rezultat. To je alat koji ljudima može pomoći da ranije razumiju što se događa u njihovu organizmu i da vide imaju li njihove životne navike pozitivan ili negativan utjecaj na zdravlje.”

Kako smanjiti svoju biološku dob?

“Tijekom godina istraživanja naučili smo da na upalno starenje organizma (inflammaging) najveći utjecaj imaju hormoni i dugotrajna izloženost stresu. U našim studijama osobe s PTSP-om pokazivale su profil imunosnog sustava koji je u prosjeku bio i do 15 godina stariji od njihove kronološke dobi, dok menopauza kod žena ubrzava upalno starenje za približno deset godina.

Dobra je vijest da su mnoge od tih promjena reverzibilne. Pokazali smo da hormonska nadomjesna terapija, gubitak suvišnih kilograma i druge ciljane intervencije mogu znatno poboljšati profil upalnog starenja.

Zanimljivo je da sličan obrazac vidimo i kod visokostresnih zanimanja te profesionalnih sportaša. Kronični psihološki stres, nedostatak oporavka i pretjerani fizički napori ostavljaju prepoznatljiv trag na imunosnog sustavu, ono što ponekad nazivamo “menadžerskim profilom.” S druge strane, kvalitetan san, oporavak, regulacija stresa i hormonska ravnoteža često imaju snažniji učinak nego što ljudi očekuju.”

Najviše prihoda iz SAD-a

GlycanAge surađuje s više od 2.000 klinika i partnera u više od 60 zemalja svijeta.

“Najviše rastemo na američkom tržištu, gdje danas dolazi više od polovice našeg poslovanja, ali imamo i velik broj partnera u Europi, UK-u i na Bliskom istoku. U Hrvatskoj također surađujemo s privatnim poliklinikama i liječnicima koji se sve više okreću preventivnoj i personaliziranoj medicini.

Imamo međunarodni tim, ali najveći dio znanosti i razvoja i dalje se odvija u Hrvatskoj. To mi je osobno vrlo važno jer mislim da Hrvatska ima nevjerojatno jaku znanstvenu bazu u ovom području.

Posljednjih godina balansiram između Londona i New Yorka jer nam je više od 50 posto klijenata u Americi, a većina tima i dalje je u Europi. To zna biti dosta kaotično zbog vremenskih zona i putovanja, ali trenutačno smo u fazi vrlo brzog međunarodnog rasta i važno mi je biti prisutna na američkom tržištu.

Najviše prihoda trenutno dolazi iz SAD-a, koji je danas naše najveće tržište. Amerika je puno otvorenija prema preventivnoj medicini, dugovječnosti i personaliziranom pristupu zdravlju nego većina Europe. Osim SAD-a, znatan dio prihoda dolazi iz UK-a i zapadne Europe.”

“Želimo razvijati preventivnu dijagnostiku”

“GlycanAge je nastao gotovo slučajno, istražujući područje biologije koje je bilo zanemareno. Bili smo među prvim tvrtkama koje su na tržište donijele test biološke dobi, a i danas smo jedina kompanija na svijetu koja taj pristup temelji na glikanima.



Danas je naša misija puno šira od mjerenja biološke dobi. Razvijamo novu generaciju preventivne dijagnostike, od ranog prepoznavanja perimenopauze i optimizacije hormonske terapije do procjene rizika za kardiovaskularne bolesti.

Tijekom godina povezali smo promjene u glikanima na antitijelima s više od 70 bolesti, stvarajući temelje za precizniju i proaktivniju medicinu usmjerenu na rano otkrivanje i prevenciju bolesti”, kaže Nikolina Lauc.