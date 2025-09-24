Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara

Nakon više od 25 godina iskustva u bankarstvu, Alma Mekić Ćerdić ovog je ljeta donijela veliku poslovnu odluku – iz Erste banke prešla je u Bosqar Invest. U novoj ulozi članice Uprave zadužena je za financiranje i korporativni razvoj grupacije koja je u manje od deset godina izrasla u jednog od najdinamičnijih regionalnih igrača.

“Nakon više od 25 godina iskustva u bankarskom sektoru, gdje sam imala priliku raditi na složenim projektima financiranja, razvijati znanje o tržištima kapitala te raditi na ambicioznim strateškim projektima i transformacijama, motivirala me želja da sve to primijenim u novom, dinamičnijem okruženju”, objašnjava Alma Mekić Ćerdić razloge prelaska iz banke u investicijsku grupaciju.

Dodaje kako je u karijeri uvijek tražila “više od posla”. “Fokusirala sam se na smislen i motivirajući angažman – priliku da radim s ljudima koji imaju strast za ono što rade i vjeruju da financije mogu biti pametnije, brže i kreativnije u stvaranju novih vrijednosti. U Ersteu sam to zbilja imala. A to je, vjerujem, i priča o Bosqar Investu.“

Zašto baš Bosqar?

To je jedna od rijetkih grupacija u regiji koja se može pohvaliti da je u manje od deset godina uspješno preuzela više od 80 kompanija i narasla s 300 na više od 16.000 zaposlenika. Najširoj javnosti postali su poznati nakon akvizicije Mlinara, no poslovna zajednica njihov impresivan rast prati već godinama.

“Privukao me upravo taj spoj agilnosti i ozbiljnosti. Bosqar je dovoljno agilan da prepoznaje prilike, a dovoljno ozbiljan da ih može realizirati. Vidim to okruženje kao mjesto gdje mogu upregnuti sve svoje iskustvo, ali i nastaviti učiti, gdje je moj glas važan i gdje se strateške procjene ne guše u birokraciji”, kaže Alma Mekić Ćerdić.

Razlike postoje, ali ih ne treba prenaglašavati

Njezina nova pozicija u Bosqaru bit će fokusirana na oblikovanje strategije financiranja svih divizija unutar grupe, uključujući strukturiranje dugoročnog duga, financiranje akvizicija, odnose s investitorima te upravljanje riznicom. Osim toga, nadgledat će procese spajanja i preuzimanja te razvoj nekretninskog segmenta.

“Jasno je da razlike postoje, no ne treba ih prenaglašavati. U bankarskom sektoru financiranje se promatra primarno kroz prizmu rizika i regulative. Fokus je na procjeni klijenata i strukturiranju transakcija u okviru jasno definiranih pravila. U kompaniji poput Bosqara perspektiva je drugačija: financije su alat za rast, inovacije i stvaranje vrijednosti”, pojašnjava i dodaje da će zato njezine odluke imati izravan i, često trenutan, utjecaj na razvoj cijele grupacije – od financiranja akvizicija do optimizacije likvidnosti i stvaranja mehanizama koji će doprinijeti tome da još uspješnije realiziramo sinergije među postojećim poslovnim vertikalama.

“Očekujem i drugačiju dinamiku – odluke se u ovakvoj grupaciji često donose brzo, prvenstveno kako bi se iskoristile tržišne prilike, a tu je važno biti maksimalno agilan, osobito kad je riječ o, primjerice, M&A procesima”.

Zanimljiva novost koja još nije toliko poznata široj javnosti je da smo nedavno uspostavili operativnu prisutnost u Africi u sklopu svoje BPTO vertikale Mplus, otkriva nova članica Uprave foto: Bosqar

U Erste Grupi provela je niz ključnih uloga – od direktorice Sektora velikih klijenata, preko predsjednice Uprave Erste Factoringa, do članice Uprave u Crnoj Gori.

“To iskustvo daje mi široko razumijevanje financijskih instrumenata, procjene rizika i upravljanja likvidnošću, što su ključne kompetencije za strateško vođenje financija velike i dinamične grupe. Specifično znanje omogućuje mi da spojim stratešku perspektivu s operativnom učinkovitošću – od financiranja akvizicija i upravljanja dugoročnim dugom do svakodnevnog cash managementa i optimizacije obrtnog kapitala”. ističe.

Prvi koraci – stabilan dug i jača riznica

Kao glavni zadatak navodi uspostavu koherentne strategije financiranja koja povezuje sve vertikale grupe. “U prvoj fazi fokus će biti na stabilnoj strukturi dugoročnog duga i jačanju riznice jer to stvara čvrstu bazu za financiranje akvizicija i daljnji rast. Paralelno ćemo razvijati odnose s investitorima i pripremati teren za sofisticiranije instrumente tržišta kapitala”.

Bosqar je već dokazao kako vjeruje u održivo financiranje – 2022. postali su pioniri s prvom obveznicom povezanom s održivim poslovanjem, a ove su godine prikupili 143,2 milijuna eura kroz drugo izdanje SLB obveznica. “Slažem se s predsjednikom Uprave Darkom Horvatom da su održivi instrumenti konkurentska prednost grupe”, naglašava Alma Mekić Ćerdić.

Strategija akvizicija – od Panvite do Mlinara

Grupa Bosqar Invest trenutno posluje u više vertikala, od kojih su trenutno najznačajnije eksternalizacija poslovnih i tehnoloških procesa (Business Process and Technology Outsourcing – BPTO; brend Mplus), ljudski resursi (Humar Resources – HR; brend Workplace) i prehrambena industrija (Food; brend Future Food).

Uz jasno usmjerenje na organski rast, u svakoj od navedenih poslovnih vertikala kontinuirano se razmatraju prilike za akvizicije, a u središtu ekspanzije putem akvizicija nalazi se buy-and-build strategija grupe. Buy-and-build strategija grupe u praksi znači da se prvo investira u kompaniju koja može poslužiti kao platforma, a zatim se oko nje gradi šira grupacija. “Tako je u prehrambenoj industriji Bosqar prvo uložio u slovensku grupaciju Panvita, a potom pridružio Mlinar. Ideja je jasna – izgraditi vodećeg regionalnog igrača”, pojašnjava.

Iako je, općenito govoreći, fokus na investicijama u sektorima u kojima je grupa već zastupljena, ne isključuje se ulazak u nove industrije, ako procijenimo da se to uklapa u širu strategiju grupe, kaže članica Uprave.

Bosqar Invest već posluje u 23 zemlje i opisane procese strukturirano provodi već godinama.

“Zanimljiva novost koja još nije toliko poznata široj javnosti je da smo nedavno uspostavili operativnu prisutnost u Africi u sklopu svoje BPTO vertikale Mplus te da aktivno razmatramo nove prilike i u toj geografiji”, otkriva Alma Mekić Ćerdić.

Postaviti temelje za daljnji rast

Svjesna je i izazova koji dolaze s globalnom neizvjesnošću, volatilnošću tržišta i rastom kamatnih stopa. “Na to odgovaramo diversifikacijom izvora financiranja, dugoročnim planiranjem likvidnosti i jačanjem kapitalne strukture. Fokus je i na proaktivnom upravljanju rizicima i strateškim partnerstvima s investitorima. Tržišta kapitala više su puta potvrdila povjerenje u Bosqar, od IPO-a 2019. do nedavnih obveznica povezanih s održivošću”, članica Uprave.

Svoje najveće postignuće u prvoj godini vidi u uspostavi stabilne financijske strategije grupe koja će osigurati stabilnu likvidnost, nastavak organskog rasta i akvizicija te mehanizme i resurse potrebne za realizaciju sinergija među poslovnim vertikalama. “U praksi, to znači optimizaciju strukture kapitala, uspješno financiranje planiranih akvizicija, konsolidaciju procesa riznice te istodobno jačanje odnosa s investitorima i financijskim institucijama”, ističe i dodaje kako će posebnu važnost pridati održavanju te nadogradnji već visoke razine ESG standarda i kulture. “Održivost danas nije samo reputacijski faktor, već je konkretan čimbenik koji utječe na trošak kapitala, povjerenje investitora i dugoročnu konkurentnost i utoliko mi je drago što vodstvo grupe već godinama inzistira upravo na održivosti kao jednom od ključnih diferencijatora grupe“.

“Ako do kraja iduće godine implementiramo stabilnu strategiju, uspješno financiramo akvizicije i konsolidiramo procese riznice, smatrat ću da smo postavili snažne temelje za daljnji rast”, zaključuje Alma Mekić Ćerdić.