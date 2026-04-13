Od dna do američkog sna: Ovo je 10 najuspješnijih milijardera koji su sami stvorili svoje bogatstvo

Ovih deset ljudi uzdiglo se gotovo ni iz čega do samog vrha američkog sna, izgradivši ne samo bogatstvo i slavu, već i ostavivši neizbrisiv trag u povijesti nacije.

Amerika je oduvijek težila biti zemlja prilika, mjesto gdje granice ambicije ne određuju porijeklo, već upornost i sposobnost te gdje svatko tko naporno radi može izgraditi bolju budućnost za sebe. Nepokolebljivo uvjerenje da svatko može uspjeti ima korijene još u osnutku države prije 250 godina. Iako neki smatraju da američki san polako nestaje te da trud i upornost više nisu dovoljni za napredak, nema sumnje da su milijuni ljudi u toj zemlji sami izgradili vlastiti uspjeh. Povodom 250. obljetnice, Forbes je sastavio ljestvicu od 250 osoba koje najbolje utjelovljuju taj duh društvene pokretljivosti – pojedinaca koji su krenuli gotovo ni iz čega i postigli izniman uspjeh.

Ovdje donosimo deset najuspješnijih Amerikanaca koji su sami stvorili svoje bogatstvo, pionire koji su iz najskromnijih početaka dospjeli na vrh poslovnog, kulturnog i političkog života. Među njima su dvojica političara, dvojica imigranata, country pjevačica koja je odrasla bez struje, naftni magnat čiji su roditelji bili zakupni poljoprivrednici te NBA zvijezda koja se kao dijete selila desetak puta dok se njegova tinejdžerska majka borila za egzistenciju.

Najinspirativnija priča pripada prvoplasiranoj na listi – Oprah Winfrey. Crnkinja rođena u posljednjim godinama segregacije, koja je preživjela siromaštvo, silovanje i gubitak djeteta s 14 godina, uspjela je ne samo postati milijarderka, već i jedna od najutjecajnijih osoba u zemlji koja je pomogla da deseci knjiga postanu bestseleri te lansirala karijere ljudi poput Sare Blakely, čiji je brend donjeg rublja Spanx doživio procvat nakon što ga je tadašnja TV voditeljica uvrstila na svoju godišnju listu blagdanskih poklona (Oprah je kasnije i investirala u brend), kao i dr. Oza, današnjeg čelnika programa Medicare i Medicaid, koji je svoju popularnost izgradio kao čest gost u njezinoj emisiji.

#10. J.D. Vance, 41

Američki potpredsjednik odrastao je u industrijskoj regiji Rust Belt u saveznoj državi Ohio, gdje se suočavao s financijskim poteškoćama i nestabilnim obiteljskim okruženjem zbog odsutnog oca i majčine ovisnosti o drogama. Odrastao uz baku, koja je posjedovala 19 pištolja i odgajala ga čvrstom rukom, služio je u ratu u Iraku kao marinac, a potom diplomirao pravo na Yaleu i postao investitor u rizični kapital. Njegovi memoari Hillbilly Elegy privukli su nacionalnu pozornost i ekranizirani su. U Senat je izabran 2022., prije nego što se 2024. pridružio predsjedničkoj kandidaturi Donalda Trumpa.

#9. Diane Hendricks, 79

Hendricks je postala majka u tinejdžerskoj dobi, sa 17 godina, zbog čega je morala napustiti školu. Kasnije je radila kao Playboy zečica kako bi uzdržavala dijete, prije nego što je upoznala drugog supruga Kena. Zajedno su osnovali ABC Supply, jednu od najvećih svjetskih tvrtki za građevinski materijal, kojom su upravljali sve do 2007., kada je on poginuo nakon pada s krova na kojem je nadgledao radove.

#8. Bill Clinton, 79

Clintonov otac preminuo je prije njegova rođenja, a odrastao je u obitelji pogođenoj siromaštvom i obiteljskim nasiljem. Kasnije je dobio stipendiju za Sveučilište Georgetown, osvojio prestižnu Rhodesovu stipendiju i pohađao Pravni fakultet Yalea. Radio je kao profesor prava prije nego što je izabran za državnog odvjetnika Arkansasa, zatim guvernera, a potom i 42. predsjednika Sjedinjenih Država.

#7. Dolly Parton, 80

Country pjevačica odrasla je “u krajnjem siromaštvu” s jedanaestero braće i sestara u trošnoj kući u Tennesseeju bez tekuće vode i struje. Nakon srednje škole preselila se u Nashville, gdje je svoj talent za pisanje pjesama iskoristila za stvaranje hitova koji su ulazili u top 10 za izvođače poput Kitty Wells i Hanka Williamsa Jr., prije nego što je i sama postala zvijezda.

#6. Jan Koum, 50

Nakon što je sa 16 godina emigrirao iz Ukrajine u Kaliforniju, Koum se s majkom uselio u mali dvosobni stan i oslanjao na državnu pomoć. U istoj zgradi u kojoj je nekad stajao u redu za bonove za hranu potpisao je ugovor o prodaji WhatsAppa, koji je suosnovao, kompaniji Meta.

#5. LeBron James, 41

Njegova majka, još tinejdžerica, borila se pronaći stabilan posao i dom, zbog čega se u tri godine selio više od deset puta. S devet godina, dječak iz Akrona u Ohiju, koji je odrastao bez oca, preselio se kod obitelji lokalnog trenera američkog nogometa, koji ga je upoznao s košarkom. Izravno iz srednje škole izabran je na draftu 2003., a “Kralj James” postao je prvi aktivni NBA igrač koji je dosegnuo status milijardera.

#4. Thomas Peterffy, 81

Godine 1965., tada 21-godišnji Peterffy stigao je gotovo bez prebijene pare u njujoršku zračnu luku John F. Kennedy nakon bijega iz komunističke Mađarske, nadajući se da će živjeti s ocem. Kada je odbijen i ostao sa svega 100 dolara, zaposlio se kao programer, a s vremenom je uštedio dovoljno da kupi mjesto na američkoj burzi. Kasnije je sa svojom tvrtkom Interactive Brokers postao pionir automatiziranog digitalnog trgovanja.

#3. David Steward, 74

Otac ovog tehnološkog milijardera radio je kao mehaničar, domar i komunalni radnik kako bi uzdržavao osmero djece. Odrastajući u segregiranom Missouriju, Steward je još kao tinejdžer bio dio skupine koja je izborila ukidanje rasne podjele na gradskim bazenima. U srednjoškolski košarkaški tim ušao je bez stipendije, ali je kasnije izborio sveučilišnu stipendiju.

Čak i nakon što je suosnovao World Wide Technology, danas jednu od najvećih IT kompanija na svijetu, ponekad je radio bez plaće, a jednom je svjedočio i oduzimanju vlastitog automobila zbog dugova.

#2. Harold Hamm, 80

Kao trinaesto dijete zakupnih poljoprivrednika iz Oklahome, Hammovo najranije sjećanje vezano je uz branje rajčica bosim nogama u crvenoj zemlji. Kasnije je pokrenuo vlastitu prijevozničku tvrtku koja je prevozila vodu do naftnih polja i s njih, a 1971. podigao je kredit za bušenje svoje prve bušotine. Ovaj milijarder i pionir frakturiranja pomogao je pretvoriti SAD u najvećeg proizvođača nafte na svijetu.

#1. Oprah Winfrey, 72

Kao dijete majke tinejdžerice, Winfrey je odrasla na seoskom imanju u Mississippiju bez osnovnih životnih uvjeta. S devet godina silovao ju je rođak, a s 14 je rodila sina koji je ubrzo preminuo. Zahvaljujući saveznom programu pohađala je školu u bogatom predgrađu, gdje je otkrila talent za javni nastup i debatiranje, što joj je donijelo honorarni posao na radiju, a kasnije i stipendiju za Sveučilište Tennessee State.

Godine 1984. preuzela je posrnuli jutarnji talk show u Chicagu i s vremenom ga pretvorila u nacionalni medijski brend.

Alex Knapp, novinar Forbesa (link na originalan članak)