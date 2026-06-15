Od ovisnosti do milijardi: Kako je kontroverzni vlasnik Knicksa stekao bogatstvo i vratio NBA naslov u New York

Čovjek poznat po sukobima i burnim odnosima s navijačima danas se nalazi u posve drukčijoj poziciji – Knicksi su osvojili NBA naslov, a vrijednost kluba porasla je na gotovo 10 milijardi dolara.

Tijekom većeg dijela razdoblja otkako je 1999. preuzeo kormilo New York Knicksa, James Dolan bio je omiljena meta kritika i podsmijeha među navijačima – dobrim dijelom zbog odluka koje je sam donosio. No sada, nakon jednog čarobnog proljeća, ta burna prošlost mogla bi biti zaboravljena. Knicksi su prvi put nakon 53 godine postali NBA prvaci, što je trenutak za koji mnogi navijači nikada nisu vjerovali da će doživjeti dok je Dolan na čelu kluba.

“Hej, New York, žao mi je što je toliko trajalo, ali evo nas, i nadam se da sljedeći put nećemo čekati toliko dugo!” povikao je Dolan na pozornici nakon subotnje pobjede 94-90 protiv San Antonio Spursa u petoj utakmici finala, kojom je osvojen naslov.

Sedamdesetjednogodišnji nasljednik Cablevisiona ima mnogo razloga za slavlje i izvan terena. Forbes je nedavno procijenio vrijednost Knicksa na 9,75 milijardi dolara, čime su zauzeli treće mjesto među najvrjednijim NBA franšizama, dok su New York Rangersi, procijenjeni na četiri milijarde dolara, po čemu su druga najvrjednija momčad NHL-a. . Iako ukupna vrijednost od 13,75 milijardi dolara znatno nadmašuje tržišnu kapitalizaciju javno izlistane tvrtke MSG od 9,26 milijardi dolara, dionica te kompanije porasla je 103 posto tijekom protekle godine. U međuvremenu, Dolanova druga tvrtka, Sphere Entertainment, koja posjeduje Sphere dvoranu pokraj Las Vegas Stripa te regionalne sportske televizijske i radijske mreže MSG-a, zabilježila je rast cijene dionice od čak 291 posto. Taj niz uspjeha povećao je bogatstvo obitelji na oko sedam milijardi dolara, koje se dijeli između Dolana i obitelji njegovih petero braće i sestara. (U taj iznos nije uključena obitelj Dolanova pokojnog strica Larryja Dolana, uspješnog odvjetnika iz Ohija koji je 2000. kupio bejzbolsku momčad danas poznatu kao Cleveland Guardians te kasnije upravljanje prepustio sinu Paulu.)

Veliki preokret 2020.

Izvanredan preokret Knicksa, koji su prije ovog pohoda samo deset puta izborili doigravanje otkako su posljednji put igrali NBA finale 1999. godine, iste godine kada je James Dolan preuzeo funkciju predsjednika MSG-a, započeo je kada se njihov temperamentni vlasnik povukao iz središta pozornosti i 2020. zaposlio Leona Rosea kao predsjednika košarkaških operacija. U vrijeme kada je Dolan zaštitarima naređivao da zadržavaju navijače koji su na domaćim utakmicama uzvikivali “prodaj momčad”, očito je istovremeno ozbiljno shvatio kritike i Roseu, bivšem košarkaškom agentu agencije CAA, dao vrijeme i prostor da strpljivo izgradi momčad sposobnu za osvajanje naslova.

Rose je 2022. kao slobodnog igrača doveo Jalena Brunsona, podcijenjenu zvijezdu u usponu koju su Dallas Mavericksi pustili da ode, a kasnije je kroz razmjene doveo Karla-Anthonyja Townsa, O.G. Anunobyja, Mikala Bridgesa i Josha Harta kao ključna pojačanja. Jedino je Towns bio All-Star prije dolaska u Knickse.

Vlasnik New York Knicksa James Dolan i predsjednik kluba Leon Rose slave nakon što je njihova momčad pobijedila San Antonio Spurse u petoj utakmici NBA finala u dvorani Frost Bank Center 13. lipnja 2026. foto: Ronald Cortes/Getty Images via AFP

“Bilo je trenutaka kada smo posezali za tim sjajnim, blještavim rješenjima, posebno kada stvari nisu išle dobro”, priznao je Dolan u ožujku 2025. u podcastu Roommates Show koji vode Brunson i Hart. “Ono što sam s vremenom naučio jest da to ne funkcionira. Morate raditi osnove, temeljne stvari. Morate izgraditi momčad; morate izgraditi organizaciju.”

Dolan je veći dio života navikao dobivati ono što želi. Njegov otac Charles Dolan bio je medijski mogul koji je osnovao HBO, a nakon što je prodao svoj udio kompaniji Time Inc., dio prihoda iskoristio je 1973. za osnivanje Cablevisiona, kabelske televizijske tvrtke koja je opsluživala metropolitansko područje New Yorka. Cablevision je izašao na burzu 1986., a 2016. ga je za 17,7 milijardi dolara preuzela europska telekomunikacijska kompanija Altice.

Godine 1994. Cablevision i inženjerski konglomerat ITT udružili su se kako bi od Viacoma za 1,1 milijardu dolara kupili Madison Square Garden, mrežu MSG Network te momčadi Knicks i Rangers. Tri godine kasnije Cablevision je za 650 milijuna dolara otkupio ITT-jev udio i preuzeo potpunu kontrolu nad poslovanjem.

U trenutku smrti Charlesa Dolana 2024. godine, u dobi od 98 godina, Forbes je procjenjivao njegovo bogatstvo na 5,4 milijarde dolara.

Obiteljsko nasljeđe

James Dolan odrastao je u predgrađu Long Islanda, Massapequi, a 1979. diplomirao je komunikologiju na Sveučilištu SUNY New Paltz, nakon čega se zaposlio u očevom Cablevisionu. U razgovoru za Forbes 1999. rekao je da je odlučio dati kompaniji pet godina kako bi vidio sviđa li mu se taj posao, a zatim je taj rok produžio na deset godina. Nikada nije otišao.

Dolan se postupno uspinjao unutar kompanije, gdje je osnovao odjel za prodaju oglasnog prostora, ali se istovremeno do sredine tridesetih godina života borio s ovisnošću o drogama i alkoholu. Godine 1993. otišao je na liječenje od ovisnosti, a od tada otvoreno govori o svojoj trijeznosti. Njegov otac mu je 1995. prepustio mjesto glavnog izvršnog direktora Cablevisiona, funkciju koju je obnašao sve do prodaje tvrtke 2016., no bio je svjestan da mnogi njegovi vršnjaci s podsmijehom gledaju na njegov uspon zahvaljujući obiteljskim vezama.

“Želite da vas netko podcijeni”, rekao je Forbesu 1999. godine. “To vam daje veću slobodu djelovanja.”

Američki predsjednik Donald Trump s unukom Kai Trump (druga slijeva) i Jamesom Dolanom na trećoj utakmici NBA finala između San Antonio Spursa i New York Knicksa u Madison Square Gardenu, 8. lipnja 2026. foto: Saul Loeb/AFP

No taj intervju označio je početak dvaju desetljeća neuspjeha Knicksa, obilježenih upitnim kadrovskim odlukama. Momčad je od 2001. do 2020. promijenila 13 stalnih ili privremenih glavnih trenera, a tijekom tog dvadesetogodišnjeg razdoblja uspjela je dobiti samo jednu seriju doigravanja. Knicksi su također preplaćivali igrače u razmjenama za Eddyja Curryja, Carmela Anthonyja i Andreu Bargnanija, prije nego što su 2014. iz mirovine vratili legendarnog trenera Phila Jacksona i dali mu petogodišnji ugovor vrijedan 60 milijuna dolara kako bi vodio košarkaške operacije kluba. Ni taj potez nije uspio.

Sukob s legendom Knicksa

Jedan od najmračnijih trenutaka Dolanova mandata dogodio se 2017., kada je Charles Oakley, klupska legenda koja je igrala za Knickse tijekom njihovih slavnih godina devedesetih, nasilno udaljen iz Madison Square Gardena tijekom utakmice. Nakon što se opirao zaštitarima dvorane, optužen je za neovlašten ulazak i lakši oblik napada. Oakley je potom tužio Dolana zbog klevete i diskriminacije nakon što ga je Dolan javno optužio da ima problema s bijesom i alkoholom, a njihov sukob traje i danas. Popis osoba kojima nije dopušten ulazak u Garden daleko je duži od Oakleyjeva imena. New York Times je 2022. izvijestio da je Dolan godinama koristio tehnologiju prepoznavanja lica kako bi zabranio ulazak odvjetnicima zaposlenima u odvjetničkim uredima koji su sudjelovali u tužbama protiv njega.

Čak i dok su Knicksi redovito punili naslovnice iz pogrešnih razloga, Dolan se pokazao kao vrlo sposoban poslovni čovjek. Godine 2010. izdvojio je Cablevisionove zabavne sadržaje, uključujući Knickse i Rangerse, u novu javno izlistanu kompaniju pod nazivom Madison Square Garden Company, zadržavši taj dio poslovanja kada je ostatak Cablevisiona prodan šest godina kasnije.

Zatim je 2020. kompanija MSG dodatno podijelila zabavni i sportski segment poslovanja u zasebne javno izlistane tvrtke, dok je istodobno razvijala projekt Las Vegas Spherea. Sphere je otvoren 2023. godine i danas posluje pod još jednom zasebnom javnom kompanijom, Sphere Entertainment. Ta je tvrtka postigla izniman uspjeh, povećavši svoju vrijednost četiri puta od kraja 2024., zahvaljujući nastupima izvođača poput Eaglesa i Backstreet Boysa. Dolan, cjeloživotni zaljubljenik u glazbu koji u slobodno vrijeme nastupa kao pjevač vlastitog benda JD & The Straight Shot, posljednjih je godina Sphere pretvorio u svoj osobni projekt, što je možda omogućilo da Knicksi funkcioniraju učinkovitije bez njegova svakodnevnog uplitanja.

Hoće li mu sve oprostiti?

Sada Dolan planira još jednu podjelu poslovanja. Nakon što je MSG Sports u svibnju podnio prijedlog za razdvajanje Rangersa i Knicksa, Dolan je ponovio da nema namjeru potpuno prodati klubove. Međutim, odvajanje momčadi olakšalo bi mu prodaju udjela u jednoj ili drugoj franšizi.

Iako se Dolanova reputacija popravila usporedno s usponom Knicksa, nije mogao odoljeti da tijekom ovogodišnjeg NBA finala ne započne još jedan sukob, ovoga puta s gradonačelnikom New Yorka Zohranom Mamdanijem. Dolan, koji je u svojoj loži tijekom treće utakmice finala u ponedjeljak ugostio predsjednika Donalda Trumpa, nazvao je Mamdanija i policijsku povjerenicu Jessicu Tisch “kvariteljima zabave” dok se žalio na postupak izdavanja dozvola zbog kojeg su otkazana zajednička gledanja utakmica ispred Madison Square Gardena.

Dolan je tijekom svih uspona i padova svog vlasničkog mandata ostao beskompromisno grub i svadljiv, ali u očima milijuna stanovnika New Yorka pobjede možda mogu izliječiti sve.

Hank Tucker, novinar Forbesa (link na originalan članak)