Od perača tanjura do milijardera: Kako je buntovan Kinez nakon 10 neuspješnih pokušaja sagradio carstvo u Australiji

Kineski poduzetnik koji je kao tinejdžer preselio u Australiju danas vodi jednu od najbrže rastućih kompanija na svijetu, procijenjenu na 11 milijardi dolara.

Jacku Zhangu trebalo je čak deset startupova da pronađe posao kojem se doista želio posvetiti. Jedanaesti pokušaj pretvorio ga je u milijardera. Jack Zhang je 2015. u australskom Melbourneu osnovao fintech kompaniju Airwallex, koja je u početku nudila jednostavniji i jeftiniji način međunarodnog plaćanja dobavljača i zaposlenika. Tijekom deset godina tvrtka se razvila u globalnu financijsku platformu koja uz međunarodna plaćanja nudi poslovne račune, korporativne kartice, plaćanje računa i računovodstvene usluge.

Danas Airwallex posluje u 47 zemalja, među kojima su Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko i SAD, te ima više od 300.000 poslovnih korisnika.

Osnivač i glavni izvršni direktor kompanije i dalje drži 12 posto vlasništva, čija se vrijednost nakon posljednje investicijske runde procjenjuje na oko 1,3 milijarde dolara. Airwallex je početkom mjeseca prikupio novih 320 milijuna dolara kapitala, čime je vrijednost kompanije narasla na 11 milijardi dolara.

Investicijski krug predvodio je fond Addition investitora Leeja Fixela, uz sudjelovanje Baillieja Gifforda, QED-a, T. Rowe Pricea, Hedosophije, Haun Venturesa, Amex Venturesa i drugih ulagača.

Sam financirao školovanje

Zhang je odrastao u kineskoj pokrajini Shandong, uglavnom uz baku. Roditelji, oboje bankari, zbog posla su bili rijetko kod kuće pa ih je viđao uglavnom vikendom. Kad je imao 15 godina, otac ga je poslao u Australiju, smatrajući da je previše buntovan za život u Kini.

“Uvijek sam otvoreno iznosio svoje mišljenje i otac je smatrao da bolje odgovaram zapadnjačkom načinu razmišljanja”, prisjeća se danas 41-godišnji Zhang.

Samo godinu poslije njegov je otac ostao bez posla, zbog čega je Zhang morao sam financirati život i studij računalnih znanosti na Sveučilištu u Melbourneu.

Radio je gotovo sve poslove koje je mogao pronaći – prao je posuđe u restoranima, radio noćne smjene na benzinskoj postaji, bio barmen, a tijekom ljeta po 12 sati dnevno prenosio sanduke limuna u tvornici za preradu voća.

Ideja nakon problema s kavom

Nakon diplome 2007. zaposlio se kao softverski inženjer u osiguravajućem društvu, a potom kao algoritamski trgovac devizama u National Australia Bank. No izvan radnog vremena stalno je pokretao nove poslovne projekte – od razvoja nekretnina do lanca restorana s hamburgerima.

“Zapravo sam samo pokušavao otkriti čime se želim baviti”, kaže Zhang.

Ključna ideja pojavila se dok je vodio mali lanac kafića.

Kupnja kave iz inozemstva pokazala mu je koliko su međunarodna plaćanja spora i skupa. Za narudžbu vrijednu 15.000 dolara Western Union naplaćivao mu je više od 500 dolara naknade, odnosno oko 4,5 posto vrijednosti transakcije. Ponekad bi tjednima čekao da dozna je li uplata uopće prošla. Zbog toga je 2015. zajedno s Jacobom Daijem, Lucy Liu i Maxom Lijem osnovao Airwallex.

Prvi proizvodi su putpuno podbacili

Ni Airwallex nije odmah postao uspješna priča.

Prvi proizvod bio je sustav koji je spajao korisnike koji su istodobno slali novac u suprotnim smjerovima, čime bi se izbjegla prekogranična plaćanja. Ideja nije zaživjela jer je zahtijevala golem broj transakcija. Drugi pokušaj bio je servis za izdavanje računa malim poduzetnicima, no i taj je projekt propao zbog visokih troškova privlačenja korisnika.

Pravi zaokret dogodio se tek 2018., kada se Airwallex usmjerio na velike kompanije kojima je ponudio usluge konverzije valuta i masovnih međunarodnih isplata. Prihodi su naglo počeli rasti, a među prvim velikim klijentima našao se internetski trgovac Shein, za kojeg je Airwallex te godine obradio transakcije vrijedne više od milijardu dolara.

Stripe je nudio 1,2 milijarde dolara

Već u listopadu 2018. američki fintech div Stripe ponudio je kupnju Airwallexa za 1,2 milijarde dolara, iako je tvrtka tada ostvarivala tek oko dva milijuna dolara prihoda godišnje, unatoč više od milijardu dolara obrađenih transakcija.Zhang je ponudu odbio.

Umjesto prodaje krenuo je graditi globalnu mrežu licenci za platni promet. Danas ih Airwallex ima 89 u desecima država, što kompaniji omogućuje izravno povezivanje s nacionalnim platnim sustavima i središnjim bankama, bez korištenja međunarodne mreže SWIFT, čime znatno smanjuje troškove prekograničnih plaćanja.

Airwallex je 2020. proširio poslovanje na korporativne kartice i obradu internetskih plaćanja, a tri godine poslije preselio je sjedište iz Hong Konga u Singapur. Krajem 2025. kompanija je uvela model dvostrukog sjedišta – u Singapuru i San Franciscu.

Prihodi iz više izvora

Do ožujka 2026. Airwallex je obrađivao više od 250 milijardi dolara transakcija godišnje, uz godišnji prihod od oko 1,3 milijarde dolara. Kompanija još uvijek nije profitabilna, ali među njezinim klijentima danas su globalne tehnološke tvrtke poput Canve, Deela, Brexa i Afterpaya.

Za Jacka Zhanga, kojem je trebalo deset neuspjelih startupova da pronađe pravi poslovni model, upravo je jedanaesti pokušaj donio status milijardera.

Danas Airwallex prihode ostvaruje iz više izvora – naknada za konverziju valuta, obrade plaćanja, kartičnih provizija na poslovnim karticama, pretplata na softverske usluge te razlike u kamatnim stopama. Prema riječima Jacka Zhanga, 61 posto poslovanja kompanije dolazi iz azijsko-pacifičke regije, 22 posto iz Sjeverne i Južne Amerike, a preostalih 17 posto iz Europe, Bliskog istoka i Afrike.

Zhang smatra da je upravo činjenica da Airwallex klijentima pruža i poslovne bankovne račune njegova najveća konkurentska prednost. Time kompanija postupno širi ponudu financijskih usluga i gradi platformu na kojoj poduzeća mogu upravljati gotovo svim financijskim procesima.

Tvrtka je već razvila AI agente koji automatiziraju upravljanje troškovima, a u idućih nekoliko tjedana planira predstaviti novi proizvod T:0. Njime želi dodatno automatizirati računovodstvo, financijsko planiranje i prognoziranje poslovanja.

“Financijskim direktorima mnogo je jednostavnije usklađivati poslovne knjige kada bankovne račune, platni promet i korporativne kartice imaju na jednoj platformi”, smatra Zhang.

Optužbe zbog veza s Kinom

Globalna prisutnost Airwallexa donijela je kompaniji i političke kontroverze. U prosincu prošle godine Keith Rabois, partner investicijskog fonda Khosla Ventures i član uprave fintech kompanije Ramp, na društvenoj mreži X optužio je Airwallex da podatke američkih korisnika šalje u Kinu.

Tvrdio je kako zaposlenici kompanije u Kini te vlasnička struktura, u kojoj udjele imaju Tencent i investicijski fond HongShan (bivši Sequoia China), znače da bi kineske vlasti mogle zatražiti pristup podacima američkih klijenata.

Prošlog tjedna republikanski senator Tom Cotton otišao je korak dalje te zatražio od američkog ministra financija Scotta Bessenta da ispita Airwallex zbog, kako je naveo, “veza s komunističkom Kinom”. Zhang je optužbe odbacio kao “potpuno neutemeljene teorije zavjere”.

U objavi na blogu poručio je da se podaci američkih korisnika pohranjuju isključivo u SAD-u te da zaposlenici u Kini i Hong Kongu nemaju pristup tim informacijama.

“Poput JPMorgan Chasea, Citija, PayPala ili Adyena, i mi poslujemo globalno pa imamo zaposlenike u Kini. To ne znači da oni imaju pristup podacima američkih klijenata”, istaknuo je.

Kako bi dodatno potvrdio sigurnost svojih sustava, Airwallex je naručio neovisnu sigurnosnu reviziju tvrtke Coalfire. U izvješću se navodi da su mehanizmi kontrole pristupa podacima “iznad industrijskih standarda”.

Bitka sa Stripeom i razvoj blockchaina

Airwallex danas sve otvorenije konkurira vodećim fintech kompanijama poput Stripea i Rampa. Cilj mu je ponuditi objedinjenu platformu koja uključuje međunarodna plaćanja, poslovne račune, upravljanje troškovima i korporativne kartice.

Konkurencija je pritom iznimno snažna. Stripe je prošle godine obradio transakcije vrijedne čak 1,9 bilijuna dolara, dok je Ramp početkom mjeseca objavio da godišnje obrađuje kupnje u vrijednosti od oko 200 milijardi dolara.

Istodobno Airwallex razvija i startup Metal, koji predvode softverski inženjer Loong Wang i bivša direktorica Mete Catherine Porter. Cilj projekta je izgraditi blockchain infrastrukturu za tokenizirane financijske proizvode.

Metal bi u budućnosti trebao omogućiti Airwallexu obradu plaćanja stablecoinima. Zhang procjenjuje da bi takva plaćanja u sljedećih deset godina mogla činiti između pet i deset posto ukupnog globalnog platnog prometa.

Sličan projekt razvija i Stripe, koji je u ožujku predstavio vlastitu blockchain platformu Tempo.

Regulatorni izazovi

Unatoč političkim optužbama, stručnjaci iz industrije smatraju da tvrdnje o sigurnosti podataka nisu ozbiljno potkrijepljene. Paul Bassat, suosnivač australskog fonda rizičnog kapitala Square Peg i jedan od najvećih investitora u Airwallex, smatra da su Zhang i njegovi suosnivači često izloženi dodatnim sumnjama isključivo zbog svog kineskog podrijetla.

Ipak, za kompaniju koja posluje na međunarodnom tržištu platnog prometa regulatorna usklađenost ostaje jedan od najvećih izazova. Australski regulator za sprječavanje pranja novca početkom 2026. pokrenuo je reviziju Airwallexa zbog sumnje u moguće propuste u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zhang nije želio komentirati tijek postupka, no smatra da je riječ o dijelu šire regulatorne akcije usmjerene na fintech sektor.

U narednim godinama najveći izazov za Airwallex bit će nastavak globalne ekspanzije uz istodobno ispunjavanje sve strožih regulatornih zahtjeva i nadmetanje s etabliranim konkurentima poput Stripea, Mercuryja i Rampa.

“Ne želimo biti skup nepovezanih financijskih alata. Naš cilj je ponuditi jednu platformu koja globalnim kompanijama omogućuje da sve financijske procese vode na jednom mjestu, umjesto da spajaju pet ili šest različitih rješenja”, kaže Rachael Horwitz, viša potpredsjednica Airwallexa za komunikacije i javne politike.

Jeff Kauflin, novinar Forbesa (link na originalan članak)