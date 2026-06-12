Od saudijskog princa do osnivača Twittera: Ovo je deset najvećih dobitnika SpaceX-ovog izlaska na burzu

Rekordni IPO SpaceX-a približio je Elona Muska povijesnoj granici od bilijun dolara te istodobno povećao bogatstvo nekih od najpoznatijih investitora i poduzetnika na svijetu.

SpaceX je u četvrtak odredio cijenu svoje inicijalne javne ponude dionica (IPO) na 135 dolara po dionici, čime je tržišna vrijednost kompanije procijenjena na 1,8 bilijuna dolara. To je povećalo bogatstvo Elona Muska za 188 milijardi dolara, na procijenjenih 982 milijarde dolara, prema izračunima Forbesa.

Ako cijena Teslinih dionica ostane nepromijenjena, a dionica SpaceX-a poraste na 138,50 dolara kada trgovanje počne u petak, Musk će postati prvi bilijunaš u svjetskoj povijesti. Taj bi status dosegnuo i ako Tesline dionice porastu s 399 na 424 dolara, dok bi SpaceX ostao na 135 dolara po dionici, iako se taj scenarij smatra manje vjerojatnim.

Musk, koji obnaša dužnosti predsjednika uprave, glavnog izvršnog direktora i glavnog tehničkog direktora SpaceX-a, posjeduje 4,8 milijardi dionica proizvođača raketa, vrijednih oko 644 milijarde dolara. Uz to ima i 350 milijuna opcija za kupnju dionica po cijeni od 8,40 dolara po dionici, što vrijedi dodatnih 44 milijarde dolara.

Ukupno to predstavlja udio od 38 posto u kompaniji, vrijedan oko 688 milijardi dolara prema IPO cijeni. Forbes je ranije procjenjivao Muskov udio od oko 40 posto (prije razrjeđenja zbog javne ponude) na približno 500 milijardi dolara, na temelju procjene vrijednosti od 1,25 bilijuna dolara nastale nakon spajanja SpaceX-a s Muskovom tvrtkom za umjetnu inteligenciju i društvene mreže xAI u veljači. xAI se prethodno spojio s platformom X, nekadašnjim Twitterom, u ožujku 2025.

Ostvaranje ambicioznih ciljeva

Musk također posjeduje nešto više od 10 posto Tesle, čija tržišna kapitalizacija iznosi 1,5 bilijuna dolara, što njegov udio čini vrijednim oko 165 milijardi dolara. Osim toga, ima opcije za stjecanje dodatnih gotovo osam posto kompanije, vrijednih oko 114 milijardi dolara.

Njegovo bogatstvo dodatno povećavaju manji udjeli u tvrtki Neuralink, koja razvija sučelja između mozga i računala, te u kompaniji Boring Company, kao i nekoliko milijardi dolara stečenih prethodnim prodajama Teslinih dionica.

Forbesova procjena ne uključuje paket dionica vezanih uz ostvarenje poslovnih ciljeva, koji bi Muskov udio u SpaceX-u i Tesli mogao povećati na 47 odnosno 29 posto (prije poreza i troškova aktiviranja dionica).

Da bi stekao sve te dionice, Musk će morati ostvariti iznimno ambiciozne ciljeve, uključujući povećanje tržišne vrijednosti SpaceX-a na 7,5 bilijuna dolara i Tesle na 8,5 bilijuna dolara te uspostavu trajne ljudske kolonije na Marsu s najmanje milijun stanovnika.

Novi milijarderi zahvaljujući SpaceX-u

Novi milijarderi zahvaljujući SpaceX-u

Musk je daleko najveći dobitnik, ali nije jedini čije je bogatstvo lansirano u orbitu zahvaljujući SpaceX-u. Među dobitnicima su saudijski princ, suosnivač Twittera te nekoliko izvršnih direktora i članova uprave SpaceX-a.

Najnoviji član kluba milijardera je dugogodišnji financijski direktor SpaceX-a Bret Johnsen, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,2 milijarde dolara zahvaljujući udjelu od 0,07 posto u kompaniji, uključujući opcije.

Johnsen se pridružio Lukeu Noseku, suosnivaču PayPala, poduzetniku i dugogodišnjem investitoru te članu uprave SpaceX-a, kao jedan od dvojice novih milijardera čije je bogatstvo otkriveno nakon objave IPO prospekta. Nosekovo se bogatsvo danas procjenjuje na 3,4 milijarde dolara zahvaljujući udjelu od najmanje 0,19 posto u SpaceX-u.

Prospekt je također otkrio da dugogodišnja predsjednica i operativna direktorica SpaceX-a Gwynn Shotwell posjeduje samo 0,10 posto kompanije, manje od Forbesove ranije procjene od 0,27 posto.

Ipak, 11. zaposlenica tvrtke i dalje raspolaže bogatstvom procijenjenim na oko 1,7 milijardi dolara.

Saudijski princ i Trumpov izaslanik među dobitnicima

Saudijski princ i Trumpov izaslanik među dobitnicima

Među najvećim dobitnicima nalaze se i investitori u Twitter odnosno xAI, uključujući saudijskog princa Alwaleeda bin Talala Alsauda te posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok Stevena Witkoffa.

Obojica su postali investitori SpaceX-a u veljači, kada je Musk spojio svoju raketnu kompaniju s poslovanjem xAI Holdings, odnosno umjetnom inteligencijom i društvenim mrežama, u transakciji koja je novu grupaciju procijenila na 1,25 bilijuna dolara.

Tom transakcijom SpaceX je bio procijenjen na bilijun dolara, dok je xAI Holdings vrijedio 250 milijardi dolara.

Spajanje je uslijedilo manje od godinu dana nakon što je Musk u ožujku 2025. stvorio xAI Holdings spajanjem startupa xAI i društvene mreže X (nekadašnjeg Twittera) u poslu vrijednom 113 milijardi dolara, koji su neki kritičari opisali kao svojevrsno spašavanje Twittera.

Naime, tim je poslom X bio procijenjen na 33 milijarde dolara, gotovo jednako koliko su Musk i manjinski investitori, među kojima su bili Alwaleed i Witkoff, platili za kompaniju 2022. godine, ne računajući dug.

S druge strane, investicijska kuća Fidelity krajem 2024. procjenjivala je vrijednost X-a na manje od 10 milijardi dolara.

Veliki dobitnici su i brojni milijarderi iz svijeta fondova rizičnog kapitala, hedge fondova i privatnog kapitala čije su investicijske kompanije rano prepoznale potencijal SpaceX-a. Među njima je i Muskov bliski prijatelj te član uprave SpaceX-a Antonio Gracias, čija investicijska tvrtka Valor Equity Partners posjeduje 3,7 posto SpaceX-a, udio vrijedan oko 68 milijardi dolara.

Ovo su neki od najvećih dobitnika SpaceX-ovog izlaska na burzu

1. Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud

foto: Farah Abdi/AP via Guliver

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,28%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 5,1 milijarda dolara

Procijenjeno bogatstvo: 25,4 milijarde dolara

Princ Alwaleed prvi je put investirao u Twitter 2011. godine, prije izlaska društvene mreže na burzu 2013. godine. Iako se u početku protivio Muskovom preuzimanju Twittera, na kraju je zadržao udio vrijedan 1,6 milijardi dolara kada je Musk 2022. godine povukao kompaniju s burze. Twitter je u međuvremenu preimenovan u X.

Zahvaljujući toj investiciji, kao i manjem ulaganju u xAI, princ Alwaleed danas posjeduje dionice SpaceX-a vrijedne oko 5,1 milijardu dolara. U tu procjenu nije uključen njegov neizravni udio preko javno izlistane kompanije Kingdom Holdings, koja je u trenutku spajanja sa SpaceX-om u veljači posjedovala dionice xAI Holdingsa vrijedne 4,5 milijardi dolara.

Ako je Kingdom Holdings zadržao taj udio, njegova bi današnja vrijednost iznosila oko 5,7 milijardi dolara.

2. Luke Nosek

foto: Facebook

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,19%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 3,4 milijarde dolara

Procijenjeno bogatstvo: 3,4 milijarde dolara

Luke Nosek suosnovao je PayPal zajedno s milijarderom Peterom Thielom i drugim partnerima 1998. godine. Dvije godine kasnije PayPal se spojio s internetskom bankarskom tvrtkom X.com, koju je suosnovao Elon Musk, a zajednička kompanija prodana je eBayu 2002. za 1,5 milijardi dolara.

Nosek je potom 2006. zajedno s Thielom osnovao fond rizičnog kapitala Founders Fund, u kojem je bio generalni partner do 2017. godine, kada je otišao kako bi suosnovao investicijsku tvrtku Gigafund. Član je uprave SpaceX-a još od 2008. godine, kada su on i Founders Fund prvi put investirali u proizvođača raketa.

U Forbesovu procjenu njegova bogatstva nije uključen dodatni udio od 0,06 posto u SpaceX-u, vrijedan oko 1,1 milijardu dolara, koji je registriran na tvrtku Nosek Capital LLC. Forbes nije mogao utvrditi posjeduju li i drugi investitori dio tog udjela, a Nosekov predstavnik nije odgovorio na upite za komentar.

3. Larry Ellison

foto: Paul Sakuma/AP via Guliver)

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,15%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 2,7 milijarde dolara

Procijenjeno bogatstvo: 231 milijardu dolara

Suosnivač Oraclea, predsjednik uprave i glavni tehnološki direktor Larry Ellison uložio je milijardu dolara u Muskovo preuzimanje Twittera u listopadu 2022. godine, samo dva mjeseca nakon završetka gotovo četverogodišnjeg mandata u upravnom odboru Tesle.

Forbes procjenjuje da Ellison i dalje posjeduje Tesline dionice vrijedne više od 14 milijardi dolara.

Prema tekstualnim porukama objavljenima tijekom sudskih postupaka povezanih s preuzimanjem Twittera, Musk je upitao Ellisona koliko želi investirati u transakciju. Ellisonov odgovor bio je jednostavan: “Milijardu dolara… ili koliko god ti preporučiš.” Razlog za ulaganje također nije skrivao: “Ima golem potencijal… a bit će i jako zabavno.”

4. Jack Dorsey

foto: Marco BELLO/AFP

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,14%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 2,6 milijardi dolara

Procijenjeno bogatstvo: 6,7 milijardi dolara

Jack Dorsey suosnovao je Twitter 2006. godine te bio glavni izvršni direktor kompanije do 2008., kada je otišao kako bi godinu dana kasnije suosnovao tvrtku za digitalna plaćanja Block, tada poznatu pod imenom Square.

Na čelo Twittera vratio se 2015. godine i ostao na poziciji izvršnog direktora još šest godina, prije nego što je konačno odstupio 2021.

Dorsey je napustio upravni odbor Twittera u svibnju 2022., no zadržao je svoj udio u kompaniji vrijedan gotovo milijardu dolara kada je Elon Musk pet mjeseci kasnije preuzeo Twitter i povukao ga s burze.

5. Gwynne Shotwell

foto: Chandan Khanna/AFP

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,10%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 1,7 milijardi dolara

Procijenjeno bogatstvo: 1,7 milijardi dolara

Shotwell je upoznala Muska dok je posjećivala bivšeg kolegu koji se zaposlio u SpaceX-u. Musk ju je tada pozvao da postane prva potpredsjednica tvrtke zadužena za poslovni razvoj.

“Oklijevala sam otprilike mjesec dana”, ispričala je jednom prilikom studentima Sveučilišta Stanford, prisjećajući se ponude.

SpaceX-u se pridružila 2002. godine kao 11. zaposlenica kompanije, nakon što je radila za manju tvrtku koja se bavila proizvodnjom raketa. Godine 2008. unaprijeđena je na poziciju predsjednice i glavne operativne direktorice. Danas se Shotwell često smatra osobom koja vodi svakodnevno poslovanje SpaceX-a, dok je Musk svoju pozornost dijelio između svojih šest kompanija (prije nego što su X i xAI postali dio SpaceX-a).

Zahvaljujući dionicama SpaceX-a koje je godinama dobivala kao dio naknade za svoj rad, Shotwell je u međuvremenu postala milijarderka.

6. Bret Johnsen

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,07%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 1,2 milijarde dolara

Procijenjeno bogatstvo: 1,2 milijarde dolara

Danas jedan od najbogatijih ovlaštenih računovođa (CPA) na svijetu, Bret Johnsen gotovo je deset godina radio u poluvodičkom divu Broadcomu, gdje je napredovao do pozicije potpredsjednika i glavnog korporativnog kontrolora.

Tvrtku je napustio 2008. kako bi preuzeo dužnost financijskog direktora javno izlistane kompanije Mindspeed Technologies, također specijalizirane za poluvodiče. Na toj je poziciji proveo tri godine prije nego što je 2011. godine angažiran kao financijski direktor SpaceX-a.

7. Tom Mueller

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,06%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 1,1 milijarda dolara

Procijenjeno bogatstvo: 2 milijarde dolara

Odrastao u ruralnom dijelu savezne države Idaho, Tom Mueller pridružio se SpaceX-u 2002. godine kao prvi zaposlenik kompanije.

Kao voditelj inženjeringa pogonskih sustava predvodio je razvoj i dizajn raketnih motora za rakete Falcon i svemirske letjelice Dragon, ključne proizvode koji su SpaceX pretvorili u vodeću privatnu svemirsku kompaniju.

Nakon gotovo dva desetljeća rada u tvrtki, napustio je SpaceX 2020. godine kako bi osnovao vlastiti startup Impulse Space, kojem je danas na čelu. Forbes procjenjuje da Mueller posjeduje 21 posto udjela u Impulse Spaceu, koji su privatni investitori u lipnju procijenili na 4,3 milijarde dolara.

8. Kimbal Musk

foto: Jamie McCarthy/Getty Images via AFP

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,04%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 760 milijardi dolara

Procijenjeno bogatstvo: 1,6 milijardi dolara

Elonov mlađi brat Kimbal Musk bio je član uprave SpaceX-a od osnutka kompanije 2002. godine pa sve do 2022. Također je član uprave Tesle još od 2004. godine.

Po struci kuhar, Kimbal vodi ugostiteljsku grupaciju Kitchen Restaurant Group, koja ima restorane u Austinu, Denveru i Boulderu, gradu u kojem živi. Osim toga, suosnivač je i direktor tvrtke Nova Sky Stories, specijalizirane za svjetlosne predstave dronovima, među čijim je klijentima i Tesla.

Ipak, status milijardera duguje prvenstveno svojim udjelima u bratovim kompanijama. Kimbal posjeduje Tesline dionice vrijedne više od 500 milijuna dolara, a ostvario je i više od 300 milijuna dolara prihoda prije oporezivanja kroz aktiviranje opcija na dionice i prodaju Teslinih dionica.

9. Steven Witkoff

foto: CNP/AdMedia via Guliver

Procijenjeni udio u SpaceX-u: 0,01%

Procijenjena vrijednost udjela u SpaceX-u: 270 milijardi dolara

Procijenjeno bogatstvo: 2,4 milijardi dolara

Njujorški milijarder iz sektora nekretnina Steven Witkoff imenovan je 2024. posebnim izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa za Bliski istok. Iste godine njegovi su sinovi zajedno s Trumpovim sinovima Ericom i Donaldom Trumpom Jr. suosnovali kriptoprojekt World Liberty Financial.

Prema njegovoj posljednjoj prijavi o financijskim interesima, Witkoff je postao investitor u SpaceX zahvaljujući ulaganju od 100 milijuna dolara koje je dao za Muskovo preuzimanje Twittera 2022. godine.

Matt Durot, novinar Forbesa (link na originalan članak)