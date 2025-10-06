Ovaj milijarder izgradio je golf-teren vrijedan 50 milijuna dolara kako bi supruga imala mjesto gdje može “mahati kao idiot”

Zaboravite na skupe Ferrarije i vrijedne Picassove slike. Novi član Forbesove liste 400 najbogatijih Amerikanaca, David D. Halbert, odlučio se za ultimativni pokazatelj moći: nagovorio je legendarnog dizajnera Toma Fazioa da mu u Teksasu izgradi golf-teren s 18 rupa – bez ikakvog proračunskog ograničenja.

Ako po tebi nisu nazvali rupu, onda nisi član, smije se David D. Halbert dok dovozi kolica do prvog polja svog privatnog golf-terena. Ova se zove “Jake hole” – jer ga tako zovu njegovi unuci.

Smješten na 170 hektara uz jezero Granbury, oko sto kilometara jugozapadno od zračne luke Dallas–Fort Worth, Halbert National je teren dužine 6,9 kilometara (par 72), najnovije djelo legendarnog golf-dizajnera Toma Fazioa. Halbert, koji je na gradnju potrošio oko 50 milijuna dolara, isključivi je vlasnik terena. Ne postoji članstvo – igrati mogu samo Halbertovi prijatelji i obitelj.

Nije iznenađenje što Halbert nije bio pasivan klijent. “Imao sam puno ideja o tome što želim probati”, kaže 69-godišnjak, dodajući kako je Fazio “vrlo otvoren za prijedloge drugih ljudi”. Odjeven u izblijedjele traperice i jarkožutu golf-majicu, Halbert odlaže čašu svog Halbert National viskija – mješavinu devetogodišnjeg i šesnaestogodišnjeg bourbona – i šalje udarac niz fervej. Posebno uživa pokazivati rupe na kojima je nagovorio Fazioa da promijeni dizajn, poput jedanaeste, gdje je tražio da se u ferveju podigne devet metara visoki brijeg umjesto planiranog niskog uzdignuća.

“Najzabavnija stvar koju sam ikada radio bila je gradnja tog terena”, kaže Halbert. “Želim da vlasnik bude uključen, da ga voli”, nadovezuje se Fazio, koji ima 80 godina. Sa sjedištem u Jupiteru na Floridi, Fazio je tijekom dvogodišnjeg projekta više od deset puta dolazio u Lake Granbury, a posljednji put se toliko dobro slagao s klijentom kad je radio s kasinomagnatom Steveom Wynnom na slavnom terenu Shadow Creek u Nevadi. “Imati vlastiti golf-teren najviši je oblik umjetnosti”, kaže Fazio. “Ja ostvarujem snove.”

Cijena Halbertova golf projekta popet će se na više od 70 milijuna dolara, a godišnji trošak održavanja iznosit će oko tri milijuna dolara foto: Halbert National

“Želim da bude ljepši od Auguste”

Cijena Halbertova zadovoljstva popet će se na više od 70 milijuna dolara kad izgradi planiranu vilu i otkupi susjedne parcele. “Želim da bude ljepši od Auguste”, kaže Halbert, misleći na čuveni Augusta National. Trošak održavanja? “Otprilike kao naš letački tim”, kaže uz osmijeh – što bi značilo oko tri milijuna dolara godišnje.

Halbert si to može priuštiti. Ovo je njegova prva godina na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca. U ožujku je njegova biotehnološka tvrtka Caris Life Sciences izašla na burzu i brzo dosegnula tržišnu vrijednost od 10,3 milijarde dolara. Halbert drži 44 posto udjela, što mu donosi neto vrijednost od 4,9 milijardi dolara.

Odrastao je u Teksasu, u San Antoniju i Abileneu, kao sin kirurga. Sa suprugom Kathy, s kojom je u braku 46 godina, upoznao se na Abilene Christian Universityju, kojem su kasnije donirali 30 milijuna dolara. Golf je počeo igrati nekoliko godina nakon fakulteta – samouk je igrač s hendikepom 12,5. “To mi je zapravo jedini hobi”, priznaje.

Od plinskih bušotina do biotehnološkog carstva

Halbert kaže da je odmalena znao da će biti poduzetnik. U mladosti je posjedovao plinske bušotine u Coloradu, lanac benzinskih postaja na Havajima te imao posao s dostavom kisika. “Poduzetnicima nije potrebna obrazovanje, nego prilika i kapital”, kaže.

Godine 1987., s 31 godinu, osnovao je AdvancePCS, tvrtku za upravljanje farmaceutskim beneficijama, koju je 2004. prodao Caremarku za 7,5 milijardi dolara, osobno zaradivši oko 250 milijuna. Iste godine on i Kathy izgradili su kuću na jezeru Granbury. Supruga se bojala da će obala uskoro biti prepuna kuća i dokova, pa su kupili zemljište s druge strane jezera.

U početku su ondje vozili četverokotače i gađali glinene golubove. Kad je Kathy počela igrati golf, osjećala je nelagodu jer je igrala sporo. Željela je samo mali teren s tri rupe za vježbu. “Samo sam htjela nešto gdje iza mene nema nikoga i mogu mahati kao idiot”, rekla je kroz smijeh.

U međuvremenu je Halbert osnovao investicijski fond Caris Capital, koji je financirao Caris Diagnostics. Godine 2008. kupio je Molecular Profiling Institute i preimenovao ga u Caris Life Sciences. Tvrtka danas ima bazu podataka s više od 800.000 pacijenata koji boluju od raka, čije se genetske i medicinske informacije analiziraju pomoću umjetne inteligencije radi pronalaska najboljih terapija. Prošle je godine FDA odobrila Carisov prvi dijagnostički test, a u razvoju su i krvni testovi za rano otkrivanje raka.

Dizajner golf terena Tom Fazio u razgovoru s profesionalnim igračem golfa i bivšim brojem 1. Fredom Couplesom foto: Scott Halleran/Getty Images via AFP

Premještanje milijuna tona zemlje

Tijekom godina Halbert je postao član nekoliko Faziovih terena, no oduvijek je sanjao o vlastitom. Kada su se upoznali 2022., Halbert je imao 66, a Fazio 77 godina. “Ako ću to ikad napraviti, moram sada”, pomislio je. Znao je da Fazio pomno bira klijente. Više od deset puta slao je svoj avion po njega kako bi zajedno šetali po zemljištu.

“U početku sam ga pokušavao odgovoriti”, kaže Fazio. “Pitao sam ga kako misli vratiti novac.” Halbert ga je uvjerio riječima da će to biti teren bez ograničenja – može potrošiti koliko god želi. Projekt je uključivao premještanje milijun tona zemlje i sadnju 2000 stabala, čime su ravne livade pretvorene u slikoviti krajolik uz jezero.

Teren je zasađen s tri vrste zoyzije i genetski modificiranom sortom “super dwarf Bermuda” zvanom TifEagle. Za održavanje savršenog travnjaka Halbert je zaposlio bivšeg direktora privatnog terena u Kaliforniji Larryja Ellisona.

Najviše troškova ispod površine

Fazio objašnjava da se više od polovice troškova golf-terena potroši pod zemljom – na navodnjavanje i odvodnju. Samo sustavi za održavanje i pumpe mogu koštati milijune dolara, ali u Teksasu je proces gradnje bio jednostavan. Halbert ima odlične odnose s lokalnim vlastima, a Brazos River Authority mu je prodala osam jutara zemljišta uz jezero i dopustila korištenje vode za navodnjavanje.

Okružna vlast Hood County procijenila je njegov posjed na samo 3,04 milijuna dolara i naplatila 60.000 dolara poreza, što je gotovo simbolično u usporedbi s njegovom vrijednošću.

Kathy Halbert kaže da ju fascinira suradnja između dvojice vizionara. “Tom kaže da on samo premješta zemlju, ali ja mu kažem – ti stvaraš mir. Kad ljudi mogu izaći van, biti u Božjem svijetu, vidjeti sunce i ljepotu – to nije samo golf-teren, to je stav prema životu. Mogu doći ovamo s prijateljicama, uz bokal margarita, i samo udarati loptice.”

Halbert planira otvoriti teren za igru i nada se da će ga posjetiti članovi kluba Dallas National i PGA zvijezde poput Scottieja Schefflera, Jordana Spietha i Brysona DeChambeaua. Teren bi mogao postati i okupljalište njegovih poslovnih partnera, uključujući Snoopa Dogga, Dr. Drea i Jimmyja Iovinea, s kojima njegov sin Patrick razvija liniju koktela Gin & Juice i novi brend Still Gin.

Jedini problem kanadske guske

Iako rijetki, privatni golf-tereni milijardera nisu nepoznanica – od Warren Stephensovog Alotiana u Arkansasu do Teda Turnerovog u Georgiji i Michael Jordanovog na Floridi. Ipak, Halbertov teren uskoro će dobiti konkurenciju: Tiger Woods gradi svoj drugi teren u blizini, dok Fazio radi na Maverick Golf Community projektu kraj Fort Wortha.

Kako bi ostao u koraku s konkurencijom, Halbert planira dodatne preinake – premještanje nekoliko ferveja, sadnju skupocjenih stabala i produljenje ukupne dužine terena na 7,1 kilometar. Kupio je susjedne parcele, uklonio stare kućice i planira dodati formalni prilaz. U budućnosti će iz kuće moći do terena brodom, a već su razmatrali i kupnju amfibijskog hovercraft golf-vozila vrijednog 58.000 dolara.

“Proklinjemo jedino kanadske guske”, kaže Kathy kroz smijeh. “One naš savršeni tee-box od zoyzije koriste kao – toalet.” Kako bi ih otjerali, Halbert i njegovi vrtlari treniraju pse.

Christopher Helman, novinar Forbesa